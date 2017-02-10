自由開講》回應 洪教授投書「文資審議委員懂很多？」

蔡美珠

身為一個畢業於嘉義女中及嘉義大學的嘉義旅北鄉親，對於洪教授投書「文資審議委員懂很多？」把嘉義火車站前，所謂超過半世紀之久的小巧可愛公車票亭，拿來和台北市府西區門戶計畫，或者是彰化縣府的廣泛文資保存相提並論，個人認為並不恰當也不公允。

嘉義火車站前，小巧可愛公車票亭。（資料照，記者丁偉杰攝）

因為如同貴報「網友訴保留嘉義站前公車站亭 嘉市府：整體考量不適合」報導內容所述，市府交通觀光處回應，曾考量保留公車站亭可能性，但經整體評估行人、計程車、汽機車接送動線，認為保留並不適合，因此經縣公車處與市府協商，結果照既定計畫拆除。

況且根據市府文化局文資科指出，縣公車站亭屬公有建築物，且興建完成超過五十年，因此於去年十一月十七日先組成審查小組，依「文化資產保存法」十五條評估結果認定「建築物不具備古蹟或歷史建築之指定或登錄基準」。復於今年二月三日因接獲網友寄「嘉市具古蹟或歷史建築價值建造物提報表」，並有百人聯署，順應民意依「文資法」第十四條接受提報審查；不過三名審查委員確定條件不符，「全案完成程序」。

另外，有六十多年歷史的嘉義市舊市公所建築，於去年六月二十四日獲嘉義市文資審議委員會同意，登錄為歷史建築，將朝活化再利用方向努力，此一事證已足確認嘉義市文資審查委員皆具專業，並無委員聽話於市府形同橡皮圖章之疑慮。





（作者為家庭主婦）

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