自由開講》荒謬的高雄市輪船股份有限公司

◎簡煥宗

高雄市輪船公司在前天（13日）突然宣佈3月1日起調整票價，此次票價漲幅高達6成。消息一出立即引起譁然，許多在地居民在網路上抨擊批評。根據高雄市輪船公司所公佈的最新票價，似乎只有對現金投幣者提高乘船費用。對原本持有旗津卡的旗津居民及使用一卡通搭船之乘客並未產生影響。可是輪船公司以一張令人誤解的漲價公告，並在春節過後突然宣布調高現金投幣票價，很難不讓人誤會這是針對從其他區域來到旗津服務就業或是就學的民眾所做的調漲。

輪船公司在這張公告上並沒有詳細說明票價優惠方式，更未善加運用其他可公告的方式詳加對民眾說明。

輪船公司在這張公告上並沒有詳細說明票價優惠方式，更未善加運用其他可公告的方式詳加對民眾說明。導致民眾將重點全放在「漲價」兩個字上面，令人誤解此次調整價格會直接傷害從各地來到旗津服務及就學的民眾。在我收到調漲消息之後，我立即去電詢問輪船公司，希望可以得到一個尚可接受的答案，但輪船公司卻給我一個荒謬的回應：為提升一卡通電子票證使用率，並為降低處理現金成本，減少收取偽幣風險，所以漲價！

面對這樣的回應，我腦海中出現了幾個疑問：

一、輪船公司是哪來的想法用一紙漲價公告來提升一卡通使用率？ 二、推廣一卡通怎麼會是高雄市輪船公司以這種的方式行銷？ 三、提升電子票證使用率，為什麼是只有一卡通可享凍漲優惠？這叫其他電子票證公司情何以堪？ 四、漲價的時機點讓人困惑，為何不在春節遊客最多的時候加以宣導？卻選擇在過完年後直接宣布漲價，並要民眾在公告14天之後馬上購買一卡通？

這樣強迫推銷一卡通，難怪民眾會心生不滿。難道輪船公司在宣布漲價之前，沒有想過會面臨甚麼樣的問題嗎？令人不禁懷疑，輪船公司是不是在陷一卡通公司於不義！用漲價來行銷一卡通，這真是我看過最糟糕的一種行銷方法。

高雄市輪船股份有限公司，請您加油！好嗎？（記者葛祐豪攝）

我們從行銷學的角度來看，有很多公司經常使用調整價格的方式來引導產品的銷售量，而大多數的消費者對於價格都是敏感的。消費者對價格的感受，大多是取決於商品的相對價值。我們試著將這些理論帶進高雄市輪船公司的現況，來說明民眾的憤怒從何而來！自我當選議員以來，我一直都有密切關注旗津的交通問題，甚至已經變成我在議事廳質詢的固定議題了！

民眾對於輪船公司的憤怒並非一朝一夕，簡單來說輪船公司的問題不僅是粗暴地公布漲價訊息，還有其他的問題，像是人員訓練不足，渡輪老舊且經常性故障、歲修以及未能迅速處理突發狀況…等等。這些問題都一再突顯輪船公司嚴重缺乏危機處理能力與合乎常理的行銷概念！可想而知民眾累積的憤怒值已經來到歷史新高點，不能再高了！

我擔任議員的這兩年多來，我不斷地看見輪船公司一直讓自己陷入危機之中。我想要提醒輪船公司，一個產品主打的消費族群，公司應該自行要先定位清楚，才不會打出一手爛牌。這一連串的錯誤行銷策略，已經傷害了輪船公司這個品牌，同時也傷害了一卡通公司，更累積了民眾對於輪船公司的負面惡評！

高雄市輪船股份有限公司，請您加油！好嗎？

（高雄市議員）

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