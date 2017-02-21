自由限時批》台灣退將為「錢」而戰 恐創世界紀錄！

聲援軍系「八百壯士」捍衛權益埋鍋造飯啟動記者會，21日在立法院大門口前帳蓬區舉行。（記者叢昌瑾攝）

◎宋娣

看到自詡為「八百壯士」的退將荒謬絕倫行徑，令人瞠目結舌！ 若說這些退役將領的人生最後一戰，卻不為國家和公益，竟是為了「 錢」，真讓人不齒，亦感到寒心！恐是創下世界「將軍愛錢」紀錄！因為當將軍的最大榮耀，乃是「馬革裹屍」， 但台灣的退將卻是厚顏愛錢貪生怕死，連軍人魂都沒有， 甚至跑到對岸稱兄道弟，打小白球，淪為「共軍國軍，都是中國軍」 ，還配掛星星嗎？！

今天美國總統川普任命陸軍中將麥馬斯特（H.R. McMaster），出任白宮國家安全顧問， 以接替上週辭職的弗林（Michael Flynn）。

而麥馬斯特是何等人物，他曾在伊拉克戰爭和波斯灣戰爭擔任要職， 是備受推崇的戰術專家和戰略思想家，並曾參與波斯灣戰爭7年， 其中在「73東方之戰」（Battle of 73 Easting）有傑出表現，並作為第二裝甲騎兵團的鷹隊隊長， 還曾率領一個只有9人的突擊隊，摧毀了伊拉克衛隊的80多人組成 的坦克和裝甲車部隊。這種為國家出生入死的英勇無畏表現， 才配當將軍！

另外，如退休中將凱洛格（Keith Kellogg）則任國家安全會議幕僚長，亦曾參加過越戰，於2 003年至2004年擔任盟軍駐巴格達臨時機構首席運營官。 還有擔任國防部長的詹姆斯‧馬蒂斯（James Mattis），為退役陸戰隊將領，有「瘋狗將軍」稱號； 以及負責國土安全部的退役隊約翰‧凱利（John Kelly）等等，都是才兼文武，驍勇善戰的真正軍人。 他們的心中只有「美國再強大」，根本不在乎薪水或退休俸，猶視「 錢」如無物，贏得尊敬！

聲援軍系「八百壯士」捍衛權益埋鍋造飯啟動記者會，21日在立法院大門口前帳蓬區舉行。（記者叢昌瑾攝）

然則，台灣的退將心中只有自己，根本不顧國家大局， 或為後代子孫著想，只為一己之私，力爭維持18％的利息錢（ 殊不知其本俸退休已高達十多萬元以上），簡直是無理取鬧！ 況且退將的老本養老實已超過一般公教勞階級以上，而年金改革， 只是分年逐步減少其利息（一般人的銀行年息只有1一2％左右） 而已，居然率先為「錢」而戰，作賤自己！ 那麼一般勞苦大眾的養老，豈非更是欲哭無淚！

如今竟有退將欲以「八百壯士」自居，為「錢」而戰， 非但侮辱當年為國犧牲奉獻的八百壯士，亦侮辱自己， 更糟蹋國軍的尊嚴！

過去的黃埔軍校大門有副對聯：「升官發財，請往他處；貪生怕死， 勿入斯門」，橫額為「革命者來」。當初的革命怒潮， 是何等壯懷激烈，軍人的愛國愛民情操，又何其贏得後人的尊敬！

如今才不過92年多的歲月，我們在台灣的三軍軍校，竟培養出許多 親共、反人民的將領，此簡直與美軍相差不止萬里計！ 因為我們的軍校，竟成為升官發財的「終南捷徑」！所以， 有人索性改了黃埔的門聯：「升官發財莫走別路。 貪生怕死請入此門！」橫批是：「能撈者撈」！嗚乎！