自由限時批》內閣改組是天意嗎？！

東方亮

籤詩，是一種民俗文化。每年新春，台灣各大宮廟、廟宇都會發布國運籤詩，常成為街頭巷尾的話題之一。因為籤詩往往接近普羅生活的實況和期待，有時反而是執政者的另類省思和惕勵！例如今年台灣南北廟宇的國運籤詩，竟不約而同地為中籤居多（甚或下下籤，最好的也不過上平），特別在內容方面，亦多以國內外的政經處境變化、社會紛擾、民生困苦等，需力求突破，以開創新局等為範疇，連蔡英文總統自已都在大年初三臉書上貼文，「期望大家養足精神，迎接新年，改革成功」云云。足見籤詩未必全是迷信或妄言，有時反而是一種鼓舞人心的力量！

每年新春，台灣各大宮廟、廟宇都會發布國運籤詩。（資料照，記者曾迺強攝）

簡言之，若欲達成金雞年的國泰民安，經濟富庶等施政目標，顯然目前民調不斷下滑的英全內閣，已難滿足人民需求，勢須全面改組調整，脫胎換骨，才能轉危為安，以邁向改革成功之路！ 如果瀏覽各大廟宇的籤詩大致內容（解讀箇中的詩涵，本是仁智互見），也不難看出，如何福國利民的若干端倪。除了台南南鯤鯓代天府抽出的下下籤：「一重江水一重山、誰知此去路又難、任他改求終不過、是非到底未得安」，及台中大甲鎮瀾宮的「李世民遊地府」：「只恐前途命有變，勸君作急可宜先，且守長江無大事，命逢太白守身邊」等較差外。其他則多持中籤，例如西螺福興宮的國運籤，意寓國家雖遭逢不少困難，但執政者若能發揮耐心善加溝通，相信事情會出現轉機；而高市五甲關帝廟的籤詩，指歷經峰迴路轉後，擺脫國內不景氣，兩岸關係也會改善，經貿自由發展，各行各業大展千秋。

還有台中旱溪媽樂成宮的「胡完救文氏母女」，籤文首句「君爾寬心且自由」暗喻要執政者放輕鬆，事情自然迎刃而解，終能「凡事無傷不用求。」等等，不一而足。 由此可見，天意雖不可測，但畢竟事仍在人為，所謂「三分天註定，七分靠打拼」。執政者除了須有「順天應人」的襟懷體悟，走進庶民的生活圈，才知「悲天憫人」的重要性！更須設定簡潔的執政目標，訪求具使命感的所須人才！讓閣員皆知為何而戰，為誰而戰？！才能真正發揮團隊精神，興利除弊，福國利民！

就像美國新任的川普總統，儘管具爭議性，但他設定「Make America greater again！」（讓美國再強大！）施政目標，簡明扼要，而團隊成員亦泰半符合目標需求（沒有什麼「老白男」的問題，多能全力以赴，以重振當年美國雄風為己任），讓人刮目相待！難道台灣現今不要「Greater again！」，以再創新的「經濟奇蹟」和「民主新局」嗎？！

如今遭社會詬病的英全內閣，就是缺乏這股能憾動人心的基本目標和期待！讓人「無感」，肇致施政「利利落落」，沒有那股朝氣蓬勃的「勁」和「魄力」，更缺乏一種「榮譽感」！（此並非「高齡」的問題，而是缺乏像川普團隊那種「老當益壯」，和「老成謀國」的氣魄和雄心！） 類如廟宇，向來是台灣的大票倉，大大小小政治人物莫不勤跑，以爭取普羅的支持，可見其在庶民心中的地位！

是以，廟宇或籤詩，也可視為一種庶民文化，根本談不上迷信與否，可姑妄言之，亦可信不信由你；然箇中蘊含的天意、人心、民意，乃至籤詩的解讀，或許仁智互見，但多少仍具醍醐灌頂作用，端視個人的領悟多少而定。 然則，不論信者恆信或不信，但若能藉此細細體會和觀察國內外局勢詭譎多變，似乎冥冥之中自有定數或天意，就更能有所得和收獲了。試想，前兩年國民黨為何大敗，台灣為何會出現女總統，為何民進黨能完全執政，現卻民調下滑…...甚至去年美國總統明明是希拉蕊勝選在望，卻冒出震驚世界的川普…..等等，當不言而喻矣。

作家老舍的《神拳》第三幕提到：凡事都有天意，順天者昌，逆天者亡，管它干到幾時為止？

至今看來仍有些寓意在，頗發人深省！