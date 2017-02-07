自由開講》涂市長連任有危機？

張輝昇

二月六日貴報報導，黨內人士透露，包括宜蘭縣、雲林縣及嘉義市等綠營縣市長連任或維持版圖出現危機。相較去年十二月二十五日貴報報導，民進黨目前十三個執政縣市，其中基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣及澎湖縣等九縣市首長都剛當選，黨中央評估，連任不是問題。

涂市長連任有危機？（記者丁偉杰攝）

僅僅相隔四十幾天為何情況丕變，根據報導宜蘭縣是因林聰賢任內的農舍政策，在地方有不少的反彈聲浪及雲林縣因黨內競爭因素可能有變數，敘述尚屬客觀具體，至於嘉義市部分則僅說涂醒哲市政成績差強人意，部分幕僚求去，也被列為待觀察名單之說法，個人認為並不公允。

至於涂市長政績如何？例如二月六日就有媒體報導報導「道路養護用心 嘉義市勝六都」，怎麼會是市政成績差強人意呢？根據個人觀察，嘉義市是民主聖地，市民對於政治立場相當有主見，目前贊成與反對者比例相當，涂市長雖已非常努力接觸市民，了解市民的需求，但短時間要光靠跑攤和市民搏感情扭轉此一情勢實屬不易，因為永遠都有將近一半的人反對，唯有改弦更張，振興產業，行銷嘉義發展觀光才是根本之道，例如喊了快三十年的鐵路高架化計畫，在他多方奔走爭取後，兼任黨主席的總統蔡英文於去年十一月三十日中常會中要求至少在今二○一七年底前動工，將為嘉義市的都市發展帶來整體性的大邁進，未來如結合行政院今年三月提出之涵蓋綠能建設、水環境建設、數位建設和軌道建設等前瞻基礎建設計畫戮力施政，應該能讓嘉義市更充滿動能。

另外，其實涂市長與台北市長柯文哲同為台大醫科畢業醫師，出道比柯市長早，行政歷練也夠，施政也公開透明，而且操守清廉，這些都是對手陣營所欠缺的特質，加上挾現任之優勢相信涂市長要連任沒問題。





（作者為藥 師）

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