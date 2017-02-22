自由限時批》國軍染毒 非同小可！國防部長應引咎下台了！

杭東

台灣的毒品氾濫已非新聞，不論治標、治本皆未見有何具體成效，連校園都淪陷，而今卻連軍中也染毒，益發震驚社會！因為此嚴重影響戰力，等於國防、國安破一大洞，遑言保國衛民？！

小英當局豈能不嚴肅整飭官箴，端正軍紀？！國防部長馮世寬恐須主動引咎下台了！

根據審計部去年公布2015年度中央政府總決算審核報告指出，國軍官兵有高達777人確認染毒，較2013年增加336人。就毒品種類而言，以接觸第三級毒品（FM2、Ｋ他命、一粒眠等）者最高，佔歷年涉毒官兵數四成以上。簡直非同小可！且建議國軍應精進官兵濫用藥物篩檢、通報預警機制，並嚴懲不貸，防患未然。 然則，國防部各級高官、將領，竟然聽者藐藐，漠視審計部的歷年報告和建議，忽視軍中染毒所帶來的嚴重後果，顯然有虧職守，必須究責查辦，向國人交代！

空軍的清泉崗基地內，發現有27小包疑似安非他命，被丟在機場的機坪附近。（記者李忠憲攝）

最近空軍的清泉崗基地內，竟赫然發現有27小包疑似安非他命，被丟在機場的機坪附近，約1700多名官兵接受驗尿，初步篩檢結果近10人呈現毒品陽性反應，部分檢體已移送三軍總醫院複檢中，顯然不容小覷！ 據報載，國軍近期出現的涉毒案例，為陸軍十軍團謝姓、梁姓士兵去年四月利用休假時間出遊，卻被警方查獲車上攜有Ｋ他命、搖頭丸，甚至還有改造手槍與子彈，兩人不僅須面臨刑責，亦遭陸軍汰除。空軍馬公基地2012年更發生五名士官兵涉販毒，空軍司令部2014年更因未依法汰除涉案士官兵，甚至讓其退伍、領取退休金，遭到監察院糾正。如此前車之鑑，國防部長及相關主管居然讓它歷史重演，能不它責乎？！

毒品之危害社稷及人民健康，乃是無庸置疑。只要看菲律賓總統杜特蒂的打擊毒販的行動，已到了深惡痛絕，直接槍殺的地步，像去年上任不到兩個月，雷厲風行掃毒，就已擊斃三千多人。足見國家要富強，毒品必須禁絕，才能克竟事功，全世界的國家皆然。 其實，軍中染毒，不僅涉及軍紀，法令、管理等層面問題，猶涉及執法態度和行動！自須徹底革新，才能防微杜漸，鞏固國防。例如軍中雖有嚴格的連坐法，或紀律法令，但常發生上下包庇、縱容，管理鬆弛，敷衍塞責，甚至視而不見等事例，屢見不鮮，肇致得過且過心態，遇事設法大事化小，小事化無，所以只要「有辦法」能過關就好，好官我自為之，讓軍中充斥「官僚」腐敗文化，甚且上下交征利，頻傳各種貪瀆不法事件，嚴重戕害軍譽和國軍尊嚴！自須有通盤性的改革行動，絕不容軍中淪為毒品溫床，始克有濟！

當然，禁絕毒品的工作，並非只有國防部門，政府相關警政、司法、情治、教育等單位，都要全方位的動起來！類如警政署就有規劃的「全國同步查緝毒品專案行動」，並結合「全國性擴大臨檢勤務」，除加強公眾及人潮聚集場所之治安維護外，更動員各縣市警察局警力」，針對夜店、KTV、PUB等人潮聚集之治安顧慮場所，加強臨檢、路檢，以期達到淨化地區治安、保障社會安定；而此更續持之以恆，才有累積性的功效！ 同時，立法院與司法部門亦應就相關毒品防制辦法，積極提出與時俱進的修法調整，以提高國軍使用、販售毒品的刑責，並嚴格監督執法的落實，強化宣導教育（要簡潔有力，才能深植人心。像「吸毒，會一輩子包尿布」等），期標本兼治，能有效防治毒品的氾濫，不能讓下一代繼續受害，才是正辦！