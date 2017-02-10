自由限時批》川習「一中」各自解讀 北京知道厲害了！

辛文

川普就任美國總統當天，曾把歐巴馬在白宮移走的邱吉爾肖像， 重新掛上，也開始把「和平靠實力」，轉以邱吉爾的「 帶著手杖說軟話」（Speak softly，and carry a big stick！）模式，正逐漸揚棄坦直傷人的語調， 轉向沈穩持重的身段，這就是他商業頭腦靈活的地方， 因為當了世界領袖自不同商場，而語調優雅亦不表示容易妥協、 讓步！（普廷在川普當選時，就對媒體說，川普非常精明， 一旦正式就職後，便會有所調整，真不愧是「麻吉」之言） 如同邱吉爾二戰時，對外話講得漂亮，以爭取國際同情和支持， 然打納粹德國可從沒手軟過，無怪是川普孺慕的偶像！

白宮9日發布聲明，強調「會尊重我們（美川普政府）自己的一個中國政策」。圖為美國總統川普和中國國家主席習近平。（路透）

只要看川普在新春期間，分別和20國領袖通電話，溝通良好（ 除了「移民禁令」比較粗糙，引發爭議外），但對習近平， 卻是寫信，用一般賀節的客套話；這就已擺明美國不會「臣服」， 或再聽北京的「發號施令」（英國媒體就說川普上台後，會證明「 他才是老大」）！另也曾表示，他完全了解「一中政策」，並且說： 「我不知道為何我們必須被一中政策綁住」！

果不其然，習大大在川普不斷炮轟中國後，忽接獲來信的「驚喜」 心情，便即「主動」打電話作善意回應，這就符合「川意」了！ 由此動作，不難意味今後在各項重大問題上，包括南海、北韓、 釣魚台等，北京將先知會美國商量，不能再像往昔那樣自行其是了！ （在川習通話後，川普也釋出善意， 十日將與日本安倍晉三首相的會談內容，作了調整， 將東海的釣魚台列嶼稱為尖閣諸島等爭議，暫時按下不表。）

其實，中國媒體今天報導，習近平致電川普，內文提到川普強調，「 美國政府堅持奉行一個中國政策」，但根據白宮9日發布的聲明， 卻指稱為「會尊重我們（美川普政府）自己的一個中國政策」。 可見與北京媒體的解讀「差很大」，硬拗成過去歐巴馬時期的美中「 一中」政策沒變。卻忘了川普政府指的是，「美國（川普政府） 自己的一中」！並非沿襲過去歐巴馬所謂的「一中」， 箇中意涵已然「質變」，只是外表的包裝變成「外交辭令」， 川普臉色不再那麼的「聲色俱厲」罷了！

簡言之，川普的「一中」，就是指川普政府繼續承認「 一個中華人民共和國」的「一中」，而非台灣屬於中國一部分的「 一中」！但台灣既然是「民主化」的事實存在，所以川普稱「 台灣總統」，在處理台灣問題上，仍是「尊重2300萬」的選擇（ 根本沒有所謂14億中國人決定，這是北京自己說的不算），以「 和平方式」解決！若像現在飛彈對著台灣，或軍機、「遼寧號」 航母繞行台海及上空，突破「第一島鏈」等的威嚇做法， 川普的國安團隊並不樂見，直到現在，仍執行「亞太再平衡」，擴增 340艘軍艦，南韓持續完成設置「薩德」THAAD反飛彈系統， 日本亦將增設；另如南海的「航行自由」一樣堅持到底，整軍經武， 不惜一戰！（川普核心親信、白宮首席策士巴農， 近日更公開說中美遲早開戰的話）

在習近平主動與川普通話前，川普就已和新任國務卿提勒森討論， 如何告知習的「一中」政策，其結論就是向習表明：「 會尊重美國自己的一個中國」政策」。同時， 提勒森更以書面文字回覆美國參議員卡登，長達51頁的書面證詞中 指出，「三公報、 台灣關係法和六項保證是美國對中國以及台灣政策的基石， 美國應繼續堅守一個中國政策，並支持一個和平、 雙方都能同意的台海關係的終局。」他並強調，「 美國將堅守六項保證為美國的對台政策。復用「assurance s」強調」。顯然，川普和他的國安團隊默契甚佳， 以文武交叉因應對付中國（提勒森曾在國會指稱中國是「 不可信賴的夥伴」）。

目前川普政府的「一中」政策正確措辭是： 美國承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，並且「認知」（ 並非「承認」）中國人主張台灣是中國一部分的立場。 而依照台灣關係法的規定，美國將繼續提供台灣防禦性武器， 並維持美國有足夠能力來抵禦以武力或其他形式的威嚇來損害台灣人 民安全、社會或經濟制度，以確保台海軍事平衡有利於和平與穩定。

當然，北京不會滿意川普政府的「一中」， 但全世界皆知台灣是符合「民主」國家的政府，選出來的總統， 經川普認證是「台灣總統」， 所以未來美中關係和台美關係勢將呈現不同的新貌！

小英當局勢須因應兩岸及世局的詭譎變化， 積極加強與川普團隊的新關係，並強化國安團隊陣容（目前太弱了） ，才能建立互利、自立受到尊敬的新管道，才能應變制變， 創造美台新局，否則良機錯失不再！