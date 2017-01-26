無以酩狀》Milk Punch：《牛奶配送員的魔幻人生》烽火下的牛奶派對

每雙醉眼，都有著永遠也實現不了的願望，這是對現實的無能為力，正因為如此，愈是微小的幸福，更需要用盡各種荒謬手段去呵護，無從期盼時，不如多喝幾杯牛奶潘趣。

縮梭

曾經執導1995年電影《地下社會（Underground）》，以戲謔諷刺的笑鬧荒誕來批判現實境況的導演庫斯杜力卡，再度用魔幻奇異的方式來探究人生。

《牛奶配送員的魔幻人生（On the Milky Road）》，拼貼導演過去的作品橋段，男主角自從父親意外過世後大受打擊，撐起一把像是活在自己小世界裡的傘，用憨呆抵禦槍林彈雨，騎著毛驢至鄉間運送新鮮牛奶回部隊分配給弟兄們；似乎能與動物對話的他，在見到逃難的義大利混血女子後為她傾慕，隨之開展倆人的亡命旅程。

《牛奶配送員的魔幻人生》用魔幻奇異的方式來探究世。 （圖：BN Films）

男主角故意騎毛驢讓女主角捧著一桶牛奶追著，沿路灑溢；返回營區路上，幾番將牛奶倒在路上凹洞吸引大蛇來啜飲。這一場牛奶派對，是無情戰火裡的無能為力。

「牛奶潘趣（Milk Punch）」可被視為「潘趣」調酒的變化概念，「潘趣」始於印度拜火教徒外來語「五」的意思；意即使用酒、糖、檸檬、水、茶（或香料）五種原料調製。根據美國調 酒考古學家－大衛．旺德里奇（David Wondrich）在著作《Imbibe!》描述，最早有關的文獻是由英國議員威廉．薩切威爾（William Sacheverell）1688年留下的紀錄；而這段時間內，英國女劇作家阿法爾．班恩（Aphra Behn）也曾在文章提及牛奶潘趣。

雖然牛奶潘趣很早就出現，卻一直到18世紀中期才變得廣泛流行。

1711年由瑪麗．洛奇特（ Mary Rockett）食譜裡寫下製作繁複的牛奶潘趣配方是目前已知最早的酒譜；另外，班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）在1763年一封寄給友人的郵件也曾夾帶過牛奶潘趣配方附件。

多人份的Milk Punch。（圖：Garden and Gun）

接下來常見的版本，首推美國調酒界鉅匠傑瑞湯瑪斯（Jerry Thomas）於1862年出版的《 The Bartenders’ Guide》內所列牛奶潘趣酒譜；以2盎司干邑白蘭地（Cognac）、1盎司深色蘭姆酒（Dark Rum）、6盎司牛奶，再加上適量糖漿攪拌而成。1882年，哈利．強森（Harry Johnson）《New and Improved Bartender's Manual》的牛奶潘趣則是加上一顆生蛋冰鎮搖盪後，再飾以肉豆蔻粉末去除蛋味也增添風味，並更名為「蛋奶潘趣（Egg Milk Punch）」； 同一本書裡也另外記載加熱版本的熱牛奶潘趣「Hot Milk Punch」，建議如果不加白蘭地的話，可以全都用蘭姆酒代替。

Egg Milk Punch。（圖：The Bitter Southerner）

1931年，紐約華爾道夫飯店調酒師艾伯特．史蒂文．克羅克（Albert Stevens Crockett）的《 Old Waldorf Astoria Bar Book》另外提到一款「鮮奶油潘趣（Cream Punch）」，以各1盎司 白蘭地與庫拉索柑橘酒（Curaçao）、3至5盎司左右牛奶和適量的糖，搖製後灑上肉豆蔻粉； 並且標註該款調酒在禁酒令前相當熱銷。 之後，許多酒譜會將白蘭地、蘭姆酒替換成波本威士忌；像是《美國雞尾酒博物館口袋手冊（ The Museum of the American Cocktail Pocket Recipe Guide）》裡的牛奶潘趣便是以等份量的波本威士忌與牛奶，加上少許蘭姆酒與糖漿，搖製後一樣灑上現磨肉豆蔻粉。

調酒專家泰 德．黑格（Ted Haigh）記載於著作《Vintage Spirits & Forgotten Cocktails》的牛奶潘趣則另 外添加許少香草風味，讓這杯調酒喝起來更平易近人。

加了肉桂棒調味的Milk Punch。（圖：The Cocktail Project ）

愈是身處朝不保夕的戰火中，在無從期盼的日子裡，更需要用近乎荒謬的行徑去對待心底想要呵護的浪漫。許多隱喻藏身於畫面，染血的白鵝、飲奶的大蛇、鬧場的鷹隼、吃橘子的熊、派對上以為烽火消弭而歡慶作樂的人們。

披上白紗不代表幸福就此降臨，風光美景隨時可能蒙上硝煙，看似奇幻的鋪排轉身就成了日復一日，肩負石塊試圖想掩蓋當初那片創痛的隱士。 另一名想嫁給男主角的農場大姐，在派對上不斷喝著小瓶裝的拉克茴香酒（Raki），渲洩只有 自己才能懂的情緒。

每雙醉眼，都有著永遠也實現不了的願望。而我們，又喝了幾杯牛奶潘趣 ，讓悔恨在醉意裡滋長成一片鋪滿石塊的乳白色丘陵。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）