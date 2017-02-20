自由限時批》如何匡繩知法玩法，才是司法改革的真諦！

杭東

司法改革，鳴鑼開道，今天隆重登場。可說是「群英會」，議題範圍廣泛，應有盡有，不禁讓人「霧裡看花」。而內容亦多屬「文青」（或「文言文」）；卻忘了當前如何匡繩知法玩法者，以保障人民種切的福祉，才是司法改革的真諦！

此理應從制度面探討，或採「罪加一等」等罰則炯戒（對不懂法律平民不慎觸法，則宜從寬認定，並加強法律宣導和教育），多管齊下，始克有濟！ 最近，連身兼檢察官協會理事長的檢察總長顏大和都質疑司改會議：「很多議題都是在作秀」，有媒體猶引用顏受訪的話說：「都定案了，還開什麼會？」認為許多根本的制度面議題未被提及，效果如何有待觀察云云。

其實，光是司法院長許宗力在法官論壇貼文提到的陪審團的違憲問題，就值得探討（已有專家投書辯正）。然則，若修了七八次的憲法，仍有未合時宜者，就應再修，符合國家社會需求，不能因怕麻煩（我國修憲門檻很高，須3／4立委出席+3／4出席立委同意+全國1／2選民的公投同意，約需800至900萬同意票），反而淪為「捨本逐末」的一種治標型司法改革！ 像美國憲法不論制定的如何完備，但都能隨著國家的發展和時代的變遷需求，不斷加以修正補充，以確保三權分立的磐石！（例如川普移民禁令受阻，就證明了美國司法獨立的卓越性） 所謂道高一尺，魔高一丈。會玩魔術的人，才會玩魔術。

司改國是會議今日登場。圖為司改國是會議籌委會副召集人許宗力。（記者黃耀徵攝）

同樣的，懂得法律的人（含具法學素養者或學者、或律師、檢察官、法官等等），亦易知法玩法；而像許多社會上明知其為巨奸大惡（如頂新集團者）或政商權貴者（不勝枚舉），往往犯法，卻能「逍遙法外」（因能找大律師或律師團，即便判刑，亦能經三審由重轉輕，甚或變成了吃豬腳麵線），致令普羅大眾不信司法的公正、正義，反而嚮往古之「包青天」！堪為例證。

司法，原是為為人民而存設的，止爭定分，便須有公正、符合社會公義的審判；若是知法玩法者，利用法律縫隙，詭辯曲法，再遇上審判不公或誤判，或執法者與作奸犯科者沆瀣一氣，或不能明察秋毫等，甚至淪為「竊鉤者誅，竊國者候」等等的病象，自使普羅大眾深惡痛絕！ 根據今天的一項民調顯示，社會對小英總統所推動的司法改革的前景看法分歧，沒信心者竟高達五成的人，遠多於有信心者約10個百分點。不難看出，持悲觀者遠多於樂觀。主要在台灣能實現正義和保護私權，涉及人民安全福祉者，缺失多多，而在人民解決紛爭方面，又未能公正裁判，讓人民心服口服，無形中剝奪人民司法救濟的權利，徒增民怨。

是以，台灣的法令多如牛毛，而徒法不足以自行，非僅不便民利民，反成為知法玩法者操弄的牟利、害人工具，危害國家社會甚鉅（含經濟犯罪、國安等），甚至戕害司法的公正性和尊嚴！ 像今年初的一項民調，猶將「法官」（亦指執法者如檢察官等）列為不信任排行榜的末座。足見司法改革，不能「見樹不見林」，也不能「治標不治本」，更不能「文言文」或「論文比賽」，尤不能縱容作奸犯科的知法玩法者逍遙法外！