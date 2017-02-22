自由開講》回應周玉蔻與胡忠信對李遠哲的批判

李欣芬

對於農曆過年前，前中央研究院院長李遠哲在電視專訪上吐露密辛，有些名嘴的評論實在讓人無法茍同。如周玉蔻，首先她斬釘截鐵地說，當年李遠哲被勸阻站台一事與田弘茂無關，更說李遠哲在傳記上寫出來很不恰當！乖乖，周沒有跟李、田兩人求證過，憑甚麼如此肯定呢？

農曆過年前，前中央研究院院長李遠哲在電視專訪上吐露密辛。（資料照，記者廖振輝攝）

其次，周玉蔻說，李遠哲會認為田弘茂威脅恐嚇他，是因年紀大了，腦認知有問題！乖乖，電視專訪上的李遠哲耳聰目明、神采奕奕，豈有老狀？倒是周玉蔻的「年紀大」一詞掃到了連戰（與李遠哲同樣八十歲）、許歷農（九十五歲）、郝伯村（九十七歲）等人來，他們可是老當益壯仍致力於統一大業呢！

第三，周玉蔻說，李遠哲推卸教改失敗的責任！乖乖，這個口吻不正是藍營二000年總統大選爭取不到李遠哲的支持後，所定調對他的評價嗎！另外，名嘴胡忠信則是大大推崇田弘茂的博士論文《國民黨的南京時期》，認為他的學術成就很高！乖乖，馬英九總統執政時期，內閣不就一堆博士嗎？但執政成果呢？

胡忠信評價李遠哲認為李涉入了非其化學專業的領域，甚麼都談，以致於諾貝爾的光環盡失，毀譽參半！乖乖，李遠哲博士前半生追求學術成就，後半生他放棄綠卡，回到故鄉，促成政黨輪替，讓台灣達成真正的民主，何來的諾貝爾光環盡失，毀譽參半呢！

關於李遠哲當年是否遭到田弘茂恐嚇一事？胡忠信不敢確定，但卻說他自己在政治評論的職場二十年，從未遭受過威脅！乖乖，李遠哲促成了台灣的政黨輪替，是國師的角色，豈是政治評論者能夠相提並論的！

名嘴有欲掌控話語權者，有靠通告為生者，他們的批判，聽聽即可，無須當真。

（作者為台灣教授協會會員）

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