魔幻拉美》中國苦力在拉丁美洲留下的雪泥鴻爪（上）

1847至1874年間，人口販子在澳門、香港、廈門、汕頭、廣州等地設置「招工館」，拐騙良民百姓至拉丁美洲充當華工。因此，數十萬中國苦力被以非人道方式輸往美洲各地，寫下華工海外血淚史。

陳小雀

英國的工業革命間接促成了黑奴解放運動。由於機械設備的投資費用比蓄奴高出許多，導致產品成本提高，為了讓工業產品具有競力，再加上英國需要人力開發非洲，於是禁止其殖民地販賣黑奴並廢除奴隸制度，同時鼓舞其他歐洲國家及拉丁美洲跟進。

十九世紀，拉丁美洲仍需大量勞工，既然英國等國已禁止販賣黑奴，人口販子與其偷偷摸摸地進口非洲奴隸，何不光明正大仲介勞工人口。什麼樣的人力可以取代黑奴呢？

中國以農立國，種植稻米、棉花、小麥、甘蔗、茶葉等作物，經濟形態與美丁美洲相似。華人刻苦耐勞，是最佳的勞力來源，華工遂成為人口販子手中另一項一本萬利的熾熱商品。1842年，鴉片戰爭結束後，英國迫使滿清政府開放廣州、福州、廈門、寧波、上海五口通商。中國門戶大開之際，同時也為人口販子開啟了方便之門。廣東、福建等沿海省分因耕地不足，天災連連、經濟凋敝、民不堪命。百姓或四處逃荒、或出海謀生，其中，不少人被拐騙至拉丁美洲充當華工，替補解奴運動後的勞工需求。

在西班牙以「馬尼拉大帆船」（Galeón de Manila）箝制太平洋的貿易航線期間（1565-1815），即有中國工匠、商賈等隨著大帆船到美洲謀生，雖然離鄉背井，但生活不致於太差。1847至1874年間，數十萬中國苦力卻被以非人道方式輸往美洲各地，過著比奴隸還不如的生活，寫下華工海外血淚史。

在西班牙以「馬尼拉大帆船」箝制太平洋的貿易航線期間，即有中國工匠、商賈等隨著大帆船到美洲謀生。（Amura Yachts & Lifestyle）

人口販子在澳門、香港、廈門、汕頭、廣州等地設置名為「巴拉坑」（Barracón）的「招工館」，招募「苦力」（los culíes）。所謂「巴拉坑」，即昔日囚禁黑奴的牢房，當地華人稱之為「豬仔館」。沿襲往昔捕捉黑人手法，人口販子雇用俗稱「豬仔頭」的地痞流氓充當招募人。「豬仔頭」除了到處張貼招工廣告，也佯裝富商巨賈誘騙急於謀生的貧民，甚至不擇手段虜掠無辜路人與良民百姓。人口販子將虜獲的華人禁錮於「巴拉坑」，並在他們胸前烙上「C」、「P」等字母，分別表示古巴、祕魯等不同目的地。

不同於昔日的黑奴，苦力通常在澳門被迫簽下一紙生死茫茫的「工作合同」，因此又被稱為「中國契約勞工」（los chinos contratados）。「工作合同」表面上是一紙受雇契約，規定苦力受雇時間以八年為期，其實形同一張賣身契，條約苛刻。苦力主要從事農作、放牧、挖礦、或雇主所指定的粗活，在期約內不得藉機怠惰，不得叛逃，亦不得提前贖身解約。契約勞工其實是變相奴隸。

不同於昔日的黑奴，苦力通常在澳門被迫簽下一紙生死茫茫的「工作合同」，因此又被稱為「中國契約勞工」。（圖：網路）

十九世紀中葉以降，當滿載黑人的奴船走入歷史之際，一艘艘苦力船接著揚帆登場。物換星移，華人被當作「豬仔」運送至美洲，步上黑奴悲慘命運之後塵。 苦力船自廈門、汕頭、澳門、香港、廣州、黃埔等地起航。有經由印度洋，繞過好望角，橫渡大西洋，來到加勒比海地區、蘇利南、蓋亞那、巴西等，航行時間約五個多月；亦有船隻直接穿越太平洋，將苦力運送至美國、墨西哥、秘魯等地，行船時間約三個月。和昔日的黑奴一樣，歷經驚濤駭浪，在缺糧、缺水、缺乏衛生條件下，不少苦力尚未抵達目的地便一命嗚呼。

許多苦力與其被送至異地勞苦而死，不如孤注一擲，展開海上喋血抗爭。幸運者，奪船成功，可返航中國；不幸者，遭殺害、或與船同歸於盡。苦力抵達美洲目的地後，被送至拍賣市場，赤身露體，任由買家仔細檢驗挑選。雇主對待苦力極為苛刻，動輒以鞭子抽打、扣上鐐銬、不准進食、加長工時、減薪等處罰。與黑奴悽慘命運相較下，中國苦力絕對有過之而無不及。八年合約期滿，苦力被迫再立新約，不斷延長勞役期限。如此慘絕人寰，讓不少苦力選擇自殺來結束悽慘的一生，或逃亡試圖找尋生機，或英勇抗暴以求重生。

華人被當作「豬仔」運送至美洲，步上黑奴悲慘命運之後塵。（Okdiario）

由於海上暴動事件層出不窮，以及苦力的長期反抗，逐漸迫使雇主善待華工。最有名的例子發生在1872年。一艘名為「瑪莉亞．露絲」（María Luz）的苦力船，從澳門準備前往祕魯的卡亞俄（Callao），當船行經日本橫濱港時，一名苦力脫逃，躲藏到一艘英國貨輪，並揭發祕魯苦力船的非人道行為，日本當局因此拘留船隻，此舉演變成國際事件，祕魯於是承諾善待華工。

1874年，滿清政府曾派遣專使前往古巴、秘魯等地，親眼目睹苦力在他鄉過著慘不忍睹的生活，進而促使清廷設置領事保護華僑。同年，拉美各國紛紛禁止苦力貿易。（未完）