自由開講》與其惋惜「再現」，何不現在留存？

◎郁良溎

今年移師臺北中華路街區的臺北燈節，運用周邊如北門、中山堂等過去政府保留下來的文化資產，結合光雕科技展演，讓民眾在欣賞燈節之餘，能夠以不同方式認識舊城區的歷史文化。而位於展場最南端「蛋黃區」的西本願寺廣場，亦出現了兩個與文化資產結合的裝置藝術「魅影西本願－我們的時光」，但與前述光雕區不同的是，這個作品呈現的是時常被譏諷為臺灣文資特色「自燃」悲劇的慘痛歷史。

「魅影西本願－我們的時光」，這個作品呈現的是時常被譏諷為臺灣文資特色「自燃」悲劇的慘痛歷史。（北市觀傳局提供）

日治時期起造的西本願寺，過去曾為西區十分宏偉的建築。但戰後1975年的一場大火，焚燬了大部分的建物。直到三十年後，市政府始賦予殘存建物文資身分，2011年開始為期兩年的整修後，才有了現在獨具日本風情的廣場樣貌。本次燈節的裝置以竹結構搭配燈光，再現主體已消失的本堂與御廟所意象。這樣的表現手法提醒了我們在臺北這座開發壓力極大的城市中，文化資產與歷史記憶是多麼的脆弱。但無比諷刺的是，就在燈節熱烈舉辦的同時，選前高聲批判過去臺灣的文資保存不夠積極，認為「城市的進步不是犧牲歷史遺跡而來」的柯文哲，其曾與南港瓶蓋工廠共同簽署支持全區完整保存的嘉禾新村，經歷市政團隊兩年來的消極怠惰，就在筆者投書的同時，現場已貼出進行工程圍籬，即將拆除的告示。

去年年初，就任市長滿周年的柯文哲前往日本參訪，再次表示「臺灣在歷史古蹟保存上不如日本」，但當時市府甫為了東區門戶計畫的開發而毀棄南港瓶蓋工廠全區完整保存的承諾，緊接著又爆發了西區門戶計畫中的三井倉庫迫遷案，以及新北投車站無法回到原址等重大文資慘案。如今，隨著工程告示的張貼，嘉禾新村亦幾可確定將步上瓶蓋工廠的後塵，成為壓垮柯文哲文資政見與誠信的最後一根稻草。回首過去兩年來臺北許多已在柯市長手中犧牲的文化資產，若柯市長站在西本願寺的燈節裝置前，是會記取過去的教訓，想起當初那個柯醫師改變成真的理念，痛定思痛積極捍衛一去不復返的歷史記憶，還是繼續為了土地開發利益，讓我們只能永遠感慨臺灣在歷史古蹟的保存上不如其他一流國家？

（臺北文資環境守護聯盟共同發起人）

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