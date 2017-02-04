一路向南》接地氣的新南向：我是台灣哥倫布，但我失業了……

這是一則台灣哥倫布勇闖緬甸的甘苦人生，儘管按下了暫停鍵，但累積的能量已經代續，等待下一次的展翅高飛。

張阜康／台灣哥倫布@緬甸

2013年11月19日清晨，台北市還正在熟睡，我卻整晚沒闔眼。因為我知道天亮後，我將離開這個我生長的國家很長一段時間，而且還是到很陌生的地方，所以花了一整晚的時間，強迫自己對這個城市的記憶永遠留在心裡，深怕下一次回來已不再是我熟悉的模樣。

凌晨四點的鬧鐘一響，出發的時間到了，坐上車前往桃園機場，沿途我盯著車窗外的風景，用盡全力向你們道別，即將入冬的清晨已經很冷，飄著一點細細的雨，心裡存在著許多忐忑不安，再看了一眼機票上的目的地，上面寫著仰光機場代碼RGN，這到底是什麼樣的一個地方？

一出仰光機場的大門第一個反應就是熱，非常非常熱，我必須把在台灣穿上的厚重衣服通通脫掉才有辦法呼吸，接著是看到臉上畫了奇怪圖案的女性及穿著裙子的男性，來接機的是我未來的主管，他把車開到一個正在裝潢的火鍋店面，工人在店內搬運木材來回穿梭，一個不大的店面，突然間我知道，我的未來就在這裡了。

仰光街頭一隅。（AFP）

自2011年，總統登盛（Thein Sein）主導緬甸的市場改革開放，確實吸引許多台商及外資前來進行商業考察，但大多數都是來看的多、回去的多、真正留下的沒幾人。最主要的原因還是土地成本龐大、基礎建設落後，尤其是電力設備，許多到緬甸打拼一段時間的台商朋友口中都流傳一句玩笑話：「緬甸、緬甸，電都免了」。

原先我老闆也不是計畫要做火鍋店，而是要開電纜工廠，但實際考察完馬上打消念頭。除了基礎建設落後和土地成本太高，這裡的政治與法律等太多不確定因素，存在風險極高，所以他們才決定先開一間餐廳，當作是與當地「接地氣」的一個平台；加上緬甸人對火鍋有種無法自拔的熱愛，當地還沒有像是台灣已經相當普及的個人型小火鍋，於是他們決定將小火鍋帶來緬甸，試圖用台式貢丸、沙茶醬、自助醬料區來征服緬甸人的胃。

我的故事就是從這裡開始了

一句緬文都不懂，在台灣一丁點餐飲業的經驗都沒有，在餐廳仍在裝潢的期間，我和翻譯就接下了人員的招募、員工教育訓練、餐廳服務動線規劃等工作，如果今天是在台灣，要做到這個層級的工作肯定要經歷很長一段時間的基礎訓練，才可能有機會參與到公司制度及結構等規劃工作。但才剛到緬甸，我馬上就要進入這個狀況，過程的種種艱辛數度讓我想放棄回台灣，因為什麼都不會，只能純靠著自己在台灣吃火鍋的記憶，用想像力畫出我理想中餐廳的藍圖，秉持著「沒吃過豬肉也看過豬走路」的信念，堅定自己的每一個步伐。

我老闆跟我說餐飲業其實一點也不難，有心就能做好，這句話聽起來很簡單，但內容其實存在相當大的學問，原先我以為只要把台灣待客的服務熱誠及無微不至複製來緬甸，應該就能成就很多事，但我卻因為這個想法，在店即將開幕之際面臨嚴峻的挑戰。

阜康以中、英、緬三語服務客人。（佛光大學公共事務系陳尚懋教授提供）

我為了激勵員工的士氣及提升團體向心力，把員工拉到餐廳外的人行道，帶領員工對著馬路喊立業宗旨，雖然我緬文不好，不過在這個時刻我能發揮領頭羊的角色，相信員工一定能感受到我的決心及誠意，也能達到替店內宣傳的效果。相信很多讀者都在台灣的電視新聞裡面看過如上描述的畫面，然而，緬甸人與我們想的不一樣。由於這些員工來自民風相對保守的鄉村，讓他們在眾人面前大聲說話引起旁人注目，他們反而覺得丟臉不自在，認為一個外國人要在這裡虐待他們，效果沒收到還引起他們在即將開幕之際，集體反彈要離職。

好不容易開幕後，發現他們也缺乏社會化的過程，從小在村落長大，接觸到的人相當有限，不善與客人互動是開幕後我遇到的另一項挑戰。雖然我常跟員工說把客人當做是你的家人或朋友來照顧，我也親力親為讓員工看到我的服務方式，但他們始終無法明白到底什麼才是一個有溫度的服務，加上過去在鄉村的生活習慣，上班摳腳趾，吃東西，坐姿難看、餐廳裡有蒼蠅飛舞、地上有點垃圾，在他們認知裡都是很平常的事，這些在即使沒有餐飲業背景的我也覺得離譜的畫面，不斷在我的日常中上演，何況他們來到城市工作的食跟宿都是我們要照顧，團體生活更不難想像他們彼此之間會存在什麼摩擦。

語言不通、價值觀又時常與翻譯衝突、員工三不五時為我下戰備要我解狀況，我只能自己努力做，默默承受這些異文化的衝突。我也很清楚我不能有情緒，不能因他們的生活方式與我不同而對他們發脾氣，畢竟他們是主，我們才是客。要讓他們適應及習慣我們的方式，必須所有事情慢慢教，慢慢溝通，一切從零開始，直到對彼此有一定的默契，才能把我們想傳達的事情交給他們，這是一個很長很辛苦的過程。台灣的成功經驗及模式可以被複製，但必須是在融入當地社會文化的前提下（事實上在融入當地後已經不全然能稱為複製了），不然只會造成衝突及對彼此的不諒解。我當下終於了解以前老師在課堂上所教的「全球在地化」（Glocalization），原來要將全球化（globalization）與在地化（localization）結合是如此的困難。

自2011年，總統登盛主導緬甸的市場改革開放，確實吸引許多台商及外資前來進行商業考察，但大多數都是來看的多、回去的多、真正留下的沒幾人。（EPA）

先有愛人之心，才有用人之法，後才有用人之道，所以服務業有心就能做好，意思不僅僅是自己要努力，還要帶到與你一起共事的人的心。在台灣當店長不會有語言的問題，但在緬甸我體會到，身為一店之長，若沒有辦法直接和員工溝通，在店頭管理上我會面臨許多艱困的挑戰，如果我不會說緬文，管理上必須無時無刻依賴翻譯，我沒有辦法帶到員工的心。所以我下定決心學緬文，透過自己的口，讓員工能清楚接收到我所傳達的訊息，不論訊息來自關愛還是關切，對我接下來的管理有著莫大的幫助，在沒有老師教，純靠員工及翻譯每天帶著我說緬文，大約花了兩年的時間才把火鍋店主題的緬文基礎打好，過程依舊很辛苦，但要前進南向，語言絕對必要。

一個偶然的巧合，去年三月我接觸到了台灣指標性商業類雜誌：商業周刊。

當時他們準備要做台灣青年在海外工作的題材，記者詢問緬甸有無這樣的人選時，都不約而同得到一個答案，有一位台灣人在仰光經營火鍋店，因此成為商業周刊該期的受訪對象，給了我與其他同在海外工作的年輕人一個「台灣哥倫布」的頭銜。 可能作夢都沒想到，自己一個平凡人只是在緬甸工作，這個故事居然可以躍上媒體，分享給許多人知道，直到影片放上 youtube，報導內容從雜誌中刊出，家人為我感到驕傲，許久沒聯繫的朋友也來向我恭喜，那一刻我真的好慶幸，再怎麼辛苦我都沒有放棄，我堅持並在緬甸仰光存活下來了。

然而，或許是因為台灣哥倫布的光環壓過了老闆的權威，諷刺的事情發生了。

去（2016）年12月初的時候，我突然收到主管傳來的微信：「阜康，你就做到12月底吧！」沒錯，我是台灣哥倫布，但我失業了。在完全不知道自己的下一步要往哪裡踩，想法在大腦裡的衝突、各種徬徨及無助有如海嘯般把我淹沒的情況下，時間變得很慢，呼吸變得很困難，想想之前說這麼多勵志的話，剎那間好像變成一堆垃圾。

但……我知道我已經不是三年前剛來到緬甸的菜鳥了。但過去幾年在緬甸的接地氣經驗，不管是好的或壞的，都足夠成為我繼續一路向南的優勢。

台灣哥倫布@緬甸的故事To be continued……