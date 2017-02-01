兩岸與國際》脫歐後，英國可望在亞太露鋒芒

在訪美之後，梅伊的下一站打算去中國。無疑地，正當美中關係趨冷時，強化與中國的經貿關係，成為英中兩國共同的新契機。

顏建發／健行科技大學企管系教授

2016年6月23日，英國以全民公投決定退出歐盟。在歷經數個月的猶豫與掙扎後，今（2017）年1月17日英國首相梅伊宣布了完全放棄歐盟成員國資格，退出歐洲單一市場的方案，也就是所謂的「硬脫歐」（Hard Brexit）。它意味著爾後英國本土生產的產品將不再享歐盟成員國的優惠待遇，其對經濟的立即傷害是：海外企業投資英國熱情將遭到打擊；對移民的限制將削弱英國企業對人才的吸引力。

IMF的《世界經濟展望報告》將2018年英國經濟增長預期下調0.3-1.4%，在經濟的長期展望上也是負面的。 然，西諺：上帝為你關閉一扇門，必會爲你開啟另一扇窗。在決定離開歐盟後，義無反顧地尋求生路，航向新世界，反而成為英國唯一的選擇；而積極和川普搭上線，徵顯出梅伊快狠準的決策風格。儘管她曾對川普歧視女性的輕挑言語予以嚴詞批判，但在川普當選後，她很快地回到現實，並公開表示兩國關係的重要性遠大於個人之間。這種大器的說詞，顯示了梅伊的理智與務實。

決定離開歐盟後，義無反顧地尋求生路，航向新世界，反而成為英國唯一的選擇。（AFP）

梅伊落落大方的氣度，充分表現在梅川的聯合記者會上。

1月27日，川普在白宮接見梅伊。她是川普上任後首次接見的外國元首。梅伊和川普手牽手走進白宮的記者會現場，充分顯露英美一家親的特殊關係。川普除了承諾百分之百支持北約（NATO），並肯定英國脫歐，同時保證將重塑與英國在軍事、金融、文化、政治等方面的關係；梅伊則說，希望與美國達成快速貿易協議，以緩和英國脫歐效應，並強調英美商務關係的重要性。梅伊說：「雖然有時候我們意見不合，但我想這份特殊的關係，就在於我們有著公開而坦白的討論。」

川普會和梅伊都承認，美英兩國存在著歷史、家族、共同利益的特殊關係。在訪美之後，梅伊的下一站打算去中國。無疑地，正當美中關係趨冷時，強化與中國的經貿關係，成為英中兩國共同的新契機。為此，梅伊特別於1月28日釋出了一部向中國賀年的影片。就如同中方在川普初當選時，為了討好川普、拉進中美關係，曾大量流傳川普孫女穿唐裝賀新年、唐詩童謠朗朗上口的影片，梅伊顯然也以同樣的手法，試圖討好中國，以圖謀其巨大的市場。不過，這一次中國應該會吃這一套。除了此舉符合中國人拉關係的思維邏輯，同時，這也是北京突破孤鳥情境的一道出口。此際，英中之間存在著魚水關係。

過去十年，英中的經貿關係不斷攀升。2014年英國對中國出口已達近400億英鎊（約1兆9600億台幣），進口額也在緩慢上升，2014年達190億英鎊，僅次於德國。2015年十月下旬習近平高調訪英，簽下了400億英鎊的合同。中國選擇倫敦為其人民幣的離岸中心；英國也加入亞投行。英中的經貿關係進入黃金年代。英國當時的首相卡麥隆稱之為「黃金年代」；中國國家主席習近平則以「你中有我、我中有你」來形容兩國的關係。

在訪美之後，梅伊的下一站打算去中國。正當美中關係趨冷時，強化與中國的經貿關係，成為英中兩國共同的新契機。（EPA）

只是，經貿關係互賴的緊密並沒有帶來「安全上」同等的互信關係。

英國媒體擔心中資進入英國核電產業，會在核能設備軟體中加入「後門」，而讓中方可以進入英國能源網，遂形容中資入英為「特洛伊木馬」。實際上，2013－2017，華為投資英國的通訊網路營運的金額就已高達20億美元。以美國為首的西方國家，基於國家安全考量，早就全面禁止中國華為投資任何通訊網路產業。英國輿論的憂慮並非無的放矢。而為了消解輿論的疑慮，2016年8月4日，首相梅伊決定暫時不拍板索美塞特郡（Somerset）的欣克利角C（Hinkley Point C）核電廠案。但此舉引來北京的不悅而威脅說，如果取消核電廠案，未來十年內，中國準備在英國投資的一千億英鎊將會泡湯，其中包括中國對HS2高鐵（High Speed 2）案與其他重大的建設案。

中國對英國經濟的牽制不止如此。英國日常經濟生活所受到的影響也相當地深：2014年到2015年的中國觀光客，從18萬5,000人成長到27萬人，消費的金額高達5億8,600萬英鎊；在英國私校求學的中國學生高達一萬人，就讀大學的中國留學生高達九萬人。觀光與教育所關聯出來的經濟活動既多且繁。可以說，英國的經濟生活已高度依賴中國。2016年9月15日，反對新核電廠計畫的運動人士與綠色和平環保組織也向首相府遞交30萬人聯署反中資的陳情書；梅伊的幕僚長尼克·提莫西（Nick Timothy）則憂心，萬一中國任意關閉英國的能源生產，將造成英國的國安危機。

不過，儘管如此，最後英國政府還是批准了這座核電廠的興建案。

2013－2017，華為投資英國的通訊網路營運的金額就已高達20億美元。圖為英國前首相卡麥隆與華為總裁任正非。（CNET）

上述的訊息透露英國對中國貿易與投資的高度依賴。基本上，脫歐後的英國確實亟需「轉向」（pivot）亞洲、中國。去（2016）年12月上旬英國外相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）對外宣告「英國重返蘇伊士運河以東」，被視為是英國脫歐後的大動作。

據此而論，梅伊此刻努力在做中國的工作，乃是情理中的事。然而值得注意的是，英國對中國強化經濟交往的舉措背後卻擁有以美國為主體的亞太安全戰略基石。2016年10月21日，英國與日本在日本東北部的三澤空軍基地展開了一場強化日英防務合作的聯合軍演，而11月4至10日與美韓在京畿道烏山基地舉行了一次代號為「無敵盾（Invincible Shield）」的聯合演習。

準此，梅伊未來的中國行將更具戰略涵義。尤其年底前中國將面臨十九大權力布局過程的內外挑戰。梅伊將對習近平說些甚麼、其對香港問題的見解為何，皆會是敏感而值得關注的焦點。