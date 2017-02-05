自由開講》研發隱形戰機對台灣的助益

◎ 宋磊

國防部長日前表示未來國軍除了進行國機國造、潛艦國造與國艦國造的計劃外，未來要計畫研發隱形戰機。此話一出立刻引來一陣騷動，反對者認為研發戰機的門檻過高，相關的匿蹤技術不易克服，後續的開發費用高昂等理由反對進行研發隱形戰機的計畫，加上背後若沒有美國的暗中幫忙，我方要獨自研發隱形戰機簡直是難上加難。對於這些疑慮本文完全可以理解，隱形戰機的相關匿蹤技術也非我國可在短時間內可以完全解決，推動如此龐大的國防工業計劃的確對台灣未來的財政是一大負擔。

國防部長表示未來國軍除了進行國機國造、潛艦國造與國艦國造的計劃外，未來要計畫研發隱形戰機。（資料照，記者蘇福男攝）

任何的武器自製在成果出現前都會承受莫大壓力，特別是牽扯到龐大的資金與科技需求時，身為小國的台灣在武器自製的道路上確實困難不少，然而當國造武器成果出爐時，國軍往往更能從美方購進更先進的裝備，例如當雄風反艦飛彈研發成功時，美方就立即售予我方魚叉反艦飛彈、當我方擁有先進的天劍二型中程空對空飛彈後，美方隨即售予我國先進中程空對空飛彈、當台灣擁有自製的戰機時，美方不也售予F-16戰機於我國。這些成功案例不就說明我方假如擁有一些美方認為先進的裝備時，台灣更有機會獲得更先進的軍火，因此長遠來說自製武器對台灣仍具有幫助。

換句話說台灣從現在起努力10-15年，相信在隱形戰機的研發上會進步不少，說不定到時美方連先進的F-35戰機售予我國，再配合我方的自製隱形戰機，更能形塑一股強大的威攝力量。唯一要注意的是武器自製所需的人力、科技與資金必須以國家戰略為目標，相關的研發計畫不應受到政黨輪替有所中斷，畢竟國造武器相關的軟硬資源投資不易，如果政黨都是各唱各的調，國造武器永遠無法永續經營，國防工業便無法獲得更美好的果實，看看鄰近國家-南韓，在武器自製（戰機、坦克、軍艦）上不就獲得相當豐碩的成果嗎？



（作者畢業於中正大學戰略所）

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