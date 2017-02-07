自由開講》婚姻是兩個大人的事，父母沒有權利剝奪孩子的生存權

林秋芬

昨日最駭人聽聞的社會案件是北投一父親殺子女案，在網路上網友罵聲連連:說這父親怎不自己去死! 怎狠的下心對自己孩子割喉! 今日新聞中報導其殺子女的可能原因是懷疑妻外遇、妻提離婚等，在夫妻前一晚大吵之後，妻至花蓮，人倫悲劇就發生了，這件事從加害人個人觀點會認為父親之衝動控制、情緒管理、面對親密關係失落之因應等能力是差的，從較大層面來看是台灣人很卻乏卻很重要的觀念是「孩子不是父母的財產」，父母普遍把孩子當作自己的所有物，很多父母在面對生活困境時，就攜子自殺，嚴重剝奪孩子的生存權，這樣的事件層出不窮，或者在筆者的工作場域中看見面對離婚時，就挾子女的監護權、探視權以箝制對方，甚至隱匿孩子，意圖是使對方痛苦，報復對方，最可憐是這些年幼的孩子在父母的婚姻紛爭中被犧牲與一方父母的相處、被灌輸仇視對方的思想，這些大人在處理自己婚姻挫敗卻戕害孩子身心而不自知。

台北市北投區5日發生父殺子人倫悲劇。（記者張嘉明攝）

政府或民間單位長期在婚前教育、婚姻維繫工作上投入一些資源，但我們在離婚之父母教育工作上的投入是不足的，華人社會的我們往往心力在協助「好聚」上用力，缺乏教孩子與大人學習「好散」，人生有陰晴圓缺、悲歡離合，在亞洲離婚率排行第一的台灣，不能不再關注離婚父母教育工作，第一步是公眾思維的改變與宣導如 :孩子不是父母的財產、父母沒有權力剝奪孩子的生存權，大人的婚姻就兩個大人處理，不捲入孩子、不捲入雙方原生家庭親友，自行處理關係聚合、離合決定、孩子照顧安排上有困難的父母，可以至全省各地方法院「家事服務中心」諮詢，如花蓮縣政府駐法院「家事服務中心」提供個別心理諮詢、法律諮詢、夫妻商談、父母講座等免費服務，近來也很多臉書私訊詢問離婚、孩子扶養相關議題，有時要打電話或親至中心求助有困難，那只要願意傳個訊息詢問目前困境該怎麼辦? 只要願意伸出手，相信總是會有出路的，自殺無法解決問題，更沒有權利剝奪孩子生存權。





（作者為諮商心理師 / 社工師）

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