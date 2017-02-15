郭老師的跑步教室》這場比賽既瘋狂又挑戰

瘋狂的比賽，挑戰著人的生理與心理極限，七天之內要歷經嚴寒的南極到酷熱的沙漠天候，最困難的是根本沒有機會做時差的調適，要能吃能睡，相信唯有超強的意志力，和如水般的身體適應力才有辦法完成。

郭豐州／國際超級馬拉松總會技術委員

世界馬拉松挑戰賽（World Marathon Challenge），要在7天之內完成七大洲的7個馬拉松：南極洲聯合冰川，南美州的彭塔阿雷納斯，北美州的邁阿密，歐洲的馬德里，非洲的馬拉喀什，亞洲的杜拜，和大洋洲的雪梨。每條賽道都是由AIMS專家進行標準測量的42.195公里。

世界馬拉松挑戰賽，要在7天之內完成七大洲的7個馬拉松。（圖：作者提供）



今年是這項賽事第三年舉辦，之前已有26人成為洲際馬拉松俱樂部成員，21人為男性，5人為女性。我的中國朋友賽無憂（上海）體育發展有限公司董事長、綽號蟲蟲的謝國平今年參賽了，她2013年才開始跑步，不出幾年就完成世界六大馬拉松大滿貫。

先瞭解賽事過程，再瞭解她是如何準備的。比賽行程是這樣的：

1月18日飛抵智利篷塔阿雷納斯 1月19日參加賽前說明會 1月20日飛往南極聯合冰川 1月21日適應環境和氣候 1月22日防寒裝備測試 1月23日挑戰正式開始 1月23日飛到彭塔阿雷納斯（智利） 1月24日開始比賽，完賽後飛往邁阿密 1月25日開始比賽，完賽後飛往西班牙馬德里 1月26日在馬德里比賽，飛往摩洛哥馬拉喀什 1月27日在馬拉喀什比賽，之後飛往杜拜 1月28日在杜拜比賽，之後飛往雪梨 1月29日在雪梨進行最後一站比賽，並舉行慶祝儀式。

謝國平2013年才開始跑步，不出幾年就完成世界六大馬拉松大滿貫。（圖：作者提供）

完成第一站南極聯合冰川的比賽後，選手們馬上登上返回智利的飛機。智利當地時間1月23日晚上20點，飛機降落在蓬塔阿雷納斯。智利當地時間1月24日早上5點10分，天還沒亮，2017世界超級馬拉松挑戰賽第二站南美洲比賽在蓬塔的海灣開始。一共24名男選手和9名女選手參加。

2017世界超級馬拉松挑戰賽第二站南美洲比賽在蓬塔的海灣開始。一共24名男選手和9名女選手參加。（圖：作者提供）

綽號蟲蟲的謝國平。（圖：作者提供）

當地時間1月24日下午16:00，匆匆登上飛機，前往第三站：美國邁阿密。由於飛機晚到以及通關的延誤，原定7：30分的比賽推遲到9:00才開始。邁阿密的陽光和沙灘果然名不虛傳，比賽開始時溫度約16度，中午就躥升到25度。

邁阿密的陽光和沙灘果然名不虛傳，比賽開始時溫度約16度，中午就躥升到25度。（圖：作者提供）

視障選手Sinead Kane（18號）在她的同伴John O\'Regan（22號）的陪伴下，也連續完成。（圖：作者提供）

完賽後立即登機，在經過十幾個小時的飛行後，西班牙當地時間1月26日上午10點，專機降落在馬德里。第四站歐洲比賽，大會選擇了歐洲最大的市中心公園—馬德里的田園之家（CASA DE CAMPO）舉行。當地時間13：00整，比賽正式開始。

第四站歐洲比賽，大會選擇了歐洲最大的市中心公園—馬德里的「田園之家」舉行。（圖：作者提供）



結束歐洲站之後，選手們馬不停蹄趕往機場，前往下一站：非洲馬拉喀什。經過1小時40分鐘左右的飛行，當地時間淩晨0:00，專機已經降落在馬拉喀什Menara機場。它位於北非國家摩洛哥西南部，馬拉喀什是柏柏爾語，意思是「上帝的故鄉」。



清晨的馬拉喀什，寧靜而又安詳。為了能讓選手們多休息一會兒，大會特意將比賽時間遲了1小時開跑。當地時間1月27日早上9:00，2017世界超級馬拉松第五站非洲站在一股濃濃的駱駝糞味道中，選手們出發了，開始圍繞Kenzi Farah酒店繞圈。

2017世界超級馬拉松第五站非洲站在一股濃濃的駱駝糞味道中，選手們出發了。（圖：作者提供）

蟲蟲在這站發高燒，其實在南極就開始有狀況，退賽的念頭時常閃現，但堅持下去的信念又讓她重新啟動。想以親身經歷告訴大家，人的潛能是無限的，只要有堅定的信念，就一定能達成你理想的目標。跑步如此，生活也如此。

當地時間早上6點30分，經過近8小時的飛行，專機降落在杜拜國際機場。選手們沒有休息的時間，在候機室裡換好衣服，稍事休息，第六站亞洲站比賽當地時間上午9:00，比賽在海灣杜拜的海濱正式開始。此時距離上一站比賽結束不到15小時。雖然現在是杜拜的冬季，但天氣仍然十分炎熱，起跑時的溫度已經超過20度，中午的最高溫度達28度。而且海邊沒有任何遮擋，選手們只能在烈日下奔跑。



大年初一，新加坡女選手Celene特意換上旗袍開跑。（圖：作者提供）

隨後上機飛到雪梨當地時間1月30日1:15分，選手們頂著夜色，從曼麗衝浪俱樂部出發，開始2017世界超級馬拉松挑戰賽最後一站大洋洲站的比賽。此時距離他們在南極洲踏出第一步，已經過去148小時34分鐘。

國平順利完賽，還拿下女子組第二名佳績。（圖：作者提供）

這些獎牌得來不易。（圖：作者提供）

國平如何作賽前準備的呢？首先是身體上的準備。每週保持訓練強度，週末會跑一個25-30km的長距離。平時的飲食方面，儘量多吃，讓身體儲備更多能量。最重要的是要保證睡眠品質，這樣才能更有利於身體恢復。因為之前最沒有底的是要在南極零下20度的地方跑馬拉松，所以特意去黑龍江跑了冰上馬拉松，算是個實戰的演練。

裝備方面，南極會是這次比賽的第一站，比賽時的溫度會在-20℃，針對比賽的特殊環境，雪鏡和羽絨服一定是必不可少的！貼身的內層衣物透氣、乾爽，能迅速排汗；中間我會穿一件抓絨衣，保暖，最外層是輕薄的羽絨服，防風保暖。

因為行程中根本沒時間洗衣服，一共準備了7套比賽服裝，跟需要的補給放在一起

比賽的行程安排十分緊湊，七天時間要跨越七大洲，大會有包機，大部分時間在飛機上。為了應對時差可能造成的困擾，準備了褪黑素來輔助儘快入睡。飛機上十分乾燥，所以要不斷的補充水分。

這麼瘋狂的比賽，挑戰著人的生理與心理極限，七天之內要歷經嚴寒的南極到酷熱的沙漠天候，最困難的是根本沒有機會做時差的調適，要能吃能睡，相信唯有超強的意志力，和如水般的身體適應力才有辦法完成。當然，如同其他極地挑戰賽一樣，一百多萬的報名費，加上頭尾自費的機票費，對荷包也是巨大的挑戰！