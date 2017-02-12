故事》馬雅超級聯賽：傳統馬雅球賽與創世神話

2017美式足球超級盃才剛落幕，相信大家都還記憶猶新。但可曾想過古馬雅人其實也有超級聯賽？而且玩法非常獨特。一場不能用手或腳的球賽，該怎麼進行呢？

馬雅人

馬雅球賽是馬雅文化的特徵之一，就連野比大雄也要在太陽王傳說中踢上一腳。但是球賽的進行方式就像動畫中就是足球比賽嘛？當然不是！就目前馬雅學者可以找到的資料來說，沒有一本所謂的「規則手冊」可以告訴我們古馬雅球賽的規則是什麼。不過，我們可以透過陶器、石刻等資料，一窺古馬雅人大概怎樣玩球賽。

首先，從下面這個陶器描繪的場景來看，馬雅人踢球時身上穿著具有美麗紋飾的披風，胸前有一圈護甲。由於球是用橡膠製作的，且可能是實心，故有一定的重量，護甲可能是為了保護比較脆弱的肋骨，也說明球賽有一定的危險性。

另外，每個球員都戴上了動物裝飾的帽子，可能展現球賽與他們泛靈信仰或是薩滿巫術有關。考古學家在奇琴伊扎（Chichen Itza）的大球場旁邊發現一片骷髏頭雕刻，故推論可能輸球的一方，要被血祭。但是這樣的說法有些爭論，也有學者認為被獻祭者既然在死後可以到上界（類似馬雅的天堂），不應該是失敗者被獻祭，應該是贏球的一方被獻祭才是。

其次，要怎樣進行球賽呢？下圖可以黑色的圓球，就是馬雅球賽的球。球前面可以看到一個倒地球員，試圖用腰部或是臀部碰球。這個動作不是馬雅人假摔，或是跟C羅一樣被空氣阻力推倒。馬雅學家認為球賽可能規定不可以用手或是腳碰球，所以球員才出現這種奇怪的姿勢。

至於要如何得分呢？考古學家在遺址中的球場，發現了一些石製圓環，推論可能就是將球「頂」進圓環就可以得分。圓環孔徑相當小，可能只比球大一點而已，所以考古學家也認為得分不太容易。現代墨西哥、瓜地馬拉利用馬雅推展觀光，在一些景點表演這種球賽，下面就是現代馬雅人踢古馬雅球賽的影片，大家一起來體會看看，這像運動有多困難。看到這麼奇怪的規則，我想應該是一種進球相當困難的球賽，所以或許常常都是雙方抱鴨蛋握手回家，皆大歡喜吧。





至於球賽在馬雅宗教中的意義，目前沒有學者可以百分百確定，有人認為象徵天體運行，有人認為跟戰士誇耀勇武有關。無論如何，球賽在創世神話扮演重要的角色。在馬雅人的創世神話中，有一對雙胞胎英雄，他們喜愛踢球。

一日，他們在人間踢球的聲音吵到了下界之王，下界之王邀請他們來到下界（也就是馬雅人的地獄）。下界之王給他們一連串的考驗，結果他們不小心被蝙蝠砍了頭。下界之王將其中一人的頭掛在木棉樹上，有個少女靠近了那顆樹。人頭忽然張開眼睛，對少女吐了一口口水。

是的！跟大家想的一樣！

少女懷孕了！ 少女懷孕了！ 少女懷孕了！

下界之王知道後，相當生氣，派了貓頭鷹追殺少女。少女逃到人間投靠雙胞胎兄弟的父母，結果又生下了一對雙胞胎。這對雙胞胎長大之後，不但殺死大鳥神全家（至於這個故事，就下次在說了），還熱愛踢球。熱愛踢球的雙胞胎兄弟Jr.果然不負眾望的又吵到了下界之神。

下界之神把他們招喚下來，一樣給他們許多考驗，帶他們到了一間叫黑暗之房的房間，要他們不能讓房間裡的火把熄滅，結果雙胞胎兄弟用鸚鵡羽毛跟螢火蟲騙過了下界之神。他們經過一系列的挑戰，在烈火之室被烈火燒灼也沒事。在美洲豹之房用骨頭收買了美洲豹。

最後在蝙蝠之房，他們躲在吹箭中（自由伸縮就是）要躲過蝙蝠神的攻擊，結果其中一個英雄為了看看是否日出，頭伸出吹箭，就被砍了頭。另外一位雙胞胎英雄就施了魔法，用南瓜接上了他的身體。

隔天，兩人到了球場與下界代表隊展開死亡賭注的友誼賽。雙胞胎英雄叫兔子假裝是橡膠球，然後大腳一踢，把兔子踢得老遠，地獄代表隊就追了過去，兔子開始狂奔。雙胞胎英雄趁機會搶回了頭顱，裝上了他的兄弟身上，於是神奇的事情發生了，被殺的英雄復活了！

「謝謝你！兄弟！」

下圖就呈現那場驚天地，泣鬼神的創世之戰！

所以，球場不但是馬雅城市中的獨特建築，球賽也是創世神話中的重要元素。至於馬雅人為何對於這種球賽這麼狂熱？又為何馬雅的球賽會是這樣的規則，就有待學者持續的研究。

本文經授權轉載自故事 馬雅超級聯賽：傳統馬雅球賽與創世神話