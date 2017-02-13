魔幻拉美》一道牆築起了墨西哥人的憤怒

美方表示，近五年來己超過兩百萬人因非法越過美墨邊境被補，因此有必要加築圍牆。那麼，在原來的圍牆上再加高、加厚，或是在天然屏障處設柵欄，就可有效防止非法移民入境？還是多增添亡魂？

陳小雀

川普在競選期間，多次以在美墨邊境築牆為競選承諾，喚起支持民眾的熱情，並在關鍵時刻喊出築牆費用將全由墨西哥買單，群眾的高昂情緒霎時達到沸點，不斷高喊著：「築牆、築牆、築牆」。面對川普的競選政見，墨西哥起初雖然不悅，但也處之泰然，民間甚至開玩笑說：「川普築牆，墨西哥人鑿地道」。

一句玩笑話展露出墨西哥人的達觀天性。的確，近來美國警方在美墨邊境發現多條毒梟運毒和偷渡用的地道。上有政策，下有對策，偷渡及毒品問題若沒根本解決，築再多的高牆也於事無補。不過，現在墨西哥人收起笑容，不容民族自尊心受到屈辱，全力向美國表達不滿，因為川普在就任後的第三個工作天，即以非法移民危及國安為由簽署行政命令，美墨邊境圍牆築定了！

川普在就任後的第三個工作天，即以非法移民危及國安為由簽署行政命令，美墨邊境圍牆築定了！（AFP）

美墨邊境又稱為南方邊境，長達3142公里。自1994年以降，美方至今築有圍牆及柵欄之處已達1050公里，占邊境總長的三分之一，另外三分之二就是沙漠、山岳、溼地、河道及格蘭德河（Río Grande）等險峻的天然屏障。這1050公里的圍牆及柵欄又可分：阻擋人車的圍牆有567公里；行人可通過、但車輛無法通行的護欄有483公里。無論是人造圍牆、抑或天然屏障，仍阻止不了偷渡客。數以萬計的拉丁美洲人，甚至包括中國大陸的偷渡客在內，躲避監視器、巡邏隊，無視於危險，由偏僻和防備較差之處穿越美墨邊境，然而，不少人尚未達到目的地便一命嗚呼。美墨邊境成為無數亡魂的安息地。

美國邊境巡邏隊每年在格蘭德河山谷至少會發現四百具偷渡客的遺體。格蘭德河正如其西班牙文原意，是名副其實的大河，而在墨西哥則名為「布拉佛河」（Río Bravo），即「水勢洶湧澎湃」之意。另外，廣袤的索諾拉沙漠（desierto de Sonora）容易令人迷路，再加上日夜溫差大，是最多偷渡客喪命的地方之一，每年約百人死在這裡。

索諾拉沙漠容易令人迷路，再加上日夜溫差大，是最多偷渡客喪命的地方之一，每年約百人死在這裡。（Noticias Voz e Imagen）

美方表示，近五年來己超過兩百萬人因非法越過美墨邊境被補，因此有必要加築圍牆。那麼，在原來的圍牆上再加高、加厚，或是在天然屏障處設柵欄，就可有效防止非法移民入境？還是多增添亡魂？

事實上，非法移民以陸海空方式入境美國，從美墨邊境進入的偷渡客並非最大宗，反而以搭機入境者居多。川普的高牆政策能否有效防止非法移民仍有待評估，卻築起了墨西哥人的憤怒。這道高牆的工程困難，在美國勞工不足的情況下，未來仍必需仰賴墨西哥勞工，若果真如此，對墨西哥人而言，情何以堪？

最令人憂心的是，耗費兩百一十四億美元所築的高牆，可能導致四種結果：

一、偷渡客會找尋更偏僻、更險峻的地點入境，這將造成更多的死亡。

二、毒梟有其縝密的運毒路線，而且主要經由海關入境，再高的圍牆也阻擋不了。

三、目前法律禁止改變格蘭德河的河道，也禁建任何會妨礙治水管理的建物，未來若在此築牆將破害環境，一旦下雨附近城市必氾濫成災，危及居民身家性命。

四、美墨雙方為了工作、洽商、就學、採購、旅遊等目的，每天至少有一萬五千輛卡車、三十萬輛汽車、一百萬人次穿梭邊境，邊境的商業利益每日達十億美元，川普的高牆政策破壞了美墨之間的信任，衝擊邊境的商業利益。

目前法律禁止改變格蘭德河的河道，也禁建任何會妨礙治水管理的建物，未來若在此築牆將破害環境，一旦下雨附近城市必氾濫成災，危及居民身家性命。（http://riordan.wikia.com/wiki/Rio_Grande）

墨西哥表明不會支付築牆費用，但川普將向墨西哥進口商品徵收20%的關稅，以支付築牆費。此舉又更激怒了墨西哥，而可能採取類似措施，徵收邊境稅，使美國進口的商品更貴。目前，墨西哥社會已瀰漫著反美情緒，昔日美墨戰爭的恩怨情仇全湧上，民眾開始抵制星巴克、麥當勞、Price Club等美國連鎖店。在政壇上，左派勢力蠢蠢欲動，想藉這股反美情緒，激起墨西哥人的愛國心。拉美左派國家也頻頻向墨西哥示好，既然「北向」不成，不如「南進」。

面對川普的挑釁，墨西哥將重談北美自由貿易協定，中國向來與墨西哥關係良好，又是墨西哥重要的貿易伙伴之一，未來「東進」不無可能。 一道牆築起了墨西哥人的憤怒，又讓墨西哥再次感嘆：

「可憐的墨西哥！距上帝太遠，但離美國太近。」