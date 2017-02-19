自由開講》提醒周董：人為財死用詞不是激勵好話

呂蓬仁

蝶戀花賞櫻團重大車禍善後記者會，旅行社「愈描愈黑」 曖昧的危機處理能力不及格， 主管監督機關似也公親與事主雙雙不是閃邊涼快，放任當事人自個兒喬， 一副「干我屁事」置身事外悠閒樣， 交通部長憑空判斷及勞動部長片面解釋則「愈幫愈忙」， 遊覽車負責人措詞強硬且用語不當， 主管部會或妄加猜測司機有問題、或為合法工時背書， 皆難脫未審先判之嫌！



「人為財死、鳥為食亡」俗話，隱藏為財為食不擇手段涵意， 所以談不上誇人奮鬥向上之正面鼓勵話，通常用於不當時機或方式， 例如不循正軌冒險犯罪致啷噹入獄，或是貪食上鉤餌， 淪為待獵殺籠中鳥，所謂人無橫財不富、馬無險草不肥，因而「 殺頭生意有人做」，求發財者莫進公門。 故而遊覽車司機靠出賣勞力賺取合理報酬， 以人為財死形容根本引喻失義， 老板極盡苛刻員工能事賺不義黑心錢，偷雞不著蝕把米， 貪小便宜釀禍了才叫人為財死呢！

「人為財死、鳥為食亡」俗話，隱藏為財為食不擇手段涵意， 所以談不上誇人奮鬥向上之正面鼓勵話。（資料照，記者黃耀徵攝）



客運與貨運最大區別在載人和載貨，性命無價兼具理賠無可回復性， 車上幾十條人命交給操控方向盤的司機那雙手， 撞山掉崖生死僅一瞬間，行車安全跟防災差不多， 多一分事前準備可少一分意外事故， 而旅費與旅遊品質絕對有對價因果，畢竟羊毛成本出在羊旅客身上。



記者會上，責任「拍胸一肩挑」的周姓老板， 除理不直氣很壯回嗆「妳講這是什麼話」讓人肝火上升外， 還口若懸河伸正義，認為春節期間加倍給薪已仁至義盡， 司機迫於家累想增加收入，求財心切拒休假是咎由自取， 不忘順勢自豪「謀定而後動」，明知車況性能堪虞仍預「謀」 讓車子出「動」，居然自我感覺良好！也附帶背念蘇東坡《 水調歌頭》詞漂亮姿勢收尾。筆者不認為其「愛錢說」不實， 但欠缺憐恤同理心，業者與員工勞資之間武器不平等， 景氣差人浮於事，有大客車駕照謀職仍受限，「天生賤」 進不了科技門，只好載客幹粗活，別無高就選擇， 矮簷下不得不任人剝削，你籌資開公司，發薪水當然是出錢老大， 但允許因之捏減成本不顧消費者死活、可以置司機危險駕駛玩命嗎？



投資安全也敢偷工減料，喘息時間都沒有，「老板不是人」就認命吧！ 記者會像辯論會，業者處制高點，居高臨下態勢攻防自如， 吟詩作對神色自若，只見激怒狡辯，連基本撫慰裝一下都不會， 似乎毫無歉意，就算是「該死司機」利慾薰心利令智昏， 無知的滿腦子想賺錢，難道僱主不能秉持良心予以道德勸說「 君子愛財取之有道」及「留得青山在」嗎？ 人為財死如此稱頌令人不敢恭維， 而政府官員千篇一律制式凝重表情，真該送塑膠袋讓他們繼續「裝」 下去！「月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，此事古難全，但願人長久， 千里共嬋娟。」只能感嘆，旅遊意外接二連三發生，過勞的司機與「 不知死活」的遊客們，當真是「月嬋娟，真可憐！」

（作者為退休公務員）



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