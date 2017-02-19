文化銀行》一針一線的綺麗 半世紀榮一旗袍

問起學徒生涯是否辛苦，許榮一答道「那當然是很辛苦才做得住啊，若是很輕鬆我才不做」。可能就是這份堅持，一針一線晃眼五十餘載。綺麗的旗袍，記載著台灣的歷史，也見證老師傅的純粹堅持。

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行經台北市中正區博愛路，車水馬龍的街道旁坐立著一間頗有規模的絲綢布匹店，這樣的布行在現代化的熱鬧城市中顯得古典而靜默。至於我們要造訪的目的地則是緊鄰著布行的一道小門樓上的「榮一唐裝」。

逃離困頓農村 踏上旗袍製作之路

步入榮一唐裝的工作室，狹小的空間裡，裁縫車「達達」的聲響，夾雜著收音機嘈雜的歌舞聲不停放送。在這樣的背景音效中，身著淺藍色唐裝、滿臉精神的許榮一師傅用中氣十足的聲音，吆喝著要我們坐下。

許榮一說起離開農村到都市後與旗袍相遇的過程。

談起如何接觸旗袍產業，許榮一說因為當時農村生活非常辛苦，看見同村到城市當學徒的青年們回鄉時總是光鮮亮麗，方使他萌生了到都市學手藝謀生的憧憬。起初，因為許榮一的姨丈與旗袍界的師傅頗有交情，力薦他進入旗袍產業。然而許榮一在農村壓根兒沒聽過「旗袍」這樣的服裝，便拒絕了姨丈的建議，執意想進入西裝行或電器行做學徒。

直到真正進入電器行後，卻發覺工作內容過於輕鬆，許榮一素聞學徒非常需要磨練，心想如此大概學不到什麼真功夫，便決定辭去不做了。之後為了不要回到農村，許榮一別無選擇便進入了旗袍產業，行至今日已五十餘載。

問起學徒生涯是否辛苦，許榮一答道「那當然是很辛苦才做得住啊，若是很輕鬆我才不做」。學徒生活一開始得先從拿針線、泡糨糊、送衣服、配滾邊等雜務開始，每日天未亮就需起床、夜已深才能就寢，起碼學了一年之後才能正式參與旗袍的製程。從學習修補衣服到獨立製作一套旗袍，一路上關卡重重。

榮一唐裝的另一位師傅許師傅，是許榮一在學徒時期結識的師弟，兩人一同打拚逾三十年。許師傅正專心致志地檢查衣服縫線。

談起旗袍製作的過程，許榮一說，前置作業需要先整理布匹，依照花色、光澤及亮度等進行分類；接著依據顧客的身形及需求選擇合適的布料、用粉線在布上畫出旗袍的樣版，便可開始裁布並「上車子」，最後仔細的縫線。過去，顧客需要自行至布行挑選布料，再拿至唐裝店訂製衣裳，現在許榮一直接幫客人們物色質地優良、花色娟麗的布匹，讓顧客可以直接上門挑選與訂製，不需跑兩趟。

許榮一親自至布行挑選的布匹，陳列在櫃中。

耕耘五十餘載 見證旗袍興衰史

從事旗袍製作逾五十年，談起旗袍的變遷，許榮一頗有感觸。他回憶，國民政府遷台時，將當時在上海流行的旗袍風潮也一同帶了過來，加上政府的提倡、高官夫人也多有穿著，民國四十年到六十年成了旗袍的黃金時代，街上都是穿著旗袍的女性，即使上菜市場也是如此，不論有錢人家或普通人家都將旗袍視為日常穿著，出嫁時也會特別訂做一至兩套作為嫁妝。當時的布店光是衡陽路到武昌街就有將近二十家之多，且都頗具規模、生意非常好，一片繁榮光景。

但隨著時代的變遷，台灣產業朝工業化發展、成衣工廠紛紛出現，人們衣物穿著有了更多的選擇；再加上身穿旗袍，活動上限制較多，在種種因素影響下，旗袍產業在六七零年代開始走下坡，許多布行關門大吉，製作旗袍的師傅也一一收手。到了現在，找上許榮一訂做旗袍的多是喜愛復古風味、準備嫁衣的新人，亦有一些影視工作者因拍片與特殊場合的需要而前來訂製，一般民眾日常穿著幾乎已失去了唐裝的痕跡。

已經完成的旗袍被懸掛在一旁，等待顧客將它們取回家。

純粹的堅持 希望旗袍永不斷流

「自己不穿你還要叫人家做？」穿著淡藍色唐裝的許榮一揚起眉毛說著，從他的語氣中聽得出其對唐裝的堅持與責任感。談起對這項產業的未來展望，許榮一望向身旁的旗袍說著「當然希望旗袍能一直傳承下去，這是我們的國服，也是我們很美麗的傳統藝術」他認為即使忽略歷史文化脈絡，旗袍穿起來也真的十分好看。許榮一強調，不論胖瘦，一套好的、量身定做的旗袍都能有修飾身材、凸顯線條的功用，女子穿上別有曼妙風味，氣質大大異於一般衣裳。

工作室中，旗袍的訂做與設計稿件。

為了讓旗袍產業不要斷流，許榮一除了自身在改良旗袍上煞費苦心，另一方面也大方接受上門求教的學徒、將自己畢生所學毫不保留地傳授，當天我們便見到兩位二十多歲、一男一女的年輕學徒在工作台上埋頭裁縫。至於旗袍樣式的改良，「當然要改，但不要急著改，要改得好看才有意義」許榮一表示。他指著牆上與女星許瑋甯的合照，及擺置身旁的幾座旗袍模特兒，為我們解釋解釋每一套旗袍的設計概念。他說傳統的版型並沒有改變，而是在樣式上花點巧思，例如為許瑋甯製作的旗袍，便是將上身鎖骨至胸前的範圍做成蕾絲縷空，並加上水鑽點綴，為傳統旗袍注入了新生命。許榮一笑著說，現在許多新人上門都指定要做這種樣式的旗袍。師傅也向我們介紹他最近正在嘗試的創新，希望能將旗袍的正反兩面做成不同顏色與花樣、打造全新的視覺感受。

許榮一與我們解釋旗袍設計與創新的理念。

平時，許榮一也在媳婦的協助下經營Facebook粉絲專頁及部落格，將每一次他為顧客製作的美麗旗袍照片上傳網路，讓更多的人看見，許多的顧客也會主動提供自己的婚宴照片給他，並附上幾句感謝的暖心話，這些都是許榮一生活中不可或缺的樂趣。

從許榮一熱情的解說以及閃亮的眼神之中，我們明白，一套套旗袍都是他細心孕育的生命。看著精緻的衣裳，我們心中也興起一股極欲擁有的渴望，不只因為旗袍帶來的風情萬種，更因為其中蘊含的，師傅的堅持與用心。

師傅的手，使旗袍的絕代風華得以存續。

本文經授權轉載自 一針一線的綺麗 半世紀榮一旗袍