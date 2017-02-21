自由限時批》台灣退將為「錢」而戰 恐創世界紀錄！

聲援軍系「八百壯士」捍衛權益埋鍋造飯啟動記者會，21日在立法院大門口前帳蓬區舉行。（記者叢昌瑾攝）
◎宋娣
看到自詡為「八百壯士」的退將荒謬絕倫行徑，令人瞠目結舌！若說這些退役將領的人生最後一戰，卻不為國家和公益，竟是為了「錢」，真讓人不齒，亦感到寒心！恐是創下世界「將軍愛錢」紀錄！因為當將軍的最大榮耀，乃是「馬革裹屍」，但台灣的退將卻是厚顏愛錢貪生怕死，連軍人魂都沒有，甚至跑到對岸稱兄道弟，打小白球，淪為「共軍國軍，都是中國軍」，還配掛星星嗎？！
今天美國總統川普任命陸軍中將麥馬斯特（H.R. McMaster），出任白宮國家安全顧問，以接替上週辭職的弗林（Michael Flynn）。
而麥馬斯特是何等人物，他曾在伊拉克戰爭和波斯灣戰爭擔任要職，是備受推崇的戰術專家和戰略思想家，並曾參與波斯灣戰爭7年，其中在「73東方之戰」（Battle of 73 Easting）有傑出表現，並作為第二裝甲騎兵團的鷹隊隊長，還曾率領一個只有9人的突擊隊，摧毀了伊拉克衛隊的80多人組成的坦克和裝甲車部隊。這種為國家出生入死的英勇無畏表現，才配當將軍！
另外，如退休中將凱洛格（Keith Kellogg）則任國家安全會議幕僚長，亦曾參加過越戰，於2003年至2004年擔任盟軍駐巴格達臨時機構首席運營官。還有擔任國防部長的詹姆斯‧馬蒂斯（James Mattis），為退役陸戰隊將領，有「瘋狗將軍」稱號；以及負責國土安全部的退役隊約翰‧凱利（John Kelly）等等，都是才兼文武，驍勇善戰的真正軍人。他們的心中只有「美國再強大」，根本不在乎薪水或退休俸，猶視「錢」如無物，贏得尊敬！
聲援軍系「八百壯士」捍衛權益埋鍋造飯啟動記者會，21日在立法院大門口前帳蓬區舉行。（記者叢昌瑾攝）
然則，台灣的退將心中只有自己，根本不顧國家大局，或為後代子孫著想，只為一己之私，力爭維持18％的利息錢（殊不知其本俸退休已高達十多萬元以上），簡直是無理取鬧！況且退將的老本養老實已超過一般公教勞階級以上，而年金改革，只是分年逐步減少其利息（一般人的銀行年息只有1一2％左右）而已，居然率先為「錢」而戰，作賤自己！那麼一般勞苦大眾的養老，豈非更是欲哭無淚！
如今竟有退將欲以「八百壯士」自居，為「錢」而戰，非但侮辱當年為國犧牲奉獻的八百壯士，亦侮辱自己，更糟蹋國軍的尊嚴！
過去的黃埔軍校大門有副對聯：「升官發財，請往他處；貪生怕死，勿入斯門」，橫額為「革命者來」。當初的革命怒潮，是何等壯懷激烈，軍人的愛國愛民情操，又何其贏得後人的尊敬！
如今才不過92年多的歲月，我們在台灣的三軍軍校，竟培養出許多親共、反人民的將領，此簡直與美軍相差不止萬里計！因為我們的軍校，竟成為升官發財的「終南捷徑」！所以，有人索性改了黃埔的門聯：「升官發財莫走別路。貪生怕死請入此門！」橫批是：「能撈者撈」！嗚乎！