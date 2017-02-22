緬梔子新娘》乘著歌聲的翅膀

她希望自己能夠一直唱歌給大家聽，唱媽媽的歌、唱年輕的歌、唱母語、也唱中文，只要有人能因為自己的歌聲被感動，找回活力，那就是一段段美好旋律。

張裕焯

同是出外人，同樣的心情

「Ngan Anna」（安娜銀）是在社群網站上小有名氣的「網紅」，尤其對旅台的越南人與新住民而言，更是無人不曉。她長相甜美，歌聲動人，還在自家經營的時裝店兼任模特兒，因此有人稱她是造型多變的「百變女郎」，只要一個回眸或一個笑靨，就能牽動上萬名粉絲的心。

穿著越南國服的安娜銀。（阮金銀提供）

不過，人們認識舞台上、鏡頭前光鮮亮麗的安娜銀，但多半不了解她的旅外心聲，透過本週專欄，這未來自越南的新住民－安娜銀，將自己的生命故事分享給讀者。

安娜銀本名阮金銀（Nguyen Kim Ngan），母籍越南建江省，是自越南嫁來台灣的新住民。先生是個機電技師，專職電梯保養，婚後，兩人生了兩個兒子，一個上了小學，一個即將入學。安娜銀在越南的父親也是個機電師傅，在地方上專門幫人安裝與維修船筏上的馬達；母親則開了家小雜貨店，除了賣雜貨外兼做農藥買賣。

過去家鄉一帶的父老多從農，在公路開發前，由於對外交通不便，人們通勤多經由水路，因此母親的農藥生意與父親的馬達生意都還算過得去，買賣雖然不少但利潤卻不高。後來政府興建了馬路，人們開始捨船筏而以機車代步，父親的工作便無以為繼，家計因此陷入困頓。於是，為了改善家計，在高中畢業準備大學考試那年，她聽從母親的話，參加了在胡志明市舉行的相親團，與先生相識，結婚，爾後移居台灣。

說起來，安娜銀是相當幸運的女生，出來乍到雖然人生地不熟，但先生與婆婆一直待她非常好，惜花連盆，對她在越南的娘家也給予支援，讓兩位兄長能各自完成學業，並覓得不錯的工作，她也因此也能安心的在家照顧孩子，過了近六年的家庭主婦生活。

參加比賽，發現歌唱天分

新婚之初，儘管相夫教子的生活倒也安定無憂，但年輕尚輕且個性活潑的她卻閒不住。2009年，安娜銀先後參加了新北市政府舉辦的兩場新住民歌唱比賽，第一次比賽以中文歌曲為主，由於她當時中文不夠流利，再加上參賽者多是中國籍配偶，因此只獲得第十五名。接著，在新住民的母語歌曲比賽中，她得到了當屆第一名。

參加新北市政府舉辦的新住民歌唱比賽。（阮金銀提供）

這個無心插柳的經驗，讓她發現自己的天賦，也對自己充滿了自信，安娜銀陸續參加大大小小的歌唱比賽，甚至也受邀參加電視的談話節目，分享新住民在台灣生活甘苦談，也在電視劇客串演出。由於近幾年各種新住民文化的推廣活動相當頻繁，也讓她邀約不斷，名氣也快速累積，一次活動中與越南歌手同場演出，更讓她雀躍不已，一提到這個難忘的經驗，總是眉飛色舞地侃侃而談。

與越南歌手同台演出。（阮金銀提供）

有一次，安娜銀在釣蝦場碰到一位台灣男性請她簽名，讓她大感驚訝，交談後才知道這位男性的太太也是越南人，是她的歌迷。對方希望這簽名能給太太一個驚喜。又有一次，一位越南同鄉女性寄了封 Email 給她，是同鄉的先生外遇對象所寫的情書，這位同鄉希望可以從安娜銀那得到一些建議。伴隨成名後而來的種種經驗，才讓她驚覺到：

如果有一種人生是必須經歷極度孤獨，那一定是「外配人生」。

對她而言，儘管夫家照顧有加，但強烈的思鄉情懷卻免不了，還好自己是幸運的，不用經歷那樣極度孤獨帶來的無助感。但其他越南姊妹卻不一定如此幸運，她們需要一股力量，好相信自己是被支持、被關愛的，於是安娜銀想：或許她就是那些姊妹的寄託所在。

「究竟是什麼鼓勵了這些姊妹？我想應該是歌聲吧！」

因此她希望自己能夠一直唱歌給大家聽，唱媽媽的歌、唱年輕的歌、唱母語、也唱中文，只要有人能因為自己的歌聲被感動，找回活力，那就是一段段美好旋律。

希望得到台灣社會的認同

她說，幾年前有新聞報導說，台灣某位政府官員公開表示越南人來到台灣造成這個社會的負擔，因為越南人都要錢、要身分證。話說不久因為受到批評，才改口道歉。這件事反映出越南女性嫁到台灣來的困境。為了生活誰都必須努力工作，賺錢養家。為了成為這裡的人，誰都希望身上帶著的是身分證而不是居留證。越南的女人努力賺錢生活，希望順利拿到身分證，有錯嗎？台灣人難道不覺得這是一種不依賴，是獨立的表現嗎？

她不就正是自己口中那個不依賴、獨立的女性嗎？她有想法，對未來充滿了期待，並且勇敢追求自己的夢想。因為愛美，所以和朋友一起經營一家不但有實體店面還兼營網購的服飾店，而經營這份事業更成為她在歌唱與照顧孩子之餘，實現心中理想生活的方式。

為自家服飾拍攝型錄。（阮金銀提供）

「我的身材中等，生過孩子，越南的女人只要看到我的照片就能想像衣服穿在自己身上的樣子，甚至尺寸要大一點還是小一點，都可以立即判斷。」

所以她成為自己服飾店的模特兒。每次只要有新品上市，她便穿著新裝，擺出各種POSE拍照。

安娜銀在經營服裝事業、在舞台上的演出、在為人妻子、母親與兒女的身分間，百變而從容，不正是台灣社會對「現代女性」兼顧事業、家庭與理想的想像？由一個來自異鄉、在台生根的新住民來演繹這樣的現代女性角色，除了需要一點幸運，更需要的，是大量投注的熱情與堅定信念。