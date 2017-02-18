自由開講》 蝶戀花低價之外的誘因？

王右青

日前，蝶戀花武陵賞櫻團國道翻車意外事故，新聞媒體不斷用低價團來形容其行程，然而，難道低價是吸引老主顧唯一的誘因?拋開其遊覽車車齡老舊或司機過勞等不良因素，純粹就其行程與旅客消費便利性而言，除了價格考量外，其經營模式對散客仍有不小的吸引力。

難道低價是吸引老主顧唯一的誘因？（資料照，記者蔡宗憲攝）



近期，筆者共參加四次蝶戀花行程。大致歸納此旅行社除了價格之外，受散客青睞的原因如下:



一、參團彈性，一人也行



首先，在官網上登記會員即可自行上網報名行程。例如，欲參加某行程，在出發前一日該行程若仍有空位，皆可自行網路報名，反之，也可在出發前一日自行網路取消。反觀曾在旅展購買某旅行社台灣觀光巴士旅遊券，其旅遊券只限周二、三、四方可使用，且多為四人成行，須提前數日預約。若非指定日期則需另外加價。報名完成欲取消行程則需扣除一定手續費。



二、收費公開透明，不須先付訂金，也毋需另行支付小費



其收費方式為當日車上現金收費，且完全按照報名行程表上金額收費，並無任何額外的費用，也毋需另行支付小費。至於為人詬病的車上購物或休息購物站，則並無任何強迫購物行為，休息站停留時間也在合理範圍。



三、一日遊行程常配合季節時令變化或特殊節慶活動，深具特色



其行程常配合季節時令，如一月份推賞梅專車、元宵節則推各地燈會等。例如筆者參加1/12南投半天寮賞梅，領隊全程帶隊走在南投信義鄉的鄉間小路上，歷時約四小時，沿途梅香撲鼻，極具特色。又如2/8老梅綠石槽行程，領隊蕭如進更敬業的事先查詢潮汐時刻來安排綠石槽最佳觀賞時程。一早先至淡水天元宮後山賞富士櫻，隨後至近期爆紅新景點三芝水中央，再至石門老梅綠石槽。而反觀其他旅行社所推出的行程多為耳熟能詳、了無新意的制式行程。



除了從旅遊安全性改善外，根據筆者實際觀察，跟團銀髮退休族大多有豐富一日遊經驗，倘使單純以貪小便宜來解釋其跟團動機，而不在行程規劃多推陳出新，並增加散客參團的便利性與彈性，國內旅遊業者很難突破目前困境!



（作者為家管）



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