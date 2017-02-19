自由開講》血汗台灣，本應轉敗為勝

雲程

日本電通是世界最大廣告公司，佔日本總廣告費1/4以上，軍方色彩濃厚且長期與政府關係密切。前年耶誕節，其新進女職員因每月加班130小時而自殺。勞動基準監督署認定：超時工作與上司霸凌，屬職業傷害。電通社長即日辭職。電通戰後大量接收軍人、滿鐵人員，總公司甚至設立在「第二滿鐵大樓」，對員工有《鬼十則》社訓「至死方休」，根本是戰前精神勝利論的轉世幽靈。會過勞死，毫不意外。

（資料照，美聯社）

過勞在日本很普遍，50大企業平均月加班70小時，NHK、朝日電視台更超時150小時，難怪過勞消息會被掩蓋。因過勞意外頻傳，日本政府新設「勞動改革實踐推進室」積極介入。各大商社也痛改前非；以往只能子夜返家的職員，現可在七、八點到家了。換言之，災害可以是社會轉向文明的契機，端看有心無心。

這幾年包括復興航空在內的交通事業與觀光業，台灣發生多起重大災害。原因或各不同，但過勞絕對貫穿其間。 像台鐵惡用變形工時，不用「三、八制」而以「三、十二制」計算，不僅嚴重混亂員工生理時鐘，也等於竊取員工薪資，一生都沒有完整一曆日的休息。研究指出，人連續保持清醒17小時，反應及判斷力等同於酒醉駕駛（血液中酒精濃度0.05％）。台鐵等於讓第一線員工在酒醉狀態下工作，事故頻傳豈是意外？

對過勞，政府高層要有更廣闊視野：它不僅涉及個人健康，更是社會的公安關鍵—它會反應在醫師誤診、交通事故、工廠爆炸、機械失靈，也會在家庭破碎，包括酗酒、吸毒等面向上。我們無一可倖免於此。

蔡政府的一例一休可提升整體社會的安全度，立意良善。先前政策的程序缺失，本可藉由蝶戀花意外重新上陣，以獲得社會支持。無奈主事官員竟曾發言：勞工休假太多、手握方向盤才算工時、待命可休息不算上班等，錯失政策背書的良機。

文明的社會不應任非人道的制度持續；過勞更與發展創意產業的戰略矛盾。愛因斯坦對瘋子的定義：不知如何找出錯誤，卻一直重複同樣無效動作。台灣社會非常危險，GDP年年成長，卻只進老闆口袋；勞工長期血汗，必隨時引爆重大公安災難。我們總以「勤勞」為名，包裝「過勞」之酷而不自知。

你累了嗎？累了就休息，決不是喝了再上。

（作者為自由作家／獨立研究者）

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