自由開講》釣魚台主權據理力爭嚴正交涉

◎林恆雄



美國總統川普與日本首相安倍，二月十日發表共同聲明，強調美國不可動搖的同盟關係是亞太和平、繁榮和自由的基石，美國防禦日本的承諾絕不動搖。川普在聲明中確認，釣魚台（日稱尖閣諸島）適用美國安保條約第五條範圍，美國反對任何企圖損害日本行政的片面行動，展現美日同盟，致力於維護日本及其行政權下所有領土的安全，足見日本審時度勢，靈活運用外交策略的奏效。

主政者應速謀對策，據理力爭，嚴正交涉，不容鴕鳥心態，以致喪失主動積極的「話語權」！（路透檔案照）

一九四五年國民政府撤退至台灣，美政府即施壓我國放棄金馬兩座列島，蔣中正義正嚴詞，斷然回絕，態度堅決的宣誓﹕「金馬是中華民國固有的領土，國家主權寸土不能放棄。金馬是我們的兩把利刃，沒有金馬就沒有台澎，戰至一兵一卒，必與金馬共存亡。」一九四九年十月二十五日「古寧頭」戰役，中共傾萬餘兵力妄圖攫取金門，經三晝夜激戰，被國軍殲滅；一九五八年金門「八二三」戰役，歷時四十四天，承受四十七萬發砲彈，震驚寰宇，戍守英勇將士，三軍一體，軍民合作，粉碎中共血洗台灣的陰謀。國軍「自立自強、團結奮發」的表現，獲得當時美軍顧問團長杜安和台灣協防司令史慕德將軍深受感動，遂有支援口徑大、射程遠的八吋榴砲，而使中共驚慌失措，印證了「自助而後人助」的道理，贏得友邦有力的援助。斯時筆者為一名尉級軍官，躬逢其盛，為保家衛國與官兵同島一命，奮戰到底，引以為榮。



釣魚台距基隆市約190公里，東西長3.641公里，南北寬1.905公里，面積3.91平方公里，最高海拔362公尺，由七座主要附屬島嶼與三個大島礁及71座小島礁所組成。基隆、蘇澳地區漁民，每年季節性出海前往該地區捕魚，近年來常遭受日本非理性驅離，漁民十分憤慨。一八九五年元月甲午戰爭滿清戰敗，跟日本簽訂「馬關條約」，割讓台灣全島及所有附屬各島嶼給日本。第二次世界大戰結束，日本無條件投降，依據開羅宣言、波茨坦公告及日本投降書，三大國際性歷史文件，終將台灣與釣魚台一併歸還中華民國。美國政府逞一己之私心，在二十世紀五十年代初期，擅自擴大托管範圍，把屬於我國領土的釣魚台及其附屬島嶼非法劃歸琉球群島，接著七十年代將釣魚台「施政權」歸還日本。幾十年來島嶼主權歸屬之問題，爭議迭起，美國受日本唆使之下，聲稱釣魚台適用於美國安保條約，嚴重偏離美國本身曾經承諾恪守的中立公正立場。



據權威地質學家估計，釣魚台及其周邊島嶼，海底石油礦產資源相當豐富，甚具經濟價值，是東海大陸架棚礁層世界儲量最豐盈的油田之一，未來可能成為「第二個中東」，其石油儲量超過一百億噸，另外又發現約有二千億立方公尺的天然氣。尚待開發的錳、鈷、鎳及其他礦產資源的數量也十分驚人。釣魚台地處中國大陸、台灣與琉球群島之間，從軍事地理角度看，可視為第一島鏈上的支撐，作為東南沿海軍事防禦之前哨，軍事戰略上極為重要。總統府近日由發言人黃重諺回應，釣魚台列嶼是我國領土，相關各方秉持「擱置爭議、共同開發」原則，以和平方式解決東海地區的爭議。籲請執政當局盱衡情勢，將釣魚台有關史料文獻，無論是正史、方誌、中外學者論文專著、檔案及地圖等，逐一列舉，旁徵佐引，提出有利於國家的證據，公諸於世，同時召集相關部門，速謀對策，據理力爭，嚴正交涉，不容鴕鳥心態，以致喪失主動積極的「話語權」！

（作者為退役將軍、曾任政戰學校副校長）

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