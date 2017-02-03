故事》你知道在馬雅人的新年中，火雞也難逃上桌的命運嗎？

東方的農曆新年，華人一定會準備三牲祭祀；如同歐美的感恩節，也一定會有烤火雞饗宴。而雞不管是在東西方，總是扮演著「犧牲者」的重要角色。但是，你知道在馬雅人過新年中，火雞也是難逃成為桌上祭品的命運嗎？

馬雅人



無論是東方的農曆新年或是歐美的感恩節，雞總是扮演著「犧牲者」的角色。農曆新年一定會準備三牲；感恩節也一定有烤火雞。我想這已經是基本常識了。但是，你知道在馬雅人的新年中，火雞也難逃上供桌的命運嗎？

（資料照，記者謝佳君攝）

火雞在中美洲各個古文化中，扮演著重要的角色，因為它是古馬雅人少數馴化的家禽動物（美洲的家禽類也只有火雞被馴化就是了）。相當然爾，養這麼多火雞，過年殺個幾隻來拜神，這不是很合理又很合邏輯嗎？！

但是，事情總不是這麼簡單的，馬雅人過年不要乖乖被養的食火雞，要的是活跳跳的野生火雞。

美洲的各種活跳跳火雞

這裡先介紹一下美洲的各種火雞間的愛恨情仇。

美洲的火雞基本上可以分成兩種，分別是「北美火雞」（學名：Meleagris gallopavo）與「眼斑火雞」（學名：Meleagris Ocellata）。其中，北美火雞後來被中美洲的印第安祖先馴化，成為了今日的家火雞。

至於今日歐洲的火雞也是這一系列的亞種（M. g. Gallopavo），甚至取代了鵝，成為聖誕節的餐桌首選（鵝：謝謝你！）。有誰能想到來自美洲的火雞，後來成為歐洲基督教節日中不可或缺的食物呢？

而眼斑火雞就是我們今天要介紹的主角啦！

它與它的近親北美火雞不同，很有骨氣的沒有被馴化，一直到現在還是野生的狀態。這種火雞目前主要分布在猶加敦半島，500 公尺以下的林地、平原中，有滅絕的危機。或許就像他難搞的個性一樣，在馬雅文化中，眼斑火雞可是佔有一席之地。

傳說中的眼斑火雞

馬雅文字中的火雞

在馬雅語中，ulum、tzo’、kuutz 都是指火雞，前兩種是馴化的火雞，而 kuutz 就是指野生的眼斑火雞，且目前所知的馬雅語中，應該也只有 kuutz 這個詞是指指野生的眼斑火雞（見下圖）。

kuutz 就是指野生的眼斑火雞



因此，我們可以很容易的知道古代文獻的火雞圖案中哪些是眼斑火雞。例如馬德里古抄本就出現過這個文字。但是，現存的馬雅古抄本畢竟都應該是後古典期成文的文獻，或多或少與古典期的馬雅文化會有些不同。在古典期中，火雞常寫成 ak’ach 這個字。例如，編號 K 2010 的陶器上就有 ak’ach 的文字與火雞的圖案，意思可能是「雄性的火雞」。

編號 K 2010 中的火雞就有 ak’ach 的文字與火雞的圖案，意思可能是「雄性的火雞」。

既然古典期與後古典期中指稱火雞的文字有所不同，或許兩個時期的火雞也扮演不同的角色吧！

古典期的超神力火雞

我們再回到 K 2010，這個古典期完成的陶器，紅框中就是 Ak’ach（火雞）的字符，而黃線部分是形容這隻火雞的詞 u-Way（靈魂）。

「u-Way」這個詞在馬雅文化中，是一個非常複雜的宗教概念，接近於現代普世觀念的靈魂，但又不是完全一樣。我們將火雞與 u-Way 連讀，意思接近於「這野生的火雞是他的守護神（Nagual）」，可見火雞在這裡扮演守護神的角色。

我們再回到 Way 這個字符，它在馬雅文字中與「睡眠」、「夢」這些概念有關。根據研究，馬雅人認為靈魂會在個體睡眠時進行一場旅行，而每個個體都可能擁有數個 Way。同樣，根據 Way 的字型，也展現薩滿信仰中動物伴侶的樣貌。

Way 的 100 種寫法

我們可以發現 way 的共同特徵就是分成兩半的不同臉龐，整體構圖左側是 Ajaw（王者），右側則是美洲豹的皮膚，這構圖或許隱含 Way有「動物進入人體」，或是「人類具有動物力量」的概念，這類相似的概念還有墨西哥高原的 tonal，那是一種在墨西哥高原區的印第安人的宗教觀念，同樣認為人出生後會有一個守護神，這個守護神會提供力量給這個人。

接著，我們可以看到相同構圖的 K 3242 或是 K 1001也有出現 way 的字符。

K 3242，左側是本期主角古典期超神力火雞

此外，在這兩個陶器的花紋裝飾上，動物的前面有著一個碗，裡頭裝著殘骸與眼睛，這個場景可能呈現動物伴侶的攻擊性。有學者認為這類的構圖隱喻守護神（Way/Nagual）戰勝了敵對者擁有的守護神，眼睛與殘骸就代表對方的靈魂。在擁有該守護神現實人類的夢中世界，一場吃下對方守護神宴席正在展開。

綜合以上的這些證據來看，野生的眼斑火雞不僅僅是叢林中的動物，還是一種馬雅人的守護神。然而，也不是每個人都擁有眼斑火雞這個守護神，有些人的守護神有可能是美洲豹、鹿，也有可能是一些自然景觀，如雨水、彩虹、火球等等。這些守護神就活在在現實人類的體內，如何轉化與運用這些超自然的動物守護神，是薩滿信仰的重要特徵。

話說回來，也不是每個人都擁有這些超自然力量，只有真正的人才能擁有。到底誰是真正的人呢？從銘文資料來看 ajawtaak（王者們）才能擁有這些力量。

後古典期的可憐火雞：前往成為祭品的道路

到了後古典期，火雞的地位已不如他們在古典期般的神聖，發生了一連串的悲劇。至於為什麼發生這樣的轉變，目前還沒有學者做出具有說服力的解釋。先讓大使來介紹兩個苦命的火雞案例。

諸神信使團

從古抄本中，我們可以看到許多鳥類都成為諸神信使團的一員。例如，馬德里古抄本的下半部分，就出現火雞、鸚鵡等鳥類成為月亮女神的信差。此外，德勒斯登古抄本也出現過其他的鳥類作為信差的畫面。

不過，大使個人認為找火雞做信差不是一個明智之舉。基本上，火雞要是沒有生命危險，平常很懶的飛翔，也飛的不高。請火雞送月亮女神的信，大使個人認為這應該很久之後才會送到。此外，我們也在德勒斯登古抄本的第 29 頁，發現火雞也身兼雨神的信差，真可謂苦命，不知例假與休息日是否合理安排，且發予合法加班費？

新年斬雞頭團

很久以前，大使曾經寫過馬雅的新年儀式。是的，這麼應景的文章，今年還是要拿出來用用。

當時提到 Wayeb 這五天，對於馬雅人來說是充滿邪惡力量的五天，要舉行新年儀式，其中拿著無頭雞晃來晃去，就是相當重要儀式之一。其實，那隻無頭雞就是一隻可憐的火雞。（如果對於這個儀式細節有興趣的讀者，可以參考〈Wayab：馬雅鬼門開〉）

左為德勒斯登古抄本25頁，右為德勒斯登古抄本26頁

這次我們聚焦在德勒斯登古抄本新年儀式中的火雞。在第 25 頁，伊札姆納神拿著斷頭的野生火雞進行新年儀式。接著在第 26 頁，紅框中呈現 K’awil 神，手持火雞面對一顆種植在南方的樹。這棵樹無疑代表新年，K’awil 神揮舞無頭火雞，並且送上祭品。

在樹的前面，我們可以看到一盆祭品，還是一隻火雞！真是令人髮指（誒）。有關那盆祭品，文字則註明他是 Yax Waaj，在馬雅語中是「新的食物」、「第一頓食物」的意思。

同時，古抄本中的儀式場景也與蘭達主教的紀錄相似。蘭達寫道：

「祭司點燃薰香，然後他們砍下了一隻雞的頭，然後他們對著一個畫像祈禱，伴隨著一些舞蹈與戰爭舞蹈。」

有些學者認為這個儀式象徵著自然世界的再生。事實上，「再生」、「循環」這些概念，在古代馬雅文化的宗教觀中是一體兩面的意思，但馬雅人卻沒有因為再生觀與循環觀製做木乃伊。

說到這裡，我們來總結一下，在古典期的馬雅文化中，眼斑火雞與 Way 有著密切的關係，顯示眼斑火雞在古典期具有守護神或是動物伴侶的身分。馬雅人對眼斑火雞的看法呈現了馬雅薩滿宗教的特質。到了後古典期，眼斑火雞轉變為諸神的信差以及可憐的新年祭品，古抄本的種種場景，可在殖民時期蘭達主教的文獻中簡單對應。

至於為什麼古典期到後古典期，馬雅文化會產生這些改變，目前大使也沒有一個好的解答，就留待我慢慢研究吧！或許明年的過年就可以拿這個改變當梗跟大家分享。

今年的馬雅新年特輯就講到這邊！祝大家今年，天天有奇蹟！

本文經授權轉載自故事 你知道在馬雅人的新年中，火雞也難逃上桌的命運嗎？