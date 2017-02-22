飄零與人權》林美珠是對的，待命時間真的不算工時

回顧過去台灣勞動條件和勞動場域的案例結果來看，顯而易見的是「待命時間不算工時」一直是政府不分藍綠、始終如一的政策。

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最近因為發生蝶戀花遊覽車翻車意外，引發社會開始沸沸揚揚的討論司機疲勞駕駛問題。「待命時間到底可不可以算工時？」這個問題一時成為最熱門的話題。

其實，這問題並沒有那麼複雜，雖然新任勞動部長剛上任什麼都不懂，但她的回答其實既精闢又正確：「駕駛等待時間可以把車門關起來，去散步、做操、聽音樂！只要這段時間不受雇主拘束，可以自由支配就叫休息」。

為什麼林美珠是對的？我們可以簡單地從以下幾個面向來看。

首先，我們回顧過去台灣勞動條件歷史，有沒有明確認定「待命時間不算工時」的案例呢？

有的。2007年，勞委會主委盧天麟表示，由於「工作時間難以認定」，因此認定外籍看護工不適用《勞基法》。雖然外籍看護工24小時全年無休和被照顧者生活在一起，沒辦法下班，沒辦法休假，甚至沒有基本工資，但是只要沒有照顧的時間都在休息啊！所以待命時間當然不算工時，否則外籍看護工待命時間這麼長，適用《勞基法》那加班費不就破表？我們可以讓雇主付這麼多錢嗎？外勞有人權那雇主難道沒有嗎？因此「待命時間不算工時」根本不是林美珠發明的，其實早在民進黨2007年執政時就已經如此認定。

因為蝶戀花遊覽車翻車意外，「待命時間到底可不可以算工時？」一時成為最熱門的話題。（記者王藝菘攝）

其次，我們攤開所有台灣勞動場域，有沒有哪份工作符合《勞基法》，而且「待命時間不算工時」呢？

有的，台灣從1992年開放引進外籍漁工，其中境內漁工是適用《勞基法》的。大家都知道漁船出海常常是半年數個月，在海上外籍漁工能離開船嗎？能下班嗎？不行嘛。雖然一旦有魚群就得連續工作數十小時，雖然外籍漁工在船上休息空間只有一個棺材大小，雖然在海上勞動條件惡劣，但是有每一分每一秒都在捕魚嗎？沒有嘛。所以從開放引進外籍漁工到現在，勞動部及各縣市勞工局至少處理過上千個申訴案件，有任何一名外籍漁工領過一毛「加班費」嗎？外籍漁工待命時間有算工時嗎？沒有，25年來通通沒有。

因此「待命時間不算工時」絕對不是林美珠特別針對駕駛這行業，其實全台灣近三十萬的外籍看護工和外籍漁工都是如此認定。

從我們回顧過去台灣勞動條件和勞動場域的案例結果來看，顯而易見的是「待命時間不算工時」一直是政府不分藍綠、始終如一的政策。雖然今天死了一個駕駛後，資本家老闆說：「人為財死，鳥為食亡」，但社會大眾實在無需如此憤怒大驚小怪。難道過去就沒有外籍漁工或是看護工因為工時過長而死亡嗎？當然有啊，但他們是外勞啊，如果覺得不想做可以不要來啊！如果覺得太痛苦快死掉可以回國啊！我們當然是非常重視人權的，絕對不會逼迫他們為了賺錢工作到死。像台灣這樣的進步人權國家，是絕對不會欺負這些外勞的。

台灣從1992年開放引進外籍漁工，其中境內漁工是適用《勞基法》的。大家都知道漁船出海常常是半年數個月，在海上外籍漁工能離開船嗎？能下班嗎？（記者吳政峰攝）

更何況我們看看現今的職場，其實這也不是外勞專屬的勞動條件。你看人家消防員，滅火時才算在工作，沒火災也都是待命休息！台鐵員工也是開火車才算工作，空檔可以自己找時間睡覺啊！空服員在飛機上並非都在工作，沒事可以自己找空椅子看部電影，消防員權益促進會、台鐵產業工會、空服員職業工會還不是都在抗議工時問題，勞動部立場有因為抗議而改變過嗎？沒有啊，不分本外勞、毫不偏袒。而社會大眾有人站出來幫他們說話嗎？沒有。

今天死一個駕駛，明天死一個消防員，後天死一個外勞，但不論如何，生活不是都要繼續過下去嗎？這麼多年來台灣社會大家不是都習以為常嗎？所以待命時間不算工時，這才是普遍社會大眾都認可的現狀！

雖然OECD認定台灣工時世界排名第三高，但勞動部長告訴大家真相：「待命不算工時」，這份統計沒有顧慮到勞工其實都在休息，事實上根本沒有過勞問題。無怪乎蔡總統說：「台灣勞工假太多」，工時這麼低只砍七天假也還說的過去。畢竟勞工是總統心裡最軟的那一塊，蔡總統善意提醒：「勞工要自立自強」，絕不是空口說說而已。今天不過就是死了一個駕駛一個領隊跟三十一個乘客，社會大眾無須太過擔憂，什麼剝削、什麼壓榨其實都言過其實，如同過去因為工時、因為過勞而死的勞工不知凡幾，再過幾天根本沒有人記得這條新聞。反正將來沒人要做的工作，政府都會引進更多外勞來做，為了經濟發展，為了效率，勢必要有人犧牲。為了更進步更舒適更方便的生活，本來就得踩著前人的屍體一步一步往上爬。

林美珠是對的，這就是資本主義發展的道路上，永遠不變的道理。