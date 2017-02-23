自由開講》我說那個燈會啊！

◎林宏燦

2017年的雲林燈會在2月19日晚間畫下句點，在閉幕典禮上，以雲林縣政府為首的工作人員們各個開懷大笑，有如已經擺脫了人間苦難，西歸雲渡並看到了天堂的大門一樣。是啊，忙了半年終於平安下莊，開心的哩。

今年的燈會為雲林縣虎尾鎮帶來了極為龐大的人潮和車流，能不能趁勢將抓住這一批觀光財？能不能藉此提振觀光相關產業的水準？我認為這遠比在那吹牛燈會面積、參觀人次等還要來的有意義。

忙了半年的雲林燈會終於安全下莊，請問這位是？（圖：作者提供）

只要是做生意的都知道，掌握「回頭客」才是經營的關鍵，今天的燈會把人從各地帶來了這裡，他們要吃、要喝、要住。符合衛生法規的店家有多少？今天我從外地載著一家人來吃東西，要去哪吃？車要停哪裡？又或者，我支身搭車至此，打算白天先去其他地方逛一逛，要去哪裡？怎麼去？有沒有公車？要去哪坐？

關於這些資訊，如果你說「可以上網自己看」，那我想我也不用大老遠跑來這種鄉下地方滑手機，行李打包一下我飛東京就好，同樣是旅遊，我幹嘛玩得這麼辛苦？

像這種合格的餐飲業者、停車資訊、交通接駁資訊，看似容易，但若要整合起來似乎有一定難度。我曾經有個申請案件需要蓋章，從甲科室送到一牆之隔的乙科室就等了三個禮拜，若是有跟公家單位打過交道的朋友，各位應該都知道我在說什麼。相信我，對於公家單位來說，橫向資訊的整合遠比反攻大陸還要困難。

今年的燈會為雲林縣虎尾鎮帶來了極為龐大的人潮和車流，能不能趁勢將抓住這一批觀光財？能不能藉此提振觀光相關產業的水準？（記者詹士弘攝）

明年的燈會到了隔壁的嘉義，今天在媒體上看到許多鄉鎮都吵著要副燈區，我認為吵歸吵，務實一點的就趕緊回頭整頓市容和提升住宿、餐飲業的水準。對於在地的居民來說，我只關心出門會不會塞車？會不會被路況不熟的三寶攔腰撞上？會不會連吃個小火鍋都要排隊？對於外地遊客來說，我關心的是能否找個舒適的地方用餐？能否順利、便捷地穿梭各景點？身為基層老百姓，我們在意的就是如此簡單而已。

一個成功的燈會，並不是為地方帶來數十天的人潮和車流，而是在燈會結束後，這些遊客還願意回來旅遊和消費，這個才是真正的經濟效益。

（虎尾鎮民）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com