日本自由行》把枯燥歷史書當八卦周刊賣的《應仁之亂》

如果用RPG電玩來比擬「應仁之亂」，可以說是典型的「糞作」，它主線模糊、支線龐雜，角色過多而且大都是只有1顆星的雜魚，事實上，在吳座勇一的《應仁之亂》書中登場的人物大約有300人，所以換個角度來說，寫這本書和看這本書，同樣都需要有十足的勇氣和幹勁。

林翠儀

以出版學術書籍為主的日本出版社「中央公論新社」，旗下的叢書品牌「中公新書」去年10月推出了一本歷史叢書《應仁之亂》，這種硬派的學術叢書通常比較小眾很難再版，所以首刷1萬3000本如果能全部賣光，就能說是祖上積德了。

但令人意外的是，《應仁之亂》上市10天後，出版社竟然決定再版，而且截至今年1月初已經8刷，發行數達7萬8000本，一度登上Amazon和各大型書店的暢銷書排行榜，在網路上也引發了不小的話題。

中公新書2016年10月出版的歷史叢書《應仁之亂》意外成為話題暢銷書。（https://www.amazon.co.jp）

小說與戲劇都不敢碰的「票房毒藥」

中公新書創立於1962年，超過半世紀的經營，出現幾本暢銷書並不新奇，重點在於《應仁之亂》這本書的題材混亂龐雜、內容卻乏善可陳，沒幾個歷史學家敢碰。在此之前，已做古的老一輩歷史學者鈴木良一、永島福太郎、笠原一男、榊山潤、內藤湖男均出版過相關書籍，但這些皆屬學術著作無關暢銷與否。

不僅如此，「應仁之亂」在某種意義也可以稱為「票房毒藥」，歷史小說巨擘司馬遼太郎曾以「應仁之亂」為題材寫下長篇小說《妖怪》（講談社文庫），但小說在連載過程中，司馬就被好友哲學家梅原猛吐槽說是一部「失敗之作」，文學大師海音寺潮五郎比較婉轉，在書評中拜託讀者「用有趣的角度」來讀這段大時代的故事。

「應仁之亂」不但讓國民作家司馬遼太郎陰溝裡翻船，也締造了大河劇史上最差收視率紀錄。

1994年NHK推出以「應仁之亂」為題材的大河劇《花之亂》，結果創下單集收視率10.1％的史上最低紀錄，平均收視率14.1%也是史上最低，這個不光彩的紀錄一直到2012年才被松山研一主演的《平清盛》12%打破，不過《平清盛》單集最低紀錄還有11.3%。 題外話是，在《花之亂》劇中扮演主人翁日野富子少女時代的演員，正是現今的大物女優松隆子，當時她年方17，這部大河劇算是她的出道作品之一，兩年後她才以日劇《長假》走紅。

17歲的松隆子在《花之亂》劇中扮演主人翁日野富子少女時代。（http://karatamba.at.webry.info/201106/article_1.html）

年輕史學者果敢挑戰《應仁之亂》 了解這段嚇壞史學家、小說家及劇作家的暗黑史之後，再回頭來看中公新書去年10月出版，由現年37歲的年輕日本史學者吳座勇一著作的《應仁之亂》，在短短3個月內創下將近8萬本的銷量，簡直可稱為奇跡。

在介紹「應仁之亂」究竟有多亂之前，先來看看中公新書推出這本書時的廣告文案。

「気鋭の歴史学者が日本史上類のない「地味すぎる大乱」に、わざわざ取り組んで、話題沸騰!！」（幹勁十足的歷史學者刻意挑戰日本史上無與倫比「乏善可陳的大亂」，話題沸騰!！！） 「ズルズル11年」、「スター不在」、「勝者なし」 （拖拖拉拉11年、沒有英雄豪傑、沒有贏家） 「知名度はバツグンなだけにかえって残念」（正因為它徒有顯赫的知名度，反倒令人遺憾）

在另外一份文宣中還有這樣一段趣談： 出身於王公貴族的日本首相近衛文麿，1938年在京都設立「陽明文庫」典藏家族的古文件、美術品、典籍等史料。推理作家戶板康二有一次去京都拜訪近衛，詢問近衛家是否收藏某本古文書，結果近衛告訴戶板他想找的古文書「在那場戰爭中燒掉了」。戶板聽了直覺可惜地說「太平洋戰爭的空襲嗎？」 但近衛卻搖了搖頭說「不，是應仁之亂」。

據說類似的對話在京都很常聽到，「０００在先前的那場戰爭中燒掉了」，通常這種時候京都人口中的「先前那場戰爭」，並非指70多年前二戰而是550年前的應仁之亂。

硬派學術風「中公新書」，推出的《應仁之亂》的報紙廣告改走八卦風格？（https://togetter.com/li/1062294）

名聲響亮卻內容不詳的「應仁之亂」

發生在室町時代1467年的「應仁之亂」，今年剛好屆滿550年，幾乎所有日本人在學生時代都曾在歷史課本讀過這場內戰，它有一個很好記的諧音順口遛「人の世むなし（1467）」。有東洋史學家將「應仁之亂」定義為「將日本史一分為二的戰亂」，它讓歷史與文化的古都京都變成一片焦土，導致了室町幕府的沒落，更重要的是它造成了社會階級的流動，激發各地群雄並起，因而開啟了之後的戰國時代。 但非常吊詭的是，這麼關鍵的一場內戰，卻很少有日本人能描述它的全貌，戰亂是如何開始又如何結束？誰是這場戰亂的主帥、誰贏得這場戰亂？規模龐大且耗時11年的內戰，參戰大名們究竟是為何而戰？幾乎沒有人可以說個所以然。

換句話說，在路上隨便問一個日本人有沒有聽過「應仁之亂」，他一定會回答「有」，但如果問他「應仁之亂」在亂什麼，他很可能會回答「不知道」。這就是文案中寫的「徒有顯赫的知名度」，卻沒人知道它是什麼的吊詭之處。

應仁之亂的爆發地點「御靈神社」，位於京都市上京區。（http://knukyoto882.seesaa.net/article/367138216.html）

將軍的「家務事」演變成世紀大亂鬥

一般的解讀，「應仁之亂」發生於1467年至1477年之間，導火線為室町幕府將軍繼承人之爭。第8代將軍足利義政是一位酷愛藝術文化甚於政治的「草食系宅男」，他的太太日野富子來自有權有勢的貴族，被定位為「肉食系鬼嫁」，兩人結婚多年沒有子嗣，義政想早早退位，本來已經說好把位子讓給弟弟足利義視，但沒想到三十歲那年，兒子義尚卻出生了，繼承人鬧雙包，原本只要義政選定誰來繼承就能解決的「家務事」，但在弟弟義視和兒子義尚的背後卻有兩股勢力互不相讓。

這兩股勢力是當時最有實力的大名山名宗全與細川勝元。山名力挺義尚和將軍夫人富子，細川則為弟弟義視派，雙方人馬以京都上京區的室町邸（又名「花之御所」）為分界點，分成東西兩軍。細川稱為「東軍」以相國寺為據點，出動16萬名兵力，山名以西側的山名邸為據點，稱為「西軍」，動員11萬人馬。

京都有名的「西陣織」就是起源於西軍的陣地。（http://store.shopping.yahoo.co.jp/obikura/fu-145.html）

換句話說，應仁之亂的主戰場位於京都，總有27萬名人馬在此交戰，這是一場日本史上規模最龐大的大亂鬥。包括金閣寺、八坂神社、清水寺、伏見稻荷大社、聖護院及南禪寺等京都知名古剎幾乎被摧殘殆盡，當然每年夏天的重要祭典「祇園祭」也停辦20多年。將軍家的「家務事」當然只是引發這場內戰的導火線，導致內戰一發不可收拾的原因，主要是領主層也出現了多起類似的繼承人之爭，兄弟、叔姪各自選邊站，反正大家都是親戚，不但網內互打不用錢，打到一半還可以交換主場繼續打，例如原本屬於西軍的將軍子義尚和將軍夫人後來投靠東軍陣營，原本屬於東軍的弟弟義視轉而加入西軍。

內戰發生7年後，義政終於喬定由兒子義尚繼承將軍，但內亂卻未因此而中止，各地大名們撂人又揪團進京加入這場大亂鬥，結果卻因為領地鬧空城引發了下剋上的領導權之爭，戰火遍及日本全土一發不可收拾。這場大亂鬥一直打到東西軍的主帥細川和山名兩人過世才逐漸平息，最後也搞不清楚究竟誰輸誰贏。如果用RPG電玩來比擬「應仁之亂」，可以說是典型的「糞作」，它主線模糊、支線龐雜，角色過多而且大都是只有1顆星的雜魚，事實上，在吳座勇一的《應仁之亂》書中登場的人物大約有300人，所以換個角度來說，寫這本書和看這本書，同樣都需要有十足的勇氣和幹勁。

無能將軍的人生第二春

話說回來，「草食系宅男」第8代將軍足利義政8歲即位，應仁之亂發生時，他已經當了20多年的無能將軍，他在38歲時把將軍位子讓給9歲的兒子義尚之後即拍拍屁股走人，看似十分不負責任，但事實上他也心不甘情不願地工作了30年。

「退休」後的義政隱居東山浸淫在自己喜愛的藝術文化世界，並做出了許多影響後世的創舉。京都熱門的觀光景點「銀閣寺」就是出自義政之手，銀閣寺不但已登錄世界文化遺產，它也被奉為是日本建築的原型。 銀閣寺裡的東求堂同仁齋的「卍」字排列榻榻米稱為「四疊半」，這是日本和式房的最小面積，設計者就是義政。日本最富禪意的庭園造景「枯山水」，開宗之祖也是義政。 日本的三大藝道茶道、華道（花道）和香道都是在義政的手中確立，日本繪畫流派「狩野派」也是義政一手扶植而起。

銀閣寺與枯山水都是足利義政的原創。（http://www.its-mo.com/c/%E9%8A%80%E9%96%A3%E5%AF%BA%EF%BC%88%E6%85%88%E7%85%A7%E5%AF%BA%EF%BC%89/DIDX_ZPOI,00000000000000530187/）

銀閣寺東求堂同仁齋的「卍」榻榻米「四疊半」。（http://www.hanakaido.co.jp/pa51dcade/）