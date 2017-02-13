自由限時批》北京還要在南海玩火 ！小心啊？！

辛文

川普和習大大高來高去，各自解讀「一中」，原是大國之間的一種見招拆招，認真不得。但北京卻表錯情，有意「誤解」，讓外界以為川普的內憂（美國是老牌民主國家，三權分立基礎扎實，多元開放爭議難免），會對中國「讓步、低頭」，甚至譏評是「紙老虎，似乎太小看川普新政府的能耐了！

近日更冒大不韙，繼續耍弄軍威，啟動新一輪的遠海作戰航行演訓，其中一項將由北海、東海及南海艦隊等三大艦隊軍艦，在西太平洋海域會師演訓，劍指美、日！如此玩火下去，終將會燒到自己！小心啊！ 當川習通完話後，川普團隊並未放鬆腳步，「蓄勢待發」。

根據《路透》報導，川普和習近平通話內容中，並未提及貨幣匯率、貿易、南海和北韓等問題。中國在得到川普對「一中政策」態度改變的過程中，過份誇大了其自身能力。報導並指出，此次北京「一中政策」在外交上戰將是曇花一現，因為川普並不會想輕易投降。而華府保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）中國問題專家成斌表示，「川普向中國展現的是，他願意碰觸美、中關係的『第三軌道』。」也就是新的「一中」已經轉向了，不再是歐巴馬時期的「一中」矣！

從川普與日本首相安倍晉三舉行峰會後，所發表的「百分百」挺日本防衛聲明，就不難看出，川普是有計畫地和步驟推動新的大戰略。他除了表明美國以核武及傳統軍武防禦日本的承諾堅定不移，還會深化美日的合作以保障東海的和平與穩定，更強調依國際法維持海上秩序的重要性，反對任何以脅迫、威嚇或武力方式企圖堅持海事聲索（「在不點名中國的情況下」），同時呼籲所有相關國家避免會升高南海緊張的作為，包括建立軍事設施，而此重新又回到了川普當選時的南海議題鷹派調子！

從川普與日本首相安倍晉三舉行峰會後，所發表的「百分百」挺日本防衛聲明，就不難看出，川普是有計畫地和步驟推動新的大戰略。（AFP）

果不其然，被美方料到，北京不甘示弱，《解放軍報》10日就報導，由南海艦隊飛彈驅逐艦「長沙艦」、「海口艦」和綜合補給艦「駱馬湖艦」組成的遠海訓練編隊，已在10日駛離三亞某軍港。隨後將在南海某海域與航空兵等部隊展開聯合演練，拉開這次遠海訓練的序幕。編隊指揮員、南海艦隊副司令員俞滿江表示，這次參加遠海訓練的三艘艦艇均為共軍海軍新型主戰艦艇，其間，將赴南海、東印度洋、西太平洋等海域，進行實戰條件下聯合防空、反恐、反海盜和海上防衛作戰等課目訓練，並沿途帶動南海艦隊航空兵、西南沙守備兵力，在西太平洋演訓時，還將和東海、北海艦隊部分兵力進行對抗演練。 美方亦非省油的燈，隨即「以牙還牙」，展現與往常不同的作為，頗令國際高度注視。

據今天（13日）美國《海軍時報》報導，美軍將派卡爾文森號航母戰鬥群（USS Carl Vinson CVN-70）前往南海，執行新一輪的航海自由行動（FONOPS），甚至讓軍艦駛入中國人工島礁的12海里範圍內，以確保美方在依據國際法下，軍艦有在南海航行的權利。 報導亦指出，前總統歐巴馬在2012年至2015年之間，曾禁止美方海軍在南海進行航海自由行動。然則，北京卻在這段期間於諸多人工島礁上建造軍事設施，連新任國務卿提勒森都在國會作證都不滿地表示，中方違反國際法建造的人工島礁，必須拆除，才能維護海上航向的自由！

最近，國防部長馬提斯（James Mattis）在訪問韓日後，態度更趨強硬（1月27日就任國防部長時，曾強調立即展開美軍「大重建」的工作，承諾將建造新型軍機、軍艦。例如，在軍艦數量上，要從目前的274艘擴增至350艘，遠大於海軍原先設定的310艘目標）；包括美軍太平洋司令哈里斯（Harry Binkley Harris）等，也認為在南海議題上美國應採取更強硬的軍事行動。（川普左右手的白宮首席策士巴農（Steve Bannon），則是力主在東海和南海的軍事部署，以及在南韓安置「薩德」飛彈防禦系統者之一） 另據美國空軍時報（Airforce Times）報導，太平洋司令部空軍指揮官歐蕭尼西（Terrence O’Shaughnessy）曾在新年初指出，美國必須維持空中優勢戰力。例如中國軍機在菲律賓海域（南海）頻繁進行長程飛行，導致日本警戒，也採取類似防衛行動。北韓不定時測試彈導飛彈，也讓南韓提高警戒態勢。

面對詭譎的變局，目前美國F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor），已有改變，進化至F35更加符合美國現在對於亞洲戰略的部署。同時F35的生產也可以用來配合F22機型戰鬥，由F22率先發動攻擊，隨後利用F35發動最大火力的戰鬥，畢竟F22的隱身性能是其自身的雙刃劍，容易出現進行攻擊，也容易被別人針對，而F35搭載了EODAS雷達，比起F22性能更佳，其全方位視角更易使飛機身後的死角消失。故美方決在太平洋地區全面派駐F-35，以確保戰力超越敵對勢力。

同時，美軍亦將在南海設置重型火砲，可在必要情況下充當防空與反巡弋飛彈武器。（皆配合川普鷹派團隊的策略作為）目前部署的地面重型武器裝備，皆具移動能力，在必要時，作為防空武器部署在南海。 事實上，美軍在東歐部署的這類火砲，已成為對付俄羅斯飛彈、戰機和火箭的有效防空武器。這些武器可利用精準彈藥和先進射控系統攻擊敵方。以M777為例，它可利用全球衛星定位系統（GPS）引導的砲彈，摧毀遠達卅公里外的目標，這種科技威力使其必要時可充當防空武器。

近日派往南海的卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson CVN-70），更是一艘美國海軍尼米茲級核動力航空母艦，排水量在7萬5000噸以上，性能優異，戰鬥力強，可以每20秒彈射出一架作戰飛機。艦載作戰聯隊中的機型配備根據作戰任務性質的不同也有所不同，可搭載不同用途的艦載飛機對敵方飛機、船隻、潛艇和陸地目標發動攻擊，並保護海上艦隊。

從近來美中在南海緊鑼密鼓的軍事部署，已然步上新一輪的軍事較勁，雙方精旅盡出，勢將對世局有一番劇烈的攪動，備受各國矚目！