自由限時批》弗林，就是一面鏡子！

白宮國家安全顧問弗林今（14日）自行宣布辭職。（法新社）

◎東方亮

白宮國家安全顧問弗林（Michael Flynn）未上任就因私下聯繫俄羅斯駐美大使，備受輿論抨擊，終在今（14日）自行宣布辭職。消息傳出， 固然震撼美國政壇，但也足為台灣官場殷鑑！

白宮國家安全顧問，是何其重要的位子，叱吒政壇，可翻雲覆雨， 像過去的季辛吉就是例證。許多人一旦位極人臣，往往會受到奉承、 阿諛的包圍，迷失自己，甚至忘了我是誰？古今中外例不勝舉。 但天下亦並非沒有人不能取代，像弗林縱有文武兼具的才能， 一旦逾越，引咎辭職，川普也火速任命代理國安顧問， 將由同樣是退將嘉勒（Joseph Keith Kellogg）暫代。

據今天外媒報導，72歲嘉勒軍旅出身，過去兩度參與越戰，199 7年至1998年擔任著名的第82空降師指揮官。川普競選時， 就曾是外交政策顧問，現為國家安全會議參謀長。除了嘉勒， 現傳出其他2名退役將軍也有望接手國安顧問，分別為退役4星上將 佩崔斯（David Petraeus）與海軍中將哈沃（Robert Harward）等，川普的口袋人選還真不少。

弗林本來就是爭議性頗高的人物，但他所提出的主張或論點（「 美國優先」、「聯俄（日）制中等大戰略」， 卻頗能迎合川普的口味，在大選前後，一直受到倚重；或許是「 志得意滿」，或「得意忘形」，做出的事情自認是能討主子歡心， 就不免「輕舉妄動」，卻忘了民主國家還有「第四權」的媒體監督， 像此次的未上任就私下聯繫俄羅斯駐美大使（上任後亦然）， 就是反情報單位透露給媒體的，例如上月媒體就踢爆， 他未上任就急著與俄國駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak），討論歐巴馬政府的對俄制裁事宜， 未免越俎代庖；而弗林卻矢口否認違反相關法律， 還獲副總統彭斯等官員背書力挺。

然《華盛頓郵報》在9日引述的通聯記錄（情治單位提供）， 證明弗林確實提過相關敏感話題，還呼籲俄國勿過度反應， 待川普上任後，重新檢討制裁內容，弗林卻推託不記得，前後態度、 說詞不一，讓川普、彭斯非常困擾（根據白宮當地時間13日發表的 聲明指出，弗林已請辭，並向總統川普、 副總統彭斯等相關人士致歉）。

其實，弗林在大選前後就因煽動陰謀論、反伊斯蘭言論而備受爭議， 他的兒子小弗林（Michael G. Flynn）就因散佈一則與希拉蕊有關、並且導致華府披薩店「 彗星乒乓（Comet Ping Pong）」遭槍擊的假新聞，而被踢出川普的政權交接團隊。

這則「假新聞」，大選期間就一直在網路上流傳的「披薩門」 陰謀論，當中指稱「彗星乒乓」老闆是民主黨金主， 這家店和一個由民主黨總統候選人希拉蕊、 競選總幹事波德斯達運作的兒童性交易集團有關， 這宗陰謀論導致一名男子為了調查此事而向這家店開槍云云。

前任中央情報局（CIA）局長海登曾對媒體說，「 國安顧問應該對總統的本能直覺發揮調節功能，麥可（弗林） 能不能做到這一點，還有待觀察」。可見弗林遭人物議， 是其來有自的。

同時，美國的國安制度相當健全，並不受總統、政黨輪替影響， 善盡「保密防諜，維護國家安全」職責。 例如川普與俄羅斯關係過從甚密，美國聯邦調查局（FBI）、 中央情報局（CIA）、國安局（NSA） 就對新任總統川普及俄羅斯間的往返訊息作調查， 白宮中第一位遭調查的就是在美俄間扮演重要角色的國家安全顧問弗 林，反情報機構想要偵查弗林在與俄國通信之間是否觸及違法事宜。

據美國媒體報導，在歐巴馬政府於去年12月29日因俄羅斯駭客干 預美國大選一事，對俄祭出制裁時， 弗林就曾與俄國駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）之間的好幾通電話往來， 目前這些通話內容為反情報機構當前最想釐清的關鍵。

除了通話、書信往返等情資，也針對了與俄方人士會晤進行調查， 包括弗林及其他官員一併列入反情報機構調查對象， 以確保美國情資的安全性。

簡言之，美國的國家安全嚴密，就是有一群盡忠職守的安全人員， 不受政權更迭，適切地維護國家安全制度，這種「國家至上， 人民第一」的觀念，台灣有做到嗎？！否則共諜何以如此「 無孔不入」，嚴重影響國安？！至於涉及國安層面範圍的事物廣泛， 台灣的國安機構或團隊有夠堅強嗎？！ 在在值得朝野省思檢討制度和改進的！

至於台灣在官場上無足輕重的政治人物， 更須知今天媒體和網路發達，即便像川普總統喜用TWITTER之 類發言或批評媒體，但他卻也受到來自四面八方的媒體和網路監督， 無法恣意妄為，況且美國還有令人欽羡的司法制度節制。

是以，政治人物或高官在今天的言行舉措，很難逃脫各種的「監督」 ，自須潔身自愛，誠實面對眾人和自己！

弗林，就是一面鏡子！