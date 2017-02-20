一路向南》華裔省長鍾萬學尋求連任將成硬仗：換個角度輕鬆看印尼選舉文化

整體而言，雅加達這次選舉過程並未爆出舞弊醜聞，民眾大多理性，顯示民主制度的確達到一定的成熟度，反華議題在此次選舉中也未被大做文章。但由於沒有候選人過半，雅加達選戰將會持續依段時間，由阿尼斯及鍾萬學爭省府門票，而這兩名候選人誰當選，對於高喊「新南向」的台灣，有何影響呢？

李宗憲／在印尼的日常閒話@雅加達

「告訴我你支持誰啦？是鍾萬學吼? 沒關係啦！我不介意。」

一名穆斯林攤販笑笑地問我。談話的場合，正是雅加達華裔省長鍾萬學的對手，阿尼斯的造勢活動，而這名穆斯林老先生，就是阿尼斯的死忠粉絲，他向我娓娓道來，為何喜歡阿尼斯。他舉例，阿尼斯講話方式非常有禮貌，看的出來很有教養，加上他曾任教育部長，能當小孩的榜樣。身為穆斯林印尼人的他，並不介意華人的我，支持不同的候選人，就是我在印尼所感受到的民主氛圍。

華裔省長鍾萬學得到最多選票，但因得票率未過半，所以得進行二輪投票。（照片由李宗憲提供）

印尼15日舉行地方首長選舉，雅加達省長鍾萬學因具有基督徒及華裔身分，在穆斯林為主的雅加達，要連任並不容易。根據計票機構統計結果，鍾萬學得票率最高，約為43%，而緊接在後的正是前文提到的阿尼斯，他拿到近40%的選票，而墊底的則是前總統蘇西洛的兒子阿古斯，得票率17%。票數最低的阿古斯，大勢底定後，隨即承認敗選並打電話恭賀其他兩位候選人，展現民主風範，而鍾萬學隨即也表示，邀請阿古斯與他見面。依照規定，因為沒有候選人拿到過半票數，將在4月由鍾萬學及阿尼斯再進行二輪投票，當地許多分析家預估，選情將更加激烈。

雅加達省長鍾萬學因具有基督徒及華裔身分，在穆斯林為主的雅加達，要連任並不容易。（REUTERS）

選舉日當天，鍾萬學的確催出許多華人選票，投票日這天，在中國城及華人社區可以看到許多華人出門投票，更有很多華人成了「首投族」，今年32歲的的連小鈴（Fanny）為了投票起了個大早，卻因為票務人員搞烏龍，以為需要戶籍資料，而被迫與好幾年沒聯絡的前男友的家人聯繫，「我就怕我這張票是關鍵選票！」聽到他這麼說，我微笑點頭，因為比起台灣曾聽到有人說「沒差我這一票」的評論，除了能感受到雅加達選情激烈外，也看得出來印尼人的民主意識，以及華人參與政治的意識提高。

雅加達選情緊繃，催出許多華人成為首投族。（照片由李宗憲提供）

其實不只是華人，平時接觸到的印尼人，也都非常珍惜手中選票，幾乎每個人都說，一定會去投票！

從投票率來看，去年台灣的總統大選，投票率只有66%，2014年台北市長選舉，投票率剛好七成，而今年雅加達710萬選民中，約有540萬人投票，投票率達到76.9%，還比台灣高，甚至有很多人抱怨因為截止時間太早，而來不及投票。15日的投票時間從七點至下午一點，幾乎每個投票所都大排長龍，過程平和，沒有重大違規。 為了鼓勵民眾投票，星期三投票日這天，全國放假一天，而民間也有數十間連鎖餐廳、咖啡廳、冰淇淋店、甜點店，或是Uber、Grab等線上計程車程式，都祭出投票就打折的活動。印尼的投票方式，是以釘子搓洞，投完後，手指上會沾上墨水，防止重複投票，而沾有墨水的手指，很快就成了當天社群網站上的熱門照片，憑著沾有墨水的手指，就能享有餐廳打折活動。

印尼是全球第三大的民主國，競選活動也和台灣些許不同，在台灣，投票前一天各候選人無不卯足全力掃街拜票，而選前之夜更是選前重頭戲，大型造勢晚會上常會請出重量級人物位候選人拉票。相較於選前的熱鬧非凡，選前的印尼首都雅加達則是靜悄悄，這是因為普委會規定，選前三日為安靜期，不能進行任何競選活動，像是散發競選傳單、小冊子或候選人照片都違法。就連社交媒體也列入管制範圍，冷靜期間，所有候選人都不能啟動社交媒體。

造勢場合上，台灣常會派出大人物，要不感性落淚，打出悲情牌催票，印象中，高雄市曾有女立委落髮落淚，就為贏得選票，而激昂演講帶動選民情緒嘗試選戰策略，高雄市長陳菊就是最好例子。雖然雅加達選戰的確也會有很多煽動情緒的談話，但落淚感性催票較為少見，唯獨鍾萬學因褻瀆宗教案出庭時，曾經再庭中落淚。候選人造勢場合反而比較像是大型演唱會，且常常找來流行藝人來站台拉票，而台灣的流行音樂歌手，則考量兩岸政治因素，大多會與政治、選舉切割。相較之下，印尼的歌手常大方助選，像是印尼著名搖滾樂團Slank，就在鍾萬學大型造勢演唱會上演唱組曲，為他爭取選票，而印尼唱歌比賽出身的Virza，也在候選人阿古斯的競選場合上獻唱，概念就像是台灣的蕭敬騰、五月天幫忙蔡英文或朱立倫助選拉票。

雅加達省長一號候選人阿古斯，在一輪投票中被淘汰。（照片由李宗憲提供）

候選人與選民的「親密」關係，是另一焦點，今年38歲的候選人阿古斯，在造勢場合上，就玩了舞台跳水「Stage-diving」，也就是從舞台上往台下的觀眾群跳，接著由群眾以手接著，氣氛嗨到最高，展現了十足的親和力。至於現任首長鍾萬學，則每周固定在競選總部舉行與支持者面對面的活動，鍾萬學親民形象，吸引眾多婦女粉絲，甚至有中年女粉絲趁著與鍾萬學合照時獻吻，讓鍾萬學嚇一大跳！

有次鍾萬學參加完造勢活動，要離開時，眾多媒體記者大喊他名字，試圖要問問題，鍾萬學確以趕行程為由，不接受採訪。但這時若有是老人或小孩要求合照，他就會停下腳步，與他們拍照，並聊上幾句。從這些造勢活動中看的出來，每一位候選人都積極地想與選民拉近距離。另外，競選總部的設計，比起台灣，相對沒甚麼創意，三人的總部並未多加設計或有突出風格，而競選小物，則是普通的帽子、衣服、或頭巾等。鍾萬學的競選制服是紅格子襯衫，看起來很像日本連鎖平價服飾會賣的襯衫，個人覺得挺好看的，特別的是除了競選總部有販賣外，總部外，也會有人擺攤，賣自己批貨的競選衣服，而購物中心裡面，也買的到。

現任雅加達省長鍾萬學的競選襯衫。 （照片由李宗憲提供）

被判刑還是能繼續參選？

鍾萬學去年競選期間，因為引用古蘭經而被控褻瀆宗教，遭警方列為嫌犯並限制出境，當時他表示樂於見到這樣的結果，因為這是展示民主程序的好機會。競選期間，官司纏身，鍾萬學幾乎每兩周就得上一次法庭，但根據印尼法律規定，除非鍾萬學被判為罪犯，且被判超過五年的刑期，否則鍾萬學候選人的身分不會被撤銷，外界預計褻瀆一案審判過程可能長達好幾個月，因此鍾萬學這段期間還是能安心拚選戰！

印尼這次地方首長的選舉，共有101個行政區同步舉行，大眾媒體眾多的印尼，皆出動大批媒體報導選情，甚至規劃三天的特別節目，分析選舉結果，但和台灣類似，很多媒體都因為本身立場，報導選舉新聞上有些許偏頗，因此太陽花學運時，中天電視台記者連線時被干擾的狀況在印尼雅加達也看的到，甚至有電視記者在連線時，被示威遊行民眾以寶特瓶攻擊。不過整體而言，選舉過程並未爆出舞弊醜聞，民眾大多理性，顯示民主制度的確達到一定的成熟度，反華議題在此次選舉中也未被大做文章。 由於沒有候選人過半，雅加達選戰將會持續依段時間，由阿尼斯及鍾萬學爭省府門票，而這兩名候選人誰當選，對於高喊「新南向」的台灣，有何影響呢？

雅加達選舉過程並未爆出舞弊醜聞，民眾大多理性，顯示民主制度的確達到一定的成熟度，反華議題在此次選舉中也未被大做文章。（AFP）

比起沒有太多執政經驗的阿尼斯，執政多年的鍾萬學對於改善雅加達非常有經驗，許多現行政策也得到民眾認可，在他的領導下，貪汙、賄賂的情況越來越少，若繼續執政，對於台灣人南向至雅加達創業經商都是加分，另外，身為華人的鍾萬學和妻子的中文都非常流利，對於台灣的資訊取得，不須透過翻譯，未來台灣政府或台商若想與雅加達省府合作，肯定是助力。

不過第一輪投票，阿尼斯與鍾萬學兩人得票率非常相近，相差約3個百分點，想必到時候選情將會非常緊繃，若另一名落選的候選人阿古斯的票數流到阿尼斯，加上阿尼斯原本的選票，選情將對鍾萬學非常不利，雅加達預計4月19日舉行二輪投票，鍾萬學能否連任，當天就能見分曉。