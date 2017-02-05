高雄市電影館影展贈票活動》光影殿堂-坎城影展名片精選

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高雄市電影館



光影殿堂-坎城影展名片精選

展映日期：2017-02-02 ~ 2017-03-10

坎城影展為三大影展之首，每年5月電影圈的大咖通通聚集於此，無限的星光加持也是坎城的魅力。坎城影展從全世界1000部以上的影片中，由選片委員會初選出20部競賽長片，再交由評審團以不分類的方式共同角逐「金棕櫚獎」、「評審團大獎」、「最佳男女演員獎」等等獎項。

影片：

坎城最高榮耀「金棕櫚獎」《我是布萊克》、坎城「最佳導演獎」《畢業風暴》

坎城「最佳男演員獎」《新居風暴》、坎城「最佳女演員獎」《私法拘留》（高雄獨家）

坎城「酷兒棕櫚獎」《保持站立》（高雄獨家）、 坎城影展午夜放映《一級危險》

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我是布萊克（I, Daniel Blake）

《我是布萊克》 I, Daniel Blake

肯洛區

英國UK | 2016 | DCP |彩色Color | 101min |保護級6 |英語發音|中文字幕

戴夫約翰斯Dave Johns、哈莉絲奎爾斯Hayley Squires





▲電影大師《吹動大麥的風》肯洛區 感人新作

★ 2016坎城影展金棕櫚獎

丹尼爾布萊克是名59歲的木匠，一生辛勞工作奉獻，直到某天不慎受傷，束手無策的丹尼爾尋求政府救濟補助，卻頻頻被拒於門外，而過程中，丹尼爾遇見了處境相同的單親媽媽凱蒂，凱蒂擁有兩個孩子，但卻苦無家可歸，被社會福利制度及迂腐官僚高牆擋在外的兩個小人物，要如何為自己的明天奮戰下去？

2/2 Thu. 19:00

2/12 Sun. 16:30

2/16 Thu. 14:00

2/19 Sun. 16:30

3/1 Wed. 14:00

3/5 Sun. 14:00



新居風暴 （The Salesman）

《新居風暴》 The Salesman

阿斯哈法哈蒂

伊朗Iran | 2016| DCP |彩色color | 124min |保護級6 |伊朗語發音|中英字幕

塔蘭妮阿莉多絲蒂、沙哈布侯賽尼、Mina Sadati、巴巴克卡里米

▲《分居風暴》的伊朗電影導演阿斯哈法哈蒂 回歸伊朗之作

★2016坎城影展最佳男演員、劇本

★2016慕尼黑影展最佳外語片

伊瑪德和拉娜是一對夫妻檔演員，因為工安問題而被迫搬遷，住進了德黑蘭的一棟公寓，他們本以為就此展開新居生活，不料妻子拉娜竟在家中遭到外人襲擊，昏厥的她被鄰居送往醫院急救，出院後的拉娜因內心恐懼而急欲搬離，伊瑪德為替兩人遭受的精神威脅討回公道，決心找出兇手。找到了一輛可疑貨車，發現車主與這幢公寓的前房客關係密切。當伊瑪德抽絲剝繭、查出兇手身分時，拉娜卻遲遲不願報警。伊瑪德設法計誘兇手現身，並找來拉娜對質，不料卻引爆出更多驚人真相，兩人陷入難以預料的人生風暴。

2/3 Fri. 14:00

2/10 Fri. 19:00

2/19 Sun. 14:00

2/25 Sat. 16:30

3/7 Tue. 19:00

保持站立 （Staying Vertical）

《保持站立》Staying Vertical

阿蘭吉侯迪 Alain Guiraudie

法國France | 2016| DCP |彩色color | 101min | 限制級18 |法語發音|中文字幕

達米安勃納爾 Damien Bonnard、印蒂雅海爾 India Hair

▲《湖畔春光》導演阿蘭吉侯迪 驚世駭俗爭議新作

★2016坎城影展金棕櫚獎、酷兒棕櫚獎 入圍

李奧是一名電影導演，隻身跑到了南法尋求靈感。他遇見了極具魅力的性感牧羊人瑪莉，兩人慾火焚身抵擋不住對彼此身體的渴望，激情頓時迸發毫無保留。九個月後，瑪莉與李奧的孩子出生了，而擁有產後憂鬱症狀的瑪莉發現兩人的關係早已變質，李奧總是突然無預警地離開不見人影，被抑鬱擊垮的瑪莉，決定離開李奧及孩子。而被留在原地的李奧，獨自養育著孩子，同時為了生活下去，也必須趕快找到下一部電影的靈感…

2/5 Sun. 16:30

2/11 Sat. 14:00

2/17 Fri. 19:00

2/23 Thu. 14:00

3/5 Sun. 19:00

3/7 Tue. 14:00

私法拘留 （Ma’Rosa）

《私法拘留》 Ma’Rosa

布里蘭特曼多薩

菲律賓Philippines | 2016| DCP |彩色color | 112min | 輔15級 |法語發音|中文

字幕

賈桂琳荷西、胡立歐迪亞斯

▲《男孩看見血地獄》坎城名導布里蘭特曼多薩 揭開菲國鐵腕掃毒最新力作

★2016坎城影展最佳女演員獎

和丈夫一起經營雜貨店的羅莎媽媽，多年來不辭辛勞持家，拉拔四個小孩長大。殊不知羅莎媽媽平日賣著日用品的小鋪，其實暗中做著販毒生意，藉此撐過艱苦的日子。本以為生活能平靜地度過，但接獲線報的警方突然攻破店鋪，逮捕羅莎媽媽，全家瞬間陷入愁雲慘霧。然而最令人恐懼的並非掃毒政策，而是深邃如淵的警政體系，如何透過「合法手段」擺弄市井小民。面對投訴無門的迫害，孩子們必須想盡辦法籌錢將媽媽救出來，一場諷刺滿點的黑色夢靨就此展開。

2/5 Sun. 19:00

2/15 Wed. 19:00

2/21 Tue. 14:00

2/25 Sat. 14:00

3/2 Thu. 14:00

3/10 Fri. 14:00

一級危險 （Gimme Danger）

《一級危險》Gimme Danger

吉姆賈木許

美國USA| 2016| DCP |彩色color /黑白B&W| 108min | 保護級6 |英語發音|中文

字幕

伊吉帕普、朗艾許頓、邁克瓦特、史考特艾許頓

▲美國獨立製片大導吉姆賈木許繼《瘋馬之年》後，又一重量級音樂紀錄片‬

★2016坎城最佳紀錄片獎 入圍

★2016坎城影展午夜放映單元

興起於六○年代末的伊吉帕普和丑角樂團，被譽為「史上絕無僅有的偉大搖滾樂團」，他們以獨有野性魅力、生猛暴烈的現場演唱，和自由遊走於搖滾、藍調、R&B、爵士等曲風的多變融合，在音樂史上捲起的強風巨浪，先承地下絲絨樂團、The MC5，後起雷蒙斯、性手槍、音速青春、白線條等樂團，深刻影響至今。美國獨立製片名導吉姆賈木許，以超級樂迷和莫逆之交的雙重身分，像品嘗陳年老酒般，透過影像耙梳，帶領大家細細回味伊吉帕普與丑角樂團成軍50年來不同凡響的音樂人生，娓娓篩出專屬於丑角樂團的鮮明輪廓和團員間的真摯情感。

2/7 Tue. 19:00

2/11 Sat. 16:30

2/21 Tue. 19:00

2/27 Mon 19:00

3/4 Sat. 14:00

3/8 Wed. 14:00

畢業風暴（Graduation）

《畢業風暴》Graduation

克里斯汀穆基

羅馬尼亞Romania| 2016| DCP |彩色color | 108min | 保護級6 |羅馬尼亞語發音|

中英字幕

弗拉德伊凡諾夫、瑪麗亞道格斯

▲《4月3週又2天》導演克里斯汀穆基 刻劃家庭關係的深沉體悟之作

★2016坎城影展最佳導演

外科醫師自幼用心栽培愛女，請來最好家教，只為讓她高中畢業出國深造。女兒終不負眾望申請到英國頂尖學府獎學金，只差通過最後兩天的畢業考，便可一帆風順踏上人生勝利組；然而大考前夕，女兒在上學途中被神祕歹徒攻擊，險遭性侵，右腕更嚴重受傷。醫師憂慮身心受創的女兒無法順利通過考試，斷送大好前程，遂大膽動用關係，四處奔走只為幫女兒「喬」到一個好成績。

2/16 Thu. 19:00

2/19 Sun. 19:00

2/24 Fri. 14:00

2/26 Sun. 14:00

3/1 Wed. 19:00

3/4 Sat. 19:00

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