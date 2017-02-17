自由開講》怎麼看待台灣的地緣戰略位置？

宋磊





「台灣」向來有不沉的航母之稱呼。在冷戰時期台灣是美國於西太平洋上反共的一個堅實盟友，不但在軍事上完全是接受「美援」，政治與經濟上也保持緊密的合作關係，雖然台美早已斷交，但私下仍保持緊密的交流與對話。對於美國來說，台灣所扮演的除了是軍事上盟友外，更是自由民主的堡壘之一。時過境遷，雖然中國國力早已超越以往積弱不振的模樣，雖然中國在許多國際場合所代表的是一個強大勢力，但美中兩強在許多戰略議題上仍舊意見分歧，而台灣的戰略位置反而不減反增。





從歷史上我們可以輕易得知，台灣的領導人不論由誰帶領，美國都扮演著積極面對與交流的態度，而歷年的台海危機（1954年93砲戰、1958年823砲戰與1996年導彈危機）美軍都扮演著「支持與幫助」台灣的角色。在美國2009年提出「重返亞洲」後，對於亞洲事務格外關注，不但先後與亞太盟邦舉行數十次的軍事演習，在軍售與軍事合作上與台灣的關係也非常緊密，這些歷史訊息代表著台美關係並沒有因為斷交與國際情勢變化（中國崛起）而有所改變，相反的對於美國來說台灣在亞太地區不僅扮演軍事同盟的角色，對於「自由民主」國家陣營而言，台灣成功轉變為民主國家更是台美關係仍維持緊密的原因之一。

從歷史上我們可以輕易得知，台灣的領導人不論由誰帶領，美國都扮演著積極面對與交流的態度。（資料照，本報合成／路透）

從過去的『中美共同防禦條約』到斷交後的『台灣關係法』，雖然台美雙方在政府間的直接對話越來越有限，但在實際的作為包括軍售、軍事合作、情報交流等，台美雙方則持續熱絡的互動中。隨著中國崛起，加上美國重返亞太的決心，台灣的地緣戰略位置快速上升，對於美國來說，維持西太平洋上的平衡有助於美國在亞太地區的霸權地位，對於美國的亞太盟邦而言，美國假如棄守台灣，那代表著是威信盡失，伴隨而來的是亞太盟邦對美的不信任與質疑。更甚者，美國在世界的霸權地位將會搖搖欲墜，因此台灣現階段除了積極維護自身的自由民主價值外，也應持續維持不主動挑釁、不成為亞太地區的麻煩製造者為目標，在軍事合作上仍積極與美合作，台灣仍舊可以維持靈活多變的外交政策，維護自身主權與價值。

（畢業於中正大學戰略所）

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