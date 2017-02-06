魔幻拉美》側寫丹尼爾．奧蒂嘉（下）

心理學家稱奧蒂嘉為反叛分子，而非革命分子，兩者之間差距頗大。在野十六年期間，奧蒂嘉一直認為尼加拉瓜欠他總統這個職位，一旦有機會再度執政，奧蒂嘉無論如何也不願放下權力……

陳小雀

續上篇

1977年，奧蒂嘉從哥斯達黎加返回尼加拉瓜，僅參加小規模的游擊戰，不久後「桑定諾民族解放陣線」即獲得勝利。若與卡斯楚兄弟、切．格瓦拉相較下之，奧蒂嘉從未參加過重要、或決定性戰役。「桑定諾民族解放陣線」共有九名指揮官，奧蒂嘉為其中之一，但與其他風雲人物相較之下，他只居第二線地位。因此，革命勝利之際，奧蒂嘉絕非受到群眾夾道歡迎的英雄人物。

推翻蘇慕沙王朝之後，革命分子協議成立國家重建臨時政府（1979-1984），溫貝多．奧蒂嘉、托馬斯．波爾賀（Tomás Borge，1930 -2012）、亨利．路伊士（Henry Ruiz）堪稱三大靈魂人物，是擔任執政委員會主席的熱門人選，只是三人相互猜忌，彼此不服。奧蒂嘉的胞弟溫貝多十分機靈，熟悉政治操作，嗅出「桑定諾民族解放陣線」即將因內部的分歧而潰散，於是，他推舉自己的哥哥奧蒂嘉，減緩茶壺內的風暴。

拉米雷斯表示，在野十六年期間，奧蒂嘉一直認為尼加拉瓜欠他總統這個職位，一旦有機會再度執政，奧蒂嘉無論如何也不願放下權力，於是想盡辦法讓自己一再參選總統，用民主外衣來掩護他的政治野心。（laInfo.es）

的確，奧蒂嘉個性內向、怯懦、猶豫不決，甚至被動，那七年的牢獄之災或多或少影響了他的性格；此外，他呆板不知變通，才能平庸，表現不出色。三大靈魂不僅認為奧蒂嘉不具威脅性，而且容易擺佈，是擔任執政委員會主席的最佳人選。在外型上，奧蒂嘉板著臉，有著一頭亂髮，戴上一副大眼鏡，留著宛如鄉巴佬般的八字鬍，形象頗為灰色。執政初期，戰友不時提醒他，要他保持笑容，人民不喜歡看到領導人板著臉。奧蒂嘉個人不具群眾魅力，不善於演講，演講內容空洞乏味。

就這樣，暫時將一個不甚合適的人選推上檯面，三大靈魂人物中的波爾賀與路伊士各懷鬼胎，相信日後定有機會執政。孰知，在親弟弟溫貝多的運籌帷幄下，以及拉米雷斯的搭擋競選，奧蒂嘉於1984年贏得總統大選。作家出身的拉米雷斯有極高的社會地位，對奧蒂嘉助益頗多，一直是奧蒂嘉最親近的戰友，曾多次代表他出訪海外。奧蒂嘉嘗到大權在握的滋味之後，不為人知的本性漸漸外露，不僅拉米雷斯不再支持他，連親弟弟溫貝多也離他而去。

事實上，「有仇不報非君子」才是奧蒂嘉的本性，而這可從1967年參與暗殺拉卡由的行動可看出端倪。

心理學家稱奧蒂嘉為反叛分子，而非革命分子，兩者之間差距頗大。拉米雷斯表示，在野十六年期間，奧蒂嘉一直認為尼加拉瓜欠他總統這個職位，一旦有機會再度執政，奧蒂嘉無論如何也不願放下權力，於是想盡辦法讓自己一再參選總統，用民主外衣來掩護他的政治野心。昔日戰友紛紛批評他儼然另一個蘇慕沙，不時拿他與拉美左派領導人相比，批評他缺乏卡斯楚的領袖魅力，沒有查維茲（Hugo Chávez，1954 -2013）的親民形象，也少了基什内爾（Néstor Carlos Kirchner，1950-2010）的果斷。

在外型上，奧蒂嘉板著臉，有著一頭亂髮，戴上一副大眼鏡，留著宛如鄉巴佬般的八字鬍，形象頗為灰色。圖左為卡斯楚。（www.telegraph.co.uk）

奧蒂嘉的負面形象不斷曝光。1998年，遭繼女控訴長期對她性侵，對此，他的親密愛人羅莎莉歐．慕利優親上火線為他辯護，直指親生女兒誣告。性侵疑雲不只一樁，卻未對奧蒂嘉造成致命性的傷害，羅莎莉歐扮演關鍵角色。羅莎莉歐衣著光鮮亮麗，手上載滿了各式各樣的戒子，耳環、項鍊、手環等行頭也令人目不暇給，極有個人色彩。本業為作家，在文藝與政治之間，羅莎莉歐似乎更喜歡政治，擔任過國會議員，是第一夫人，但更像奧蒂嘉的軍師，在奧蒂嘉公開出席的場合上，羅莎莉歐必定在場。

對於奧蒂嘉提名羅莎莉歐為副總統候選人一事，外界對一點也不意外，認為那是奧蒂嘉應付的遮羞費。

羅莎莉歐衣著光鮮亮麗，手上載滿了各式各樣的戒子，耳環、項鍊、手環等行頭也令人目不暇給，極有個人色彩。本業為作家，在文藝與政治之間，羅莎莉歐似乎更喜歡政治。（La Sandino）

能夠在2016年的選舉拿到百分之七十二點五的高得票率，奧蒂嘉有他的本事。雖然他表示不相信代議制民主，但他還是需要民意的支持，於是努力學習拉美左派政府，從鄉村做起，落實社會福利，照顧貧窮人民，為尼加拉瓜勾勒出一張幸福藍圖。另外，他以巴拿馬運河為競爭目標，讓尼加拉瓜運河興建計畫再度復活，令運河預定地的窮鄉僻壤懷抱夢想，彷彿窺見如巴拿馬一般的榮景。

然而，運河是否己通過環境評估而開始動工？一直是個謎。