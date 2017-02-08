自由開講》嘉義公車票亭，不拆比拆更有願景

◎林奎妙

嘉義市政府為進行嘉義火車站前的廣場改造，正催促著嘉義縣公車票亭的拆除作業。

這棟興建於1961年的兩層樓建築位於嘉義火車站出站後正前方，平時作為嘉義縣公車處的售票處、公車搭乘資訊站，同時也肩負車班進站時的廣播提醒，服務眾多年長乘客。對外地人而言，搭乘鐵道工具來此轉承公路運輸，與售票小姐的互動，便是與嘉義人的「第一次親密接觸」了，售票窗口不只傳遞資訊，也吐露著在地人情。小巧的票亭對本地或外地人都有存在感，正是這不可多得的意義，使嘉義市民願意趁年假發起守護行動，希望能改變市府政策，留下這棟屹立在火車站前已迄50多年的建物。

但嘉義市文化局在受理民眾「嘉義縣公車票亭提報」時，大抵是配合高層既定政策，採取最保守的做法來回應市民關心。年前先藉口已依文資法第15條的「五十年以上公有建物條款」作過文資價值評估，認定「建物無價值」故不再受理提報；年後好不容易在文化部勸誡下針對提報案開啟審查，但卻違反過去的慣例，刻意不通知提報人參與現場會勘，作法實在有違「民主聖地」的城市歷史。

嘉義市政府為進行嘉義火車站前的廣場改造，正催促著嘉義縣公車票亭的拆除作業。（記者丁偉杰攝）

被錯估的戰後公有建築

戰後的建築，與殖民時期建物或傳統廟寺給人的印象不同，建築大抵講究功能性而非華麗裝飾。而這不以外型取勝的建築取向，在目前臺灣文資審議仍以年份久遠、是否有名人史蹟或歷史事件發生地、外觀獨特性的現實中，其價值判準就經常被錯估。去年十月被拆除的國光客運台北西站，扇形車庫的設計便是讓空間使用者（旅客）能清楚看到每條路線的乘車位置，在其座落的廣場上，大型巴士的停靠與出站動線也呼應著「扇形設計」；嘉義公車票亭規模雖沒臺北西站大，但亦靈巧地透過一樓的開放空間安置乘客等待的身心，使人免除路邊等車的煩躁感。因此，當面對這類「功能建築」時，其價值評斷就不單是看建築美學，而是更放諸建築於座落區位的連動、以及使用者經驗，才能周全論述它被構築時的意義。

公部門開發計畫帶來的文資浩劫

鐵道、公路文史資產的特殊性，就在於「人人有感」，無論是好感或負評，政策規劃上都值得開放討論來凝聚城市的共識與。面對各縣市紛紛以鐵路高架、地下化來作為施政焦點，未經過審慎辯論的政策勢必會對居民、文化資產的深遠侵害，如何在政策成形前做好「文化影響評估」，已成為台灣文資保存刻不容緩的要務，否則等民眾知情後再發動提報，緩不濟急的情境下，官民衝突不斷將是可預見的後果。

過去一年，臺北市的西區門戶計畫拆除歷史建築、民宅，已飽受批評，「雙哲」之一的涂醒哲市長，是否真要步上拆除大隊的後塵，以拆除票亭來成全站前門戶規劃？留下票亭，售票處可繼續作為轉承服務據點，二樓完整的空間可講述火車站前二二八的血淚，也可做為候車的咖啡、阿里山茶小站，熱情的市民提供無數的點子等著市長來實現，請嘉義市展現保存舊市公所時的善意，收回錯誤的規劃吧！

（文化公民）

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