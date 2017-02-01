自由開講》長照與醫療合作才能共榮

姜冠宇

台灣高齡人口化的現象有目共睹，台灣地方工作機會不均等，年輕世代隨著工作機會遷徙，致使很多老人村正在發生中，除來帶來國家重大的經濟負擔，也在人力的照護上摧毀很多年輕世代的家庭和事業，因此長照議題成為台灣不可承受之痛，政府需要廣納更多意見開啟建設長照服務的資源，更精準的說法，是要為老年人口提供「 整合式照顧」，以化解現有資源不足及無效利用，資源不足需要財源和政策補足，但是無效利用問題多來自專業之間跨領域不願合作，最近風聲吹出長照意欲排除醫療，這不但沒解決問題還加重問題的嚴重性，失能的長照等於沒有長照。

在長照端，目前所設適當的長照資源動能不足，大部分仍以居家照顧為主，就算是在機構中照顧人力也常常不足，老人亦會繼續生病，還會因長照品質追不上而惡化速度加快，沒有醫療順暢銜接，不但長照社區化的理想做不到，更讓長照機構成人間地獄，年輕世代更不願意投入這樣沒有願景的事業。

在醫療端，地方醫療資源亦不足，這些老年人口仍然是習慣前往各大醫學中心求診作為自己健康維護的手段，這一步大量的門診和急診量，養成了習慣，首先造成了急重症醫療網的資源浪費，變相在醫療財團的體系下創造醫療需求，再一步的急症住院，常常像是肺炎已經緩解家屬常要求醫師再多住幾天，衍生了社會性住院，這是肇因於病情緩和後家庭和社區的接應能力不足，衛教接受能力也差，所以病患在健保體制下要求多幾天住院以等待足夠的接應端準備，這是形同健保資源的浪費， 所以長照必定要順暢銜接醫療這些問題才能發揮功能。

長照今天會出來就是針對「chronically critically ill」（ 老年慢性病反覆急性發作又承受力差），在家也不是，在醫院也不是，他們需要的實質做法是讓基層醫療走入長照提供協助，甚至安寧可以走入醫療減少老人痛苦，進而更達成老人不必在醫院臨終 ， 而是在自己最熟悉的居所，這才是真正為老年長輩的福祉著想，這是有效地將醫療長照連結合作的重要性。

長照本身的不足是需要醫療做後盾，機構亦可和社區醫療網合作提供整合式照顧，病患如果有輕病徵可以就地解決不需要花費資源再跑緊急醫療網。（資料照，記者謝佳君攝）

當然長照醫療化引來社工界以及社會福利學者不少批評的聲音，認為這是醫療霸權，但是這些批評的聲音並沒有分清楚醫療巨型財團和醫療基層的差別，長照當然是要解決分級醫療失能部分問題，因為長照服務專員本身就是 「守門人」，可以篩選真正需要就醫的老人進入醫療協助，長照本身的不足也是需要醫療做後盾，在宅醫療和長照社區都是共生合作的，機構亦可和社區醫療網合作提供整合式照顧，病患如果有輕病徵可以就地解決不需要花費資源再跑緊急醫療網，藥物處方就地隨時依需要評估，這些需要制度提供合作空間以便制度能成為順暢的服務，和社區醫療基層合作，不但可以達成分級醫療中的壯大醫療基層，更是達成穩固的長照社區化，這樣穩固的體系也才是真正開啟銀髮商機，帶來國內產業需求，許多社會企業與醫療創新團隊更能提升服務品質，而進一步刺激專業化人力需求，讓有志服務的青年產生就業意願，也刺激投資，這才能雙雙解決長照的服務缺人與錢的問題。

當然社會工作者身為助人行業，與醫療專長有所不同，做事方法不一樣，所以如果需要分權責，更不如運用建立長照分級可以解決這問題，有適度的評估來接應適度的資源，不需要醫療的老人當然可以免除過度醫療侵犯，但是需要醫療輔助的老人也能適得其所，這樣的跨域合作才是雙贏，台灣彼此一直需要的是這樣的溝通，而不是為了一些成見或隱藏在背後的經營利潤而綁架自己造成什麼事都推不動或效率極差，更造成高齡世代的不幸。

（作者為 醫師）

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