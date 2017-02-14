漫遊藝術史》從MIT畫報事件反思視覺文化的界線

眼見不一定為憑。經過觀看者的再詮釋，被看者會產生新的意義。而國族主義的執拗會如何影響中國人觀看的角度呢？

木木日安

「眼見」（seeing）不一定「為真」（believing），而是一種「詮釋」（interpreting）。 ── 尼古拉斯‧米爾佐夫（Nicholas Mirzoeff）（註1）

學者尼古拉斯‧米爾佐夫這席話，一針見血地道出了關於視覺文化（visual culture）的根本。現今社會處於資訊大爆炸的時代，一天之中從起床到就寢，我們的眼睛接收了多少訊息？多少「眼見」是正確事實？而多少「眼見」又是被視覺所騙？如何在眾多資訊中，過濾出正確事實？這是需要經過一番訓練，才能夠保持公正的理性評斷。「歷史」其實是我們最佳的借鏡。而視覺文化，則是通過觀看那些曾經廣為流傳在不同時代、不同地點的視覺圖像，來貼近人類生活，並瞭解歷史的一種方法。

視覺文化的研究，涉及文化、社會與科學等跨領域研究，探討各種靜態與動態視覺意象的生產、流通與消費，以及如何鞏固、交涉或改變某些時空的文化、社會與政治權力。用視覺文化這樣的方法來研究歷史，能更加瞭解人們是怎樣看待他們自己，以及他們是怎樣看待別人，同時也瞭解別人是怎麼樣看待他們。現今的視覺文化研究，多以歷史為依循脈絡來進行案例分析，以便在最廣義的層面上對「文化」作出新的闡釋。而「文化」百態，包括西化、現代化、技術與大眾傳媒的變化模式，還有帝國主義、民族主義、軍國主義、種族主義、商業化、及消費主義等等。（註2）

要研究視覺文化，首要工作便是蒐集歷史上所留存下來的圖像資料。而若要進行這個蒐集資料的繁瑣工作，­「視覺化文化：影像驅動的學術研究」（MIT Visualizing Cultures: Image-Driven Scholarship）資料庫，會是你優秀的幫手。

「視覺化文化：影像驅動的學術研究」首頁。

這麼好用的資料庫是從何而來的呢？2002年，麻省理工學院（MIT）的約翰•道爾（John Dower） 教授和宮川繁（Shigeru Miyagawa）教授，合作開設了「視覺文化課程」，並利用數位科技建立一套關於當代日本與近現代中國的圖像資料庫，迄今（2016年）在網站上的單元共分25個大主題。中國視覺文化的資料方面，自廣州通商港的興衰，到香港至鴉片戰爭後與西方世界的連結，以及《點石齋畫報》對上海崛起的見證。也有中國圓明園與慈禧太后所留下來的珍貴圖稿與照片，與關於中國北方飢荒的圖像作品，皆顯示近現代中國的歷史與文化。

日本視覺文化資料的方面，則是包括了促成日本幕末時期的濫觴——黑船來航，或是成為通商口岸的橫濱景象，以及藝術家小林清親（Kobayashi Kiyochika，1847-1915）的東京意象，還有當代日本藝術家與企業的圖像檔案。種種資料，讓我們得以從中對日本文化一窺究竟。而十九世紀時，中、日和西方世界彼此之間的交流，以及在戰爭時代影響下的圖檔資料，還有外國人觀看的視角等，也是這個資料庫的重點。

「視覺化文化：影像驅動的學術研究」除了從影像出發，去探索挖掘歷史研究，還會在課程單元中，搭配能夠協助圖像研究的專文或其他切合主題的學術資料，使得資料庫使用者能夠更深入了解學界目前的研究狀況。更特別的是，作為MIT對外開放教學課程（OCW） 之延伸計畫，課堂教材與圖片庫，開放讓來自世界各地的人們造訪閱覽。而漫遊藝術史的友站「故事：寫給所有人的歷史」，也曾經與MIT的視覺文化課程合作，推出了〈當皇太后成為影中人─慈禧攝影集1903-1904〉三部曲， 讓華語區讀者能夠一同了解關於慈禧太后的這些精采視覺文化研究。

「故事：寫給所有人的歷史」〈當皇太后成為影中人─慈禧攝影集1903-1904〉三部曲出自「視覺化文化：影像驅動的學術研究」的 ‘The Empress Dowager and Camera’。

然而，如此開放性的課程與資料庫，卻意外掀起了一起爭議事件。網站原本內容中的一個名為「脫離亞洲」（Throwing Off Asia）的單元裡，使用了一些包含有甲午戰爭時日軍屠殺中國軍民的版畫資料，引起MIT的中國留學生就此與校方談判，並發布帶有個人評論的抗議帖子，他們質疑這樣的課程內容還屬於學術自由的範疇嗎？（註3）隨後帖子被流傳到中國的論壇，引發論壇內強烈的不滿。抗議的中國學生認為，這些版畫將日本官兵表現得高大正面，而清朝官兵則顯得猥瑣無能，如此過分、醜化的形象處理，有著強烈的種族主義傾向。此外還有一幅日本兵砍頭清朝平民的畫面，更是血腥殘暴，直接傷害了中國人民的感情。這些抗議者們嚴厲批評，作為「視覺文化課程」主辦人的道爾教授和宮川繁教授，對受害者的感情考慮不周。尤其是宮川繁教授，因其日本裔的身分與背景，還有他並未迴避這種國族之間的敏感議題，遭受了更為強烈的抨擊。批評者們認為他的評論，將對甲午戰爭的真正史實，產生不公正的偏頗。但也有中國學者與學生表示，此事件是一起因誤讀而發生的偶然事件。（註4） 因此 「視覺化文化：影像驅動的學術研究」網站，後來便放上警語：「請注意，圖片或許會帶來心理不適。」並設置連結資料以說明「視覺文化課程」的立場與主旨。這一小段提示分別使用英文、日文、簡體中文三種版本來鄭重強調。（註5）

「視覺化文化：影像驅動的學術研究」網站警語。

本文不討論關於MIT畫報事件的孰對孰錯，僅是要從這起事件來點醒各位觀者，當我們在看待視覺文化時，因為牽扯到的議題與文化脈絡非常龐雜，即便如此環環相扣的議題討論也是視覺文化的迷人之處，卻也可能一不小心就造成爭議與誤會。所以當我們從圖像中解讀歷史時，更需要特別謹慎小心。再一次強調：「眼見」（seeing）不一定「為真」（believing），而是一種「詮釋」（interpreting）。雖然我們無可避免的會在判讀時產生主觀性的意見，但我們卻能透過多看、多聽、多想，來保持面對歷史時的客觀性立場與見解。

「視覺化文化：影像驅動的學術研究」（Visualizing Cultures: Image-Driven Scholarship）

註釋

1、 Nicholas Mirzoeff，陳芸芸譯，《視覺文化導論》（An Introduction to Visual Culture）（台北：韋 伯文化，2004），頁3。

2、關於視覺文化定義

3 、關於中國學生發布「MIT畫報事件教授見面會」文帖內容

4 、關於更詳盡的MIT畫報事件始末

5、「視覺文化課程」的立場與主旨

本文經授權轉載自漫遊藝術史 從MIT畫報事件反思視覺文化的界線