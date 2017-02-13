藍色電影夢》英倫情人：生死的書寫 （下）

一死一生，交情乃見，愛情何嘗不是，《英倫情人》透過戰爭寫生死，透過生死檢視愛情，鏡頭所到之處，筆法情思，都讓人歎息。

藍祖蔚

他鄉遇故舊，本是喜事，卻兩度重逢都帶出噩耗，你如是Hana（Juliette Binoche飾演），你要如何承擔這個打擊？

安東尼．明吉拉（Anthony Minghella）在《英倫情人（The English Patient）》中玩了一場事不過三的考驗遊戲，連輸兩場的Hana因此消沉失志，如果再輸第三場，肯定崩潰。

第一場發生在野戰醫院中，走路有風，笑容如陽光的Hana，願意用熱吻和笑容撫慰傷兵，穿了白衣的她，雖然不是天使，卻比天使更懂得怎麼讓傷兵安心。那一天，遇見一位哀嚎傷兵，和她未婚夫隸屬同一單位，她急著想問未婚夫安危，卻聽不清是否罹難，正要捉狂，德軍砲火已來襲，大家四竄逃命。

那是我們第一次聽見Hana的私心牽掛。戰爭讓一切變虛空，沒有永遠，只剩當下，不可測的命運像頑童一樣，捉弄著人生，也捉弄著愛情了。

第二戰是在移防行列中，捷報頻傳，勝利在望，讓前線女兵也想借錢去買首飾，Hana就算心情落寞，也樂於幫人，借到錢的女伴神采飛揚，搭著吉普車飛快前行，走不到一百公尺，就遇上地雷給炸翻了。

是的，一百公尺，十秒鐘左右，熱情與生命就此飛灰湮滅。氣急敗壞的Hana狂奔上前，怎麼可能？怎麼可能？我受了什麼詛咒？遇到我的人都註定慘死？

Hana把親友的死亡責任全都往自己身上堆，管他前面是否還有地雷，傷心絕望的Hana一股腦就往前跑去。她的絕望叫聲，由於已經是第二回了，即使你不想拿掃把星來連結他，卻也不能不承認：Hana實在運途坎坷。

唯其如此，潛入修道院療傷的Hana，好不容易才走出陰影，剛與拆彈兵Kip（Naveen Andrews飾演）有了一夜歡好，一大早就有人來敲門，要Kip出發前往拆除新發現的未爆彈時，Hana顧不得自己衣衫不整，極力想封鎖消息的倉皇慌張，你的耳畔就會響起前兩次的哀嚎，然後，她是否真的受到命運詛咒了嗎？不能不出任務的Kip，真的能逃過生死魔咒嗎？

生死是人生大題，書寫生死同樣考驗著創作才情，安東尼．明吉拉在《英倫情人》中的生死書寫借用戰爭之刀，剖析得格外犀利精準，例如戰爭勝利的那個晚上，大夥在廣場狂歡作樂，帶著三分酒意的拆彈兵爬到雕像旁狂舞作樂，轟然一聲：戰爭結束了，死神卻還不肯罷手，禍福依舊難料。

Hana的生死際遇讓人落淚，Almásy（Ralph Fiennes飾演）的生死煎熬，則讓人唏噓。

Almásy愛上人妻Katharine（Kristin Scott Thomas飾演），鳳凰難共于飛，只能借酒發狂，情敵意外死去時，Katharine也已奄奄一息，他誓言要拚盡一切，求來外援給她最好治療，而且承諾一定回來救他。

他不是負心漢，更非薄倖男，只是戰爭中的黑暗變數太多，英軍把他當間諜，多所折騰，為了愛情，他只好真的出賣情報，才得以實踐諾言，趕回洞窟重會情人，雖然一切已經太遲了。

Ralph Fiennes在《英倫情人》中有一半的戲是烈火灼身後，肌膚嚴重燒傷變形，只能躺在床上的「癱人」，動彈不得，求生求死都不得的他，其實與Katharine的最後時光有著非常近似的情境：只能在悔恨中思念「遠方」情人，告解著自己的罪。

Almásy每天所受的「活罪」，就是重複著Katharine等不到情人歸來的絕望，每天重讀著Katharine的最後告白：「My darling. I'm waiting for you. How long is the day in the dark? 」誰不泫泣？胭脂淚，相留醉，幾時重？人生自是長恨水長東。

做了間諜，出賣情報，害慘了很多人，受害人找他算賬，他卻了無懼意，「你殺不死我的，飛機墜毀的那一天，我就已經死了。」為了救活愛人，他寧做叛徒，愛人沒能活下來，他其實也如活死人了，就算依舊熟悉所有唱片典故，精通文學妙趣，沒有了愛情，一切都是虛空。在人生的天平上，癡情人就是會把愛情看得比生死更重，就算已經生不如死，但是只要活著一天，就能再咀嚼一次曾經「臉貼臉（cheek to cheek）」的蜜情時刻；只要記憶還清明，就還能憶想起用指觸摸到她前胸凹陷地帶的酥麻感。

「太上忘情，其下不及，情之所鍾，正在我輩」，生死相隔，還能有愛，你就夠格號稱「情人」了。

本文經授權轉載自藍色電影夢 英倫情人：生死的書寫 （下）