緬梔子新娘》回收場女王

過去跟著那位什麼都做的老闆時，每逢週日會隨老闆去廟裡拜拜，直到現在她還一直保有這個習慣，家中供奉著觀世音菩薩、三太子、與土地公，完完全全接受並融入台灣的民間信仰，過著完全台灣味的生活。她說：「信仰給我一種幫助人的價值，讓我感到平靜，也讓我感到自己並不孤單。」

張裕焯

「資源回收是一種使命，支援外籍配偶從事一份穩定的工作也是一種使命，太深奧的道理我不懂，只知道別人不要的垃圾足以讓幾家人吃一頓飽飯。」

無緣的男人

成，生於越南廣治省，婚前受雇於人力仲介公司，在台灣、越南兩地擔任通譯的工作，兩年間頻繁往來兩地，日子相當忙碌。一日，在工作時，認識了當時擔任大樓管理員的先生，一開始只是隨意交談幾句，沒想到隔天對方竟然展開電話攻勢殷勤追求。但成對於是否要接受這位男性的追求，躊躇了許久，因為自己在越南曾經有一段婚姻，還有個兒子，離婚後，兒子原與前夫同住，因為前夫再婚另組家庭，逐漸長大懂事的兒子與前夫的新家庭沒辦法融洽相處，因此，成將他託付給娘家的姊姊照顧。

不過，這位台灣追求者也結過婚，育有兩個正值青春期的兒子，因為經濟拮据，妻子丟下小孩離家，父子三人相依為命。一年的熱切追求後，有一天，男人對她說：「我們都各自有個破碎的家庭，我的家庭少了一個媽媽，妳的家庭少了一個爸爸，如果我們一起有了新的家庭，那麼就會完整了。」這句話打動了她，於是接受了這位台灣男性的求婚。

2004年，成遠嫁台灣，與先生兩人一起生活了十年，只是沒想到，無不良嗜好的先生竟然得了胃癌。臥病期間，先生向她提出離婚的要求，理由是擔心自己死後拖累她。

在先生臥病期間，離家的妻子回來了，儘管丈夫名下沒有任何資產，但卻有一筆保險金。她的認知是，小孩的母親願意回來大概是因為孩子大了，並且將成為父親人壽保險的受益人，若丈夫與她離婚，這筆保險金則由丈夫兩個小孩獨得。就在兩人離婚手續辦妥沒多久，先生便過世了。治喪事宜由先生的前妻一手包辦，移靈至板橋殯儀館後，她去上香了幾次，前妻允諾火化時會通知，只是，她苦等不到通知，前妻與兩個孩子至今音訊全無。

得知丈夫被火化安葬後，她非常難過，也深刻感受到前妻的絕情。不解的是，自己不是爽快簽妥離婚協議書了嗎？還是離婚手續未完備，還是有保險金的爭議？這一點她不願意多想，只擔心丈夫被草草火化沒有做好功德，因此，把先生的遺物與相片帶到廟裡，請師父誦經超渡。

至今，她偶爾會想起先生，以及他臨終前對自己說的：「很後悔沒能幫妳把兒子接來台灣生活。」

其實，把兒子留在越南不是夫家的問題，是兒子自己的選擇，她很清楚兒子當時已經長大了，知道自己的父母仳離後各自建立新家庭，也沒有意願融入。

入境隨俗

由於婚前對台灣的生活已經相當熟悉， 婚後，她找到一份營造廠的工作，擔任老闆的助手。這公司規模很小，「校長兼撞鐘」就一個老闆加上一名員工，而且老闆「什麼都做，什麼都不奇怪」，有時她會到建築工地擔任水泥工，有時會去幫人搬家，一段時間之後，老闆找了塊地做起了資源回收，她便跟著老闆做起回收。

一直到2007年左右，老闆手頭緊說要去「跑路」，這次她跟不了。在回收場的土地尚未被拍賣抵債前，她接下了回收廠的工作，聘了幾位同鄉的女性一起經營。 剛開始，所有的設備陸續被搬走抵債，只留下一輛卡車，於是她開著車去把垃圾買回來，做完分類處理後再賣出去。這份工作讓她有了積蓄，並在2012年在八里一帶頂下了別人的回收廠，自己當起老闆。

回收廠的女工正進行回收物分類，她也是越南外配。（作者提供）

經營回收事業一段時間後，有個同業的朋友說要入股，同時讓自己的弟弟擔任回收場的員工。既然是金主的弟弟，她也不好意思真的讓他當員工，因此兩人在工作上做了分配，她負責跑買賣業務，而讓對方擔任領班負責管理員工。

因為當時市場行情不佳，回收物跌價，公司開始出現虧損。這對金主兄弟把所有的矛頭都對準她，開始找她麻煩，並嚷著要分股，請她離開。儘管難捨自己當年投入的設備成本，但最後，她還是離開了這座回收場。想想，這大概也是部算計好的劇本吧！因為合夥人的資金只到位了39%，而所有的機械設備全被對方留下了，對她而言，這是一段與台灣本地人合作相當不好的經驗。

2014年，她帶著積蓄來到桃園蘆竹重新開了座回收場，找了當時與她一起創業的姊妹也一同打拼。她說：「我自己過得很辛苦，但是我不能放棄，因為這群姊妹和她們的家庭也要吃飯。」 當媒體開始報導資源回收業的光明前景、「綠金」如何珍貴、產業如何有潛值的當下，其實她已經陸續賠了很多錢。在她看來，回收物絕不是樣樣珍貴的礦產，只不過是以物易物的資源分類工作。儘管前景不佳，但暫時糊口飯吃總是可以的。

回收廠的本地工人正進行金屬回收物挑選。（作者提供）

過去跟著那位什麼都做的老闆時，每逢週日她會隨老闆去廟裡拜拜，直到現在她還一直保有這個習慣，家中供奉著觀世音菩薩、三太子、與土地公，完完全全接受並融入台灣的民間信仰，過著完全台灣味的生活。她說：

「信仰給我一種幫助人的價值，讓我感到平靜，也讓我感到自己並不孤單。」

這是我所認識的成，一位性格堅毅卻有著柔軟內心的新住民女性，真正的回收場女王。