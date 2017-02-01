自由開講》屏東空汙怎解，軌道路網完善也是解方。

◎蔡德欽、林裕緯、林漢昇、洪筱雯、謝鎧任、阿Wei、李翊宸、張銘倫、葉品宏、招有倫、趙文俊、張書豪、鄭佩娟、廖俊宇、陸秀芳、張洋誠、Charles Lin

根據2016年12月的資料，屏東縣人口數總共有83萬5792人，在全台22縣市中排名第8，人口數量雖列名前段班，但大眾運輸卻遠遠不及其他縣市便利。除了88快速道路是全國車流量最大的東西向快速道路之外，屏東縣交通不便從警政署與屏東縣警局的統計中更可見端倪。按屏東縣民持有摩托車的數量，平均一人是0.73輛，跟全國民眾平均每人持有的0.58輛相比，屏東縣民個人擁有摩托車的數量是全國平均值的1.26倍，車多不僅造成空氣污染嚴重，也讓車禍發生率居高不下，屏東縣的酒後騎乘摩托車肇事的比例就是全國第一。

藉以完善公共運輸，減少汽機車數量，最終目標希望能夠改善高屏地區的空氣汙染，讓南台灣民眾擁有優質的生活品質。（資料照，記者侯承旭攝）

屏東大眾運輸的落後已漸漸出現併發症，上個月底，來自屏東潮州的團體發出怒吼，在環保署將空氣品質指標改成AQI新制上路之後，第一個紫爆就發生在潮州鎮，依據統計，這些PM2.5有1/3來自中國，有1/3來自於高屏邊界的重工業區，而有1/3更是來自於各式的移動車輛，且由於「風尾效應」，這些污染全都堆積在潮州，逼得潮州鎮公所與各大小幼兒園天天掛出空污旗，限制戶外活動，讓這個農業大縣徹底蒙羞。

一個農業縣怎會有全國最差的空氣品質呢？來自中國的空污難以解決，要讓高雄市負起屏東縣空污的責任又難上加難，屏東縣只能從減少各式車輛開始。據交通堪稱便利的高雄市其環保局長蔡孟裕表示，為解決高市空污問題，去年高雄市就淘汰了81927部二行程機車，報廢891輛老舊柴油車，雖說如此，219高市仍然要舉辦反空污大遊行，抗議高雄的空氣品質惡劣。屏東縣也能跟高雄市一樣，大量淘汰汽機車嗎？我們要問，沒了汽機車，屏東縣民要怎麼出門？

本聯盟認為解決屏東空污的藥方之一，是政府積極重視屏東大眾運輸，讓便利的大眾運輸連結屏東各地，民眾搭乘誘因提高後，可望降低縣內汽機車數量，進而可能降低1/3的汙染源。基於國土長遠考量暨民眾通行便利，政府得應進行重大交通建設與投資，責無旁貸。

眾所周知公共運輸不足間接產生汙染源，我們非常期望，政府請勿再從台北看阿猴（屏東舊稱），設法均衡南北發展、弭平城鄉差距，比如盡可能規劃便捷運輸軌道路網。高捷到屏東、高鐵到屏東、台鐵東港支線、88快速道路到台東、國一延伸至東港接國三等建設都亟需政府戮力擘劃，藉以完善公共運輸，減少汽機車數量，最終目標希望能夠改善高屏地區的空氣汙染，讓南台灣民眾擁有優質的生活品質。

（作者為 爭取高鐵到屏東聯盟）

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