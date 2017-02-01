魔幻拉美》側寫奧蒂嘉（上）

起初，奧蒂嘉仍是個無名小卒，根據戰友的形容，他生性膽怯，不具侵略性，略帶幾分俗氣。孰知，這個無名小卒卻搖身一變，成了五名執政委員中的一員，甚至成為國家元首。

陳小雀

自2007年再度就職以來，丹尼爾．奧蒂嘉（Daniel Ortega，1945-）的左派色彩在台灣引起諸多話題，尼加拉瓜有意與台灣斷交的傳聞不斷，讓這段期間的前後三任台灣總統無不戒慎恐懼。

奧蒂嘉曾對馬英九爽約五次，此次卻稱蔡英文為姐妹，兩人的會談更透過電視直播到尼加拉瓜各地，如此熱情接待讓外界頗感意外，對此，台灣國際關係學者紛紛提出一些解釋，例如：奧蒂嘉不滿國民黨執政時曾資助反革命軍兩百萬美金，而故意讓馬英九難堪；或者，由香港投資的尼加拉瓜運河興建工程目前遇到瓶頸，奧蒂嘉轉向台灣示好。不論實情為何，奧蒂嘉的人格特質倒是值得一談。

國人印象中，奧蒂嘉應該是最難應付的友邦元首。（Freedom House）

在國人印象中，奧蒂嘉應該是最難應付的友邦元首，那麼，奧蒂嘉在昔日戰友心中、或國際政治觀察家眼中是什麼樣的人呢？

頂著指揮官的頭銜，奧蒂嘉在「桑定諾民族解放陣線」擔任什麼職務？

時序回到1945年，奧蒂嘉出生於尼加拉瓜中部小鎮的一個中產家庭，一家人在1950年遷徙至首都馬那瓜，居住在所謂的「蘇慕沙社區」，附近有尼加拉瓜國家足球場，也有一座安納斯塔西奧．蘇慕沙騎著馬的巨型雕像。奧蒂嘉的父母不僅反蘇慕沙政府，也有左傾思想，母親甚至被查獲收藏可疑書信而入獄服刑。一家因居住環境之故，出入得面對蘇慕沙的雕像，顯然十分壓抑。奧蒂嘉十五歲時曾因參與政治活動而遭拘留，十八歲時就讀中美洲大學（Universidad Centroamericana）法律系，但不久後便輟學，加入「桑定諾民族解放陣線」，兩個弟弟溫貝多（Humberto Ortega，1947-）與卡密洛（Camilo Ortega，1950-1978）也隨後加入。

奧蒂嘉出獄後先赴古巴接受各種游擊戰訓練，接著轉往哥斯達黎加。圖左為卡斯楚。（The Telegraph）

奧蒂嘉曾遭蘇慕沙政府最殘暴的審問長拉卡由（Gonzalo Lacayo，?-1967）逼供，除了忍受棒打之外，還被迫吞食雜草、雞毛、煙蒂、紙張和垃圾，對此奧蒂嘉一直耿耿於懷。於是，在二十二歲時夥同三名革命分子槍殺拉卡由，不過他僥倖躲過國家警衛隊的追緝。槍殺事件落幕數週後，他意圖攻占銀行而被捕，遭以搶劫罪名判刑八年，獄中編號198，與其他革命分子遭到各式各樣的酷刑。奧蒂嘉服刑七年又四十二天之後（1967-1974），因「桑定諾民族解放陣線」以數名人質向蘇慕沙政府換囚，他才得以提早出獄。

出獄後，奧蒂嘉先赴古巴接受各種游擊戰訓練，接著轉往哥斯達黎加。奧蒂嘉在哥斯達黎加認識了羅莎莉歐．慕利優（Rosario Murillo，1951-），兩人同為「桑定諾民族解放陣線」成員，又同時流亡國外，互有好感，自此兩人成為親密伴侶，但直到2005年才祕密結婚。羅莎莉歐出身富裕，早年得以赴英國、瑞士受教育，講了一口流利的英語與法語，喜歡文藝，負責解放陣線的國外文宣工作。事實上，羅莎莉歐對奧蒂嘉後來從政之路影響頗大。

奧蒂嘉與羅莎莉歐．慕利優兩人同為「桑定諾民族解放陣線」成員，又同時流亡國外，互有好感，自此兩人成為親密伴侶，但直到2005年才祕密結婚。（La República EC）

「桑定諾民族解放陣線」內部有派系之爭，發展成三條不同戰鬥路線。

一、採取切．格瓦拉的中心理論，進行山區游擊戰，並由山區漸漸擴及城市

二、尋求無產階級的支持，待無產階級據點穩固後，再發動軍事行動

三、以國家警衛隊為攻擊目標，進行城市游擊戰，同時爭取國內外支援。

奧蒂嘉與兩個弟弟均隸屬第三條路線。相較之下，溫貝多熱中於政治，較有謀略；小弟卡密洛則積極參與城市行動，卻不幸於1978年在馬薩亞（Masaya）遭國家警衛隊鎮壓身亡。

奧蒂嘉的小弟卡密洛積極參與城市行動，但不幸於1978年在馬薩亞遭國家警衛隊鎮壓身亡。（El 19 Digita）

1979年，進行了十七年的游擊戰終於畫下句點。同年七月十九日，「桑定諾民族解放陣線」勢如破竹，進入首都馬那瓜，學生、工人、知識分子、白領階級、男女老少紛紛湧到街上，慶祝蘇慕沙王朝瓦解，同時也為了親眼目賭這群游擊隊員的英姿。起初，奧蒂嘉仍是個無名小卒，根據戰友的形容，他生性膽怯，不具侵略性，略帶幾分俗氣。孰知，這個無名小卒卻搖身一變，成了五名執政委員中的一員，甚至成為國家元首。

為何「桑定諾民族解放陣線」會推他出來領導國家重建臨時政府？此外，為何一個生性膽怯的青年會變得剛愎自用？而不具侵略性的國家領導人怎會令戰友一一離去？「桑定諾民族解放陣線」成員之間的猜忌，給了奧蒂嘉機會。