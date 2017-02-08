自由開講》有個東西叫做「品種不同」

◎一級嘴砲技術士

我們都知道哈士奇和吉娃娃都是一種狗，哈士奇之所以是哈士奇，不是因為他特別會吃，也不是打了生長激素，所以體格的那麼大隻；而吉娃娃不是被人虐待、營養失調，也不是什麼「友善餵食」、「有機食法」，人家天生的面孔和骨架就是那麼大而已。



這個現象叫做「品種」的不一樣，我相信多數的朋友都能體會。相同的道理也適用於植物，每一個不同品種蔬菜水果，在風味和口感表現上都不會一樣，不是會酸會苦就代表天然、健康，也不是比較甜就代表被動了什麼手腳，或是技術比較厲害，不過就是「品種」的不同，如此而已。

我是不知道台灣的農業有沒有超英趕美，但我很清楚咱們的農業產值只有人家的零頭。（圖作者提供）



年假期間有不少朋友出國旅遊，目前正值溫帶國家的草莓季節，不論是日本、美加或是歐洲，吃當地的草莓已經成了比拍照打卡更重要的事。歐美的草莓偏酸，台日的草莓偏甜，這也是品種不同的現象，如此而已。



此時也不要自己腦補人家歐美的就是比較天然比較健康，又甜又多汁就是有加了什麼好料，或是又自己幻想我們的草莓比較好吃，台灣的農業技術超英趕美…。我是不知道台灣的農業有沒有超英趕美，但我很清楚咱們的農業產值只有人家的零頭。



大家既然可以接受哈士奇和吉娃娃的體型差異是天生如此，但卻不能接受不同品種的草莓有著不同的口感和風味。再說這也真是奇怪，吃就吃，哪來那麼多的幻想？是因為到了國外，發現國外的月亮比較圓，所以腦袋的邏輯也跟著短路了嗎？老是在嘲笑群組裡的長輩文，就別和他們幹一樣的蠢事，如果真的有問題，也找個正常一點的農業從業人員問問吧。

（農業從業人員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com