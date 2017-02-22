地理眼》溫哥華：另一種華人之城

世界排名前十名的「最宜居城市」，溫哥華，在幾百年前有過嚴重的種族歧視？排華、排日事件一再爆發？相對的加拿大政府又付出多心力去彌補和道歉？歷史可以是個教訓也是種警惕。多一分包容，少一點歧視，一個多元文化的溫哥華就此誕生。

林穎東/台灣師範大學地理系學生

鳥瞰溫哥華（圖片來源：維基百科，CC BY-SA 3.0）

溫哥華（Vancouver）太大了，大的不知從何寫起。



溫哥華位在加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia，亦被譯為卑詩省），北緯約49度，距離美國的西雅圖僅有兩三個小時的車程。是一個建基在由冰河、火山運動、板塊運動等複雜的內外營力，所堆積出的外洗平原的城市。和鄰近的北溫哥華、大學保留地、列治文等地區共同組成「大溫哥華」（Metro Vancouver）地區，約佔了整個英屬哥倫比亞省全體人口的一半。



也因為位於河道出海口，上游山區可以一路順流而下，許多人會上山砍柴後，利用河水將木柴輸送下山，因此溫哥華早年便以航運、林業、伐木業起家，溫哥華第一棟非原住民式建築，即是建在木場外的一間酒吧，而圍繞著酒吧發展成溫哥華第一個城鎮：煤氣鎮（Gastown），今日儘管煤氣鎮不見木場，成為市中心的觀光勝地，但林業、運輸業仍然是溫哥華的一大產業。

溫哥華最早的城鎮：煤氣鎮的著名地標之一的蒸汽鐘，今日煤氣鎮已成為了著名觀光景點，許多觀光客都會來此遊玩

和一位加拿大同學聊到他們的日照時間長，每天6點就被太陽曬醒，10點才日落，可以從事許多活動，他帶著有趣的表情，開玩笑地說道：「夏天確實是如此，但到了冬天，每天起床時天都是黑的，當你進入教室上課時，天才發亮，而當你終於下課，可以出外活動時，天卻已經暗下來了！所以我每次到冬天，每天都在猶豫到底該不該蹺課！」

天氣好，許多市民紛紛到戶外公園， 從事戶外活動，享受陽光

許多雜誌、調查機構，常會將溫哥華列為世界排名前幾十名的「最宜居城市」，理由常為氣候宜人、環境幽美等等。由於溫哥華位處高緯，加上鄰近海洋，屬於溫帶海洋性氣候使得夏天時，每天早上五、六點多太陽就升起，晚上十點多太陽才下山，海風亦讓整個城市並不會過度炎熱（儘管如此，氣候變遷下仍有許多溫哥華人吃不消，認為夏天實在太熱），城市內有許多都市公園，例如北美適合從事戶外運動，假日常見到許多城市居民前往公園、郊區，從事戶外運動，如健行、野餐、騎腳踏車等等活動。但到了冬天景色卻截然不同，位處高緯但鄰近海洋，因此降水天數多，因此溜冰、冰上曲棍球等室內運動，則成為了當地的盛行運動，不過由於每天日照時間短，因此許多人因此降低了外出運動時間。



初到溫哥華時，和當地朋友聊天，便可感受到尺度大小的不同。在台北，對我來說，開車半小時內會到的距離，是「近」的距離，開車「兩、三小時」的距離為「遠」，但和當地人聊天，卻發現在他們認知中，開車兩、三小時可以到的西雅圖，是一個「容易到達、距離很近的城市」，開一天車才可以到的距離才稱為「稍微一點遠」，令小島臺灣出身的我深深感到巨大的認知差異。



許多人對於溫哥華的印象，除了天氣好、環境優美外，亦對於溫哥華人的友善感到驚訝，在路上遇到的人，每個人臉上幾乎都掛著笑容，當你不小心和路人擦撞時，往往他會比你早一兩秒說出「I’m sorry」；公車司機有時會一邊開車一邊講笑話給乘客聽；在溫哥華一個月，我在路上只有一次被大卡車司機預警式的輕按一聲喇叭，其他時候車子都會主動停下來，讓行人先穿越馬路（不論是斑馬線與否），再緩緩啟動引擎。



有時候覺得很難以想像－－在幾百年前，這個城市會有嚴重的種族歧視存在。

加拿大名菜— Poutine-1 加拿大名菜— Poutine-2

在英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia, UBC）學生餐廳點了一份加拿大名菜：Poutine，也就是「薯條淋起司培根肉醬」，吃了一口，立刻衝往便利商店買瓶水猛灌，實在是鹹到頭皮發麻……，真不愧是被英國統治過的國家，食物實在是……很有特色。

最早的溫哥華居民，是當地的原住民──所謂的「第一民族」──後來法國、英國人各自到此殖民，接著中國、日本人為了找尋工作機會，許多人在移民美國和加拿大時，也會選擇北美洲西岸這個城市，溫哥華頓時移入了大量的黃種人，但是過多的外籍移工、移民，也造成了嚴重的族群問題。



儘管今日溫哥華是個移民眾多、多元族群與文化的城市，但是過去普遍對滿清、中國有著嚴重的種族歧視，在19世紀末、20世紀初爆發了激烈的排華、排日事件，許多移民的住屋都被砸毀，甚至頒布多項法條來限制華人的工作權及待遇，許多華人為了生存僅能在惡劣的環境下，從事白人不願意從事的工作，如在湯店當服務生等。為了不讓低層華人移入溫哥華等英屬哥倫比亞地區，對華人徵收高額的人頭稅，在1923年通過了「排華法案」，限制僅有四種人可以前往加拿大──商人、外交官、學生、特殊情況人物。

民國3年到4年，香港和溫哥華之間輪船時刻表（圖片來源：作者攝於溫哥華博物館）。 溫哥華反亞裔運動照片（圖片來源：作者拍攝於溫哥華博物館）。

排華活動到了一個高潮，隨之而來的大蕭條更讓華人移民生活更加艱難。而當地華人面對如此被剝削、歧視情況，便團結起來組成會館，每個到當地的華人移民便會自動成為其中一員，強制繳交會費，而會館則會為華人的生存權，向政府、社會抗爭，也提供運送遺體回中國的服務，也因為當時情況，華人多半聚集在一起生存，形成了溫哥華的中國城。二戰爆發後，中國、加拿大加入了同盟國行列，許多華人加入加拿大軍隊，會館甚至幫忙宣傳愛國債券，要求華人購買債券支持戰爭，因為戰爭時期的貢獻，戰後1947年加拿大政府才廢除了排華法案，恢復公民權利。好景不常，之後隨著中華人民共和國的成立以及韓戰爆發，在反共的浪潮下，再度掀起一波反華風潮。



少數的日本移民在1877年抵達英屬哥倫比亞省後，也受到嚴重的歧視，無法投票、擔任公職、受教權被剝奪，也受到許多不平等的對待，為了證明自己是加拿大一份子，也為了追求自己的權利，在一次世界大戰，有兩百位日裔移民加入加拿大軍隊服役並參予戰役，其中有超過五十位不幸犧牲，今日長眠於史丹利公園，但到了1931年日裔移民才獲得投票權。到了二戰，珍珠港事件、香港保衛戰（該戰役加拿大軍人超過兩千人殉職）後，日裔移民的身分更加為難，加拿大政府以懷疑為間諜、危害國家安全等理由，拘禁日裔移民，超過兩萬人被關在拘留營中，政府甚至出售日裔加拿大人財產。戰後情況並未改善，日裔移民只有兩種選擇：回到日本或是往東部遙遠的落磯山區，且拘留營直到1946年才關閉，當時共有四千多名日裔移民，從溫哥華港上船，被遣返回日本。直到戰爭結束後四年，日裔加拿大人才能回到西岸。

當時中華會館聯合上街抗議「湯廚」工作待遇太差（圖片來源：作者拍攝於溫哥華博物館照片）。

直到1970年代，加拿大決定實施「多元文化」政策，廢除不平等待遇，這些亞洲移民的待遇才逐漸好轉，1988年賠償當時被拘禁的日裔移民；政府又於2006年和2014年對當時向華人所徵收人頭稅及排華法案道歉。隨著情況好轉，許多中國、臺灣人也多次在大事件發生，如六四、香港回歸中國，或是尋求更好的工作機會時，移民至溫哥華，華人逐漸成為溫哥華的一大族群力量，目前加拿大全國華人共約一百五十萬人，占全國人口約4%，是國內第三大族裔，而根據2011年人口普查資料，在溫哥華市，歐裔人口大約佔了46%左右，華人則是高達了27%，日裔人口雖僅有1.7%，但仍是溫哥華的一份子，路上仍會看見許多日本人所開設的日本料理店。

二戰後日裔移民必須決定遣送回日本或是前往洛磯地區的命令（圖片來源：作者拍攝於溫哥華博物館）。

「請問一下，你知道XXX要怎麼去嗎？」一位華裔婦人用帶有點北京捲舌音、流利的中文，在列治文的商場問我路。

「不好意思耶，我不清楚。」

「怎麼？你不是中國人阿？」

「恩，我是臺灣人。」

婦人笑了笑，問了隔壁另外一位大哥，那位大哥也回以流利的中文，指引婦人正確方向

請各位讀者暫時放下臺灣的脈絡，這對話裡面的「中國人」、「臺灣人」用語不單牽扯到臺灣統獨問題，更多是在顯現溫哥華的華人地位。列治文在溫哥華市區南邊，許多中國移民因為其鄰近機場，交通便捷，地價較便宜等原因，紛紛在此地購產，造成當地路上幾乎都是華人臉孔，走進商場，十人有八人是華人，一人是白人，剩下一人是其他人種，曾有位在溫哥華生活十五年的長輩，帶著半開玩笑、半認真的語氣跟我說：「在列治文，你就算只會中文也能生存。」在當地，華人幾乎取代白人成為主要人口，在此脈絡下，回到上面那段對話，我們可以理解到在婦人所說的「中國人」其實就是「在地人」的意思，否則一個「中國人」並不會對當地道路瞭解，而「臺灣人」則是「外地人」的意思，和筆者的政治思想並無關係，在特殊的文化背景下，「中國人」與「臺灣人」，不再僅是傳統的統獨思想。從這段對話中，不難想像溫哥華華人的人口與勢力，已成為地方一霸的存在。

開始參觀溫哥華博物館（Museum of Vancouver）常設展後，第一個展區的主題為「c̓əsnaʔəm, the city before the city」，入口處有一個解說牌，上面寫著一段話：「The city of Vancouver grew up as part of our story.」



過去溫哥華、英屬哥倫比亞地區，有著多元的原住民生存著，僅沿西北海岸就多達三十多個族裔存在，但今日在溫哥華街上，放眼望去，盡是白人與亞洲人面孔。

隨著中國移民的比率到了超過27%，但溫哥華的原住民比率卻僅有2%，和亞裔移民地位逐漸提升相反，「第一民族」一直都在政經地位上處於弱勢，存在著貧窮、犯罪率高、自殺率高等問題。



過去，加拿大原住民被帶有歧視意味的「Indian band」所稱呼，並受到奴役與剝削，直到1969年的白皮書，才正式承認第一民族為加拿大的人民，逐漸開始廢止歧視法令、賦予第一民族各種權利，成立自治政府，就連聯邦政府也不能做過多干涉。官方史觀、博物館、學校教育不再僅追溯到歐洲人移民歷史，而是繼續往前回溯，開始正視過去的歷史，將自治政府與聯邦政府分成「Our government」（我們的政府）與「Your government」（你們的政府）。除此之外，第一民族也常在重大場合上發表演說，呼籲大家對於第一民族的重視，但是目前不論是溫哥華，還是全加拿大，第一民族都仍然處於弱勢。



為了解決這個問題，除了政府正視第一民族的地位與歷史外，當地原住民、非政府組織、學術界、政府也嘗試從文化資產著手，幫原住民文物創造更高的經濟價值，同時也藉此反抗西方文化霸權。由於原住民手工藝術品、家具成品在市場上價值不斐，無形中也限定了客源，因此英屬哥倫比亞大學和當地的原住民藝術家合作，結合高科技技術來解析原住民風格的藝術品、家俱，嘗試創作出較便宜的複製品，增加更多的客源與收入，同時該計畫過程中，讓原住民藝術家聚在一起切磋交流，隨後創造出更多元的作品，向外推銷，無形中也提升了原住民文化的能量。

和兩三位朋友一起在市中心逛街，到了晚餐時間……

A：我查到有間希臘料理餐廳蠻有名的耶！（後來排隊人潮太多就放棄了）

B：去吃中餐如何？

C：那邊有越南菜耶！

後來我們去吃了日本拉麵

儘管仍存在著部分問題，但是複雜的文化環境，人們的友善，造成溫哥華的街道上，呈現多種文化並存的地景，也創造出一個多元文化的溫哥華，也提供了多樣的飲食選擇。在高樓林立的中心商業區，左邊有提供淋上滿滿楓糖的甜甜圈及美式咖啡的Tim Horton's 快餐店（加拿大最大的快餐店，比麥當勞還大），右邊則是間口味已經在地化（各種加州捲）的壽司店，載往前整則有希臘菜、巴西烤肉……，如果想念家鄉味，可以去中國人或是臺灣人開的中餐廳（儘管兩者都為了迎合西方人而加了大量的調味，太油、太甜、太鹹，讓懷念中餐的我吃完後深深的覺得「相見不如懷念」，但是臺灣人開的中餐口味仍較淡，較合臺灣人胃口），甚至週末、禮拜五晚上也可以去華人眾多的列治文，那裡有盛大的夜市舉辦著，異國美食吸引了許多饕客前往（雖然芒果冰、珍珠奶茶又貴又難吃）。外來文化在地化互相交流、影響，最終共同形成了溫哥華自身的文化與地景。



「你回去後打算怎麼介紹溫哥華？」當地長輩問到。 「溫哥華」我想了一想，說：「另一種的華人之城！」

參考資料

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本文授權轉載自地理眼 溫哥華：另一種華人之城