農業二三事》川普保守主義的蝴蝶效應

川普的穆斯林禁令，以打擊恐怖主義為名，卻忘了美國才是造成難民無處可去的始作俑者。川普式保護主義對全世界造成的蝴蝶效應，特別是對「資源捍衛」的全面衝擊－糧食作為資源分配的最核心概念。其影響才正要開始。

焦鈞

美國總統川普一上任引發最大爭議的新政策，莫過於針對七個穆斯林國家發布的「入境禁令」；聯合國難民署（UNHCR）隨即表示，受此禁令影響造成近二萬多民原計畫移居美國的索馬利亞難民，被迫滯留肯亞。川普似乎忘了，索馬利亞的難民從何而來？乃饑荒與連年戰亂所致！

川普的穆斯林禁令，以打擊恐怖主義為名，卻忘了美國才是造成難民無處可去的始作俑者。川普式保護主義對全世界造成的蝴蝶效應，特別是對「資源捍衛」的全面衝擊－糧食作為資源分配的最核心概念。其影響才正要開始。

川普就任不到一個禮拜就頒布了暫時禁止七個穆斯林國家公民與敘利亞難民入境的行政命令，在九十天內暫停伊朗、蘇丹、敘利亞、利比亞、索馬利亞、葉門和伊拉克等七國公民入境美國、無限期禁止敘利亞難民進入美國、以及國務院難民安置計劃將暫停實施一百二十天。禁令頒布後幾天，聯合國難民署就指出原計劃移居美國的索馬利亞二萬多名難民，將被迫滯留在肯亞－其中有一萬四千多名生活在世界上最大的難民營：達達布難民營，該難民營位於肯亞東部與索馬利亞的交界地區。

達達布難民營位於肯亞東部與索馬利亞的交界地區，是世上最大難民營。（By Jesper G. Mogensen wikimedia.org/）

無獨有偶，川普和澳大利亞總理通電話時，也痛批前朝與澳洲政府簽訂的難民收容計畫。回到問題的根本，已經不是單純的「川普式保護主義」，更非所謂的「重商主義的川普」可一言蔽之；站在地球公民的角度，面對氣候變遷下的全球糧食生產、分配與攝取的不均衡，川普幾近「鎖國」、「為美國利益至上」的為政之道，對極度仰賴天然資源與雜糧作物進口的台灣，絕不能等閒視之。

保護主義的川普，其實更擔心的是自身國力的衰退，而根本忘卻美國過往長期地我主意識的全球資源掠奪。

本專欄過去曾分析氣候變遷下的糧食不足，間接導致歐洲移民與ISIS等恐怖主義興起間的關聯性；如今，非洲大陸與第三世界國家的饑荒，其背後根本原因就是美國跨國企業對第三世界國家的資源掠奪：以補貼而低價佔的糧食作物出口到上述國家，導致該進口國家的小農無力耕作，或放棄土地遭跨國企業併購，被迫往都市集中形成一個個的貧民窟，加上戰亂轉之成為難民。更不要說在芝加哥的全球期貨交易所，把全球糧食價格給飆高；或是，為了發展所謂的生質能源（或者該稱之為「農業燃料」），掠奪了南美洲肥沃土地種植玉米已產生酒精，導致原本的小農被迫離農。

從川普打著反恐名義的入境禁令，其效應立即顯現在非洲之角－索馬利亞難民的悲劇加劇，難能夠擔保川普的下一個政令其所產生的蝴蝶效應，會引起地球的哪個角落的震盪？ 國人或許對於非洲之角的饑荒沒有太深刻的印象。根據聯合國糧食與農業組織的「饑荒早期預警系統網絡」報告指出，將近二十六萬多索馬利亞人死於發生在2010年至2012年間的大饑荒；在這二十六萬人中，有一半的死亡者是五歲以下的小孩。2016年的報告指出，「整個非洲之角，人們正在挨餓。衝突、糧食價格昂貴以及旱災等災禍，造成1100多萬人處於極度貧困中。幾個月來，聯合國一直發出警告。我們原先不想用『饑荒』這個詞，但是，我們已承認這個急轉直下的現實。索馬利亞部分地區的確存在饑荒，而且正在蔓延。」

川普式保護主義對全世界造成的蝴蝶效應，特別是對「資源捍衛」的全面衝擊－糧食作為資源分配的最核心概念。（EPA）

做為世界強權的美國，一紙入境禁令，讓身陷苦難的索馬利亞難民，只能繼續身陷無助；但，糧食安全問題，才是此問題背後的癥結。

台灣固然是寶島，但高度依美國進口黃豆、玉米、小麥的架構下，除非國人短期間改變飲食習慣，否則將近95%的高度依賴只會讓台灣陷於川普此等高度不確定性的蝴蝶效應衝擊之中－不要忘記了，國人如今高度食用小麥、玉米、黃豆製品，米食需求卻大幅衰退，背後當然是美國因素使然。誠然台灣幾乎不可能出現饑荒，也看不到第三世界國家的大型貧民窟，距離難民議題更是遙遠，看我們仍須認真檢討看待，台灣之於全球糧食流動體系中的角色與位置。

唯有高度體認我們是一個仰賴「糧食進口」的國家，才能讓我們身處地球村的角色「被凸顯」，也才能透過更多對國際事務的關注，認清自己國家在糧食安全議題上的艱困處境。千萬不可小看「瘋子川普」，在其未來四年任後，還會使出甚麼手段，干擾全球秩序所引發對糧食安全的震盪。