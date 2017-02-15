法律白話文小學堂》過勞之島是怎麼煉成的？勞基法的工時制度如何提升台灣競爭力

近日國道五號遊覽車翻覆釀成33死的嚴重慘劇，事後還爆出司機過勞連續上班18天，讓人不禁想起台鐵日前也爆出員工天天輪班而過勞執勤。是臺灣人太沒競爭力，動不動就過勞？還是一例一休美意喪失？抑或是上有政策下有對策的產物，老闆心裡怎麼算？

楊貴智

遊覽車爆出連續上班18天而過勞駕駛、火車爆出員工天天輪班而過勞執勤，台灣的交通體系似乎十分疲憊，但是這些過勞是怎麼煉成的？是不是臺灣人都太沒競爭力，才會動不動就過勞呢？

遊覽車爆出連續上班18天而過勞駕駛。（資料照，記者黃耀徵攝）

正常工時與變形工時

原則上每個人每天工作時間是8小時，每個禮拜工作5天，換句話說，如果你是員工，每個禮拜就是販售40小時的生命給老闆，這些就是正常工時。如果老闆想要買更多時數，就得加購「延長工時」，民間俗稱加班與加班費。

但是有些老闆覺得這樣太硬了，明明我就是跟員工買了40個小時的扣打，為什麼強迫我一定要一個禮拜用五天、每天用8小時呢？我偏要每天用10小時，一個禮拜用四天不行嗎？這樣沒有彈性的法律，可是會綁死臺灣競爭力的呀！

老闆的心聲，把勞工當作心頭肉的政府當然聽到了，於是有了變形工時制度，允許老闆把40小時重新分配到其他天，但是每天最多只能增加兩小時。這樣一來，本來每天超過8小時的工時，老闆得用加班費向員工加價購，但是這樣一來，每天都能不多花錢，還使勞工工作十小時呢！（適用四周變形工時的行業）

但是，你以為老闆把禮拜五的工時移到其他天，讓自己變成週休三日嗎？台灣的競爭力這麼脆弱，員工每周只上班四天，老闆怎有辦法承受呢？到時物價飛漲，可都是一例一休害的啊，而且政府說臺灣行業實在太多元了，怎麼能強制所有產業都要每個禮拜休假呢？

每工作七天就要休息兩天什麼的，太沒競爭力了，政府為了推升臺灣經濟動能，在四周變形工時（註1）的規定中特別改成了「每二週內至少應有二日之例假」，所以老闆可以讓你第一個禮拜放假第1天，第二個禮拜放假最後1天，中間就是精實地連續上班12天，畢竟川普當選、陸客不來、一例一休，有錢賺就要把握機會啊。

休假一天變成休假24小時

除此之外，我們會發現，一例一休上路後，所謂的週休二日，其實是週休二日又14小時呀！為了讓廣大勞工能夠享有完整一天的休假（也就是日曆天休假），所以我們其實禮拜五6點就下班，禮拜一早上8點半才上班，老闆多送了我們14小時的假期呢！

其實勞動部說的很清楚，「勞工每七日中至少應有一日之休息，作為例假」其中所謂的「放假一日」是指「放假連續二十四小時」，而不是「放假一整天呀」！徐總裁言猶在耳：你沒有競爭力，怎麼敢放這麼多假？記得，如果別人工作你也工作，別人休息你也休息，別人娛樂你也娛樂，那麼別人得到什麼，你也只能得到什麼。這樣真的會玩垮台灣經濟啊。

難怪台鐵員工在那邊抗爭自己每天都要上班，但是台鐵講的很清楚，台鐵員工上班12小時候後，都能得到24小時的休息，看來台鐵員工雖然天天都要上班，但是何不轉個彎，想成每天都在放假呢？這樣好的福利，居然身在福中不知福，還不知變通的思維，著實令人擔心台灣政府如何在全球化時代站穩腳步、紮根向前呀（愛開玩笑）。其實我們每休息一天，非洲就又少了24小時，所以休息一天就是休息24小時，絕對是合情合理的。

吾愛勞動權益，吾更愛拼經濟

遊覽車司機的女兒指控：爸爸從除夕開始上班到2月10日，休息當天也是上午8時才到家，下午就去查看車子狀況，接下來兩天也都上班。也就是說，發生不幸事故的遊覽車司機已經連續上班16天了。旅行公會副理事長蕭博仁則反駁：連續工作16天，就等於連續開車16天；司機不是安排一天24小時都在開車，可能開車2小時，中間去旅遊4小時，這時間司機就可以休息，並不算在開車範圍內。反正對老闆來說，沒在開車的時候的通通都是休息。

（不幸往生的康先生，其班表正是典型變形工時下的產物，但已班表安排連續工作14天，仍然違反勞基法／資料來源：三立新聞網）

不坐遊覽車坐火車，情況可能更糟。台鐵實施三班制輪班，每班工時長達12小時，而台鐵對外說員工下班後均能休息一天，但是沒說這一天是從下班那一刻就開始起算；也就是說，如果今天班表排到晚上7點下班，明天晚上7點就得準時上工，結果員工全年365天，天天都要值班，沒有辦法休息到完整的一天。

休假的目的並不只是休息，還有讓勞工經營精神文化生活、從事平日無法進行的學習、進修、旅行，或其他有益身心的休閒活動等意義。因此鐵路員工獲得完整一天的休假跟只能休24小時，能帶來的效果絕對不一樣；遊覽車司機工作之餘的空檔也只能稱為休息，因為仍然隨時處於備命狀態，心情無法放鬆，也無法利用這段時間經營自己的休閒生活。

過勞的島，不斷前行

一年復始，萬象更新，雞年才正開始，台灣已經雞犬不寧，依法放假與翻車意外，才讓我們驚覺原來轉動人潮的不是汽油，而是人們的血汗。我們每個人都有機會搭巴士、搭火車，我們自己誰能連續上班12天，更何況還要把自己的生命託付在過勞的人力上？怪不得他們的過勞會成為我們的隱憂。但是這個島上還有更多工作是這樣過勞地運作著：保全、石油、醫療、觀光、軍警、消防…

這樣一篇小文章，希望暴露台灣以拚經濟為名叢生的各種亂象。對勞工而言，工作是為了養家活口維持溫飽，但是對老闆而言，勞工似乎就是時數，考量的是如何使用時數才能發揮最大效益、減少最多人事成本，至於勞動者是否可以健康有尊嚴的工作，似乎從來都不是很重要。

只是而每當立法希望大家不要那麼拚、要好好休息，卻總引發大家更深層的憂鬱。是啊，台灣經濟是那樣的脆弱，一例一休企業難以調適、取消變形工時企業難以調適、放假24小時改成放假一個日曆天企業難以調適…因為企業有太多東西需要調適，就調適勞工吧。

切記，本文提到的勞基法玩法目前全都合法，至於要不要讓這種怪現象走入歷史，則取決於我們是否支持空服員罷工、台鐵員工依法放假、推動改善工時與休假制度，更重要的是，是否願意覺醒、爭取自己權益。

註1：除了四周變形工時，另有二週及八週變形工時，但除了四周變形工時外，二週及八週變形工時均須遵守不得連續工作超過7日之規定。

法律白話文運動 Plain Law Movement