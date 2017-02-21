自由開講》國際母語日 母語悲情日

◎謝博光



二月二十一日，國際母語日，母語悲情日，至少台灣目前的情況是如此！

話說當年國民黨政府敗逃來台，沒有深切自省與感恩，反而對這片供養他的土地，加諸各類欺壓與迫害，殘殺台灣菁英份子之外，語言的霸凌也是其中的一環。小時候「講方言」被罰錢、貼標籤，是老一輩揮之不去的記憶。

外來政權深諳「要消滅一個民族，就先消滅其語言」（連橫「台灣通史」），以鏟除在地文化心態，獨尊北京話為唯美「國語」，並在刻意操弄下，把台語、客語、原住民語等貶為粗鄙、沒水準、不入流的語言加以扭曲壓抑並污名化。

台灣的民族組成多元，除了台語以外原住民族語、客語、華語都為各個族群的母語。（資料照，記者吳柏軒攝）

於是庶民大眾常年被洗腦之下對母語避之惟恐不及，認為它難登大雅之堂！年輕人不屑使用不說了，連年老的一輩也逐漸鄙棄，用拗口而蹩腳的「國語」和孫輩對口，但你可知這是在暴殄天物嗎？

以俗稱河洛話的台語來說，它古老而優美，集商、周、漢文之大成，細緻典雅，在詩經、易經等古文裡都可以尋得台語古音的蹤跡，如「有身（懷孕）」即見於史記及詩經大雅大明篇。而像日常用語「青菜」，你認同是「隨便」？錯！是「請裁」，是「請你裁決」的那種雍容大度；又：「你要細膩喔」，有比華語「你要小心喔」粗鄙嗎？再看以下古詩詞：

辛棄疾的「驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」，台語也說「闌珊」（稀少之意），一般人卻誤為同音的「零散」。

杜甫的曲江詩：「點水蜻蜓款款飛」，台語同樣有「款款」的說法，即慢慢之意，如「款款來」、「款款食」等。

以上見證台語出自古之中原皆有所本，非徒託空言。而談到台語的細緻與典雅，像華語「一隻」眼睛，台語說「一蕊」，將眼睛等同美麗花卉一般看待，其意境唯美至善。即便是罵人，台語的罵，還細分出自男（叱）或女（詈）之口，程度比較嚴重者則叫做「旋」。

總之，台語是一種多元、豐富的語言，擁有七調八音，音域寬廣，語言的精密度很高，非華語所能及。看看國外的例子：三十多萬的毛利人只占紐西蘭總人口的10％，卻在1987年取得紐西蘭官方語言的地位；號稱有七成以上台語人口的台灣，為什麼要對這世界上最美麗的語言之一棄如敝屣呢？

（台電退休課長）

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