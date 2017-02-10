法律白話文小學堂》我可以向國家要我不知道的資料嗎？

面對一個未知的疑問，我們總希望能得到答案，得到答案的方法，可以是問人、翻書或是上網搜尋。但對於政府機關內部資料呢？某某會議有誰參與？最後決議又是如何？政府單位若是不公佈，我們可以要得到嗎？

劉珞亦

在教育進行課綱的調整，其中針對於課綱如何微調、參與的學者是誰、最後怎麼樣做出決議，教育部都沒有公佈，但小明身為一個歷史學家，他很想要知道，他可不可以向政府申請資料公開呢？而政府可以不要給小明嗎？



只要你是我國的人，就可以！



只要妳是台灣人，當然可以！（資料照，記者廖振輝攝）

只要妳是台灣人，當然可以！在我國我們有所謂的「政府資訊公開法」，目的就是希望可以保障人民「知」的權利，可以讓全民有「資訊共享」的可能性，讓政府對於資訊要有「原則公開，另外不公開」的作為。

所以只要你是「中華民國人」或「中華民國法人」，依照「政府資訊公開法第9條」，你就可以向政府要求你要所想要的資訊。但這樣的資訊也有一定的內容限制，規定在政府資訊公開法第7條，例如：法規、行政機關裁量基準、政府的聯絡方式、行政機關的計畫或研究報告、行政機關工程採購契約、預算書、訴願決定書、機關會議記錄...等等。



但是政府也可以不給！



雖然政府資訊公開法規定，政府必須應該要主動公開，但在有些情況下，政府可以一些原因而選擇不公開，這些規定規定在政府資訊公開法第18條！好比說：國家機密、考試資料、可能會影響偵查犯罪或是公開可能會造成會侵害他人隱私的狀況下，政府可以因為這些「公共利益」，而拒絕公開這些資訊，而這就是常常在社會上產生的爭議，因為往往大家對於「公共利益」的「想像」都不同，甚至會質疑是不是當政府不想公開這些資訊時，就以遁入「公共利益」的方式來拒絕公開。

但資訊的呈現，有時候並不一定是「拒絕」或是「全部」公開，在政府資訊公開法第18條第2項，有的時候只需要把「不能公開」的地方「不公開」，剩下的地方仍公開，舉例來說，若公開可能造成某Ａ的隱私受到侵害，這時候只需要把某Ａ的隱私「去識別化」，一方面保護隱私，另一方面也將資料透明化。

申請資料有兩種方式？

我們先稍微介紹法制的進程。原先我國並沒有「政府資訊公開法」，針對於資訊公開的規定，只規定在行政程序法第44-47條，可想而知，4條的規定一定不夠嚴謹，且也有不足之處，因此在2005年12月通過了「政府資訊公開法」後，將其中的44、45條規定刪除，但仍留下46、47條規定。這其實也代表著，「政府資訊公開法」和「行政程序法」中的46、47條規範上會有所不同。且前者被稱為「資訊公開請求權」，後者被稱為「閱覽卷宗權」，所以兩者在試用上就會有些許的差別。



哪裡不同？



請求的人不同

好比說，在「資訊公開請求權下」，正如前述，任何人都可以去申請，都有這個權利！但「閱覽卷宗權」就不是了，他是一種「附屬的程序權」，所以必須是行政程序中的「當事人」或「利害關係人」且必須「為主張或維護其法律上利益有必要」舉例來說，你接受到一個行政處份（例如：某個罰單），你不服想要爭取權利，可能是訴願或是其他方式，你可能需要一些資料作為證據，這個時候你是行政程序中的「當事人」，且你是要「維護你法律上的利益」，你就可以利用「行政程序法」中「閱覽卷宗權」來申請資料。

時間長短不一樣

另外，在「資訊公開請求權」下，請求「時間」沒有限制，但在「閱覽卷宗權」下，一定要再「行政程序」中才可以請求，如果行政程序沒有開始或是已經結束，就不行申請了喔！

性質不同

根據實務的意見，在「資訊公開請求權」下，若你申請被拒絕，這會是一個「行政處分」，可以依照政府資訊公開法第20條進行行政救濟。而在「閱覽卷宗權」下若申請被拒絕，正如前述他是一個「附屬的程序權」，所以依照行政程序法第174條規定，針對於不服的實體權利提起救濟時，可以一併提起。

這樣講有點複雜，簡單來說，在「資訊公開請求權」下被拒絕，你可以提起行政救濟，跟法院說：「我要資料！」；而在「閱覽卷宗權」下若被拒絕，你無法跟法院直接說你要資料，你只能提起你原本的救濟（如：我被裁罰，但我認為我沒有違法），順便跟法官說：「除了我沒有違法，我也要資料！」



結語

回到一開始，首先小明是「台灣人」，且課綱微調本身是一件政府的「開會會議」，是應該要公開的資料。再者，小明本身真對於課綱微調這件事不是「當事人」，因此他可依照「政府資訊公開法」來向政府請求資料，公開課綱微調的過程是怎麼樣的情況的！

法律白話文運動 Plain Law Movement