鬼王來鬼扯》蘆筍汁與金絲貓（上）

提到蘆筍，大家最深刻的印象一定是津津蘆筍汁鐵鋁罐上頭的清涼辣妹照了。而蘆筍汁的清爽也是大多數台灣人的美好記憶。但是，台灣是從何時開始種蘆筍的，你知道嗎？

鬼王／文青別鬼扯

講起蘆筍汁，大家最深刻的印象就是鐵鋁罐上的金絲貓了。幾十年來，這位穿著比基尼泳裝的金絲貓妹妹總是以最有誠意的露胸姿勢，彎腰矗立在沙灘上，讓消費者的嘴巴與眼睛都能同時享受到清涼暢快的美好感受。而蘆筍汁的好滋味，更是大多數台灣人都同時擁有的美好記憶。

雖說現今網路色情已經氾濫到不用花錢買帳號，就能在網路上找到無料謎片的程度。但幾十年前台灣民風是十分保守的，保守到可能連護家盟都不得不稱起大拇指說讚的狀態。此外，出版品受到嚴格管制，不僅連A書都很難買到（當時俗稱「小本」和「黃色書刊」），甚至連要在一般報刊雜誌上看到稍微露骨的養眼照片的機率，就如同1千張連號統一發票只能中個4張200元陸獎一樣高。因此，在千輝的10元美女打火機都還尚未出現之前（約1980年代），津津蘆筍汁上的比基尼金絲貓可說是台灣唯一能隨手可得的辣妹養眼照。

在千輝的10元美女打火機都還尚未出現之前，津津蘆筍汁上的比基尼金絲貓可說是台灣唯一能隨手可得的辣妹養眼照。（圖：取自網路）

不過，討論蘆筍汁之前，我們還得先研究個嚴肅的議題，這樣爭論已久的嚴肅課題就是：蘆筍汁上的金髮女郎是否真有其人？

首先大家得弄清的的是，津津蘆筍汁鐵罐上的比基尼金絲貓並不是照片，而是用畫的。 至於為何能畫得如此惟妙惟肖？這並不難理解。早期台灣戲院外的電影看板都是由專業的美術師傅親手繪製的，而這群師傅的畫工還真不是蓋的。隨便一小張好萊塢電影的劇照拿來，他們就能臨摹創造出一整幅長寬都達好幾公尺的大型電影看板。換句話說，津津蘆筍汁推出的當時，要找個人來畫出如同相片般的比基尼金司貓並非難事。

此外，這位比基尼辣妹彎腰的姿勢非常不符合人體工學。她的手臂與身體軀幹呈90度就算了，大腿與身軀同樣也成90度，從側面看根本就是個ㄇ字形。請問：這是正常人於正常狀態下會作出來的正常姿勢嗎？用脂肪瘤想也知道，當然不是啊！既然不是，就絕對不是照片（那個年代還沒有PS），絕對是用畫的。

但現在問題來了：美術師傅要繪製比基尼辣妹時，總要有張這位金絲貓穿比基尼的照片，作為參考之用吧。這隻金絲貓到底是津津食品公司親自找來的小模，拍張照片後再丟給畫工師傅，還是說根本就是隨便從某些國外雜誌剪下一張清涼養眼照就直接模仿繪製？

關於這點，鬼王印象中古早以前報紙曾報導過，這是畫工師傅隨便找張外國雜誌的清涼照片所繪製的。此外，當時台灣又不像今天，到處都可以看到來自東歐的金絲貓小模。早期台灣連專業的本土模特兒幾乎沒有了，怎麼會冒出金絲貓模特兒呢？所以這也不太可能是津津公司特地找來的金絲貓小模，蘆筍汁罐上的比基尼辣妹應該是隨便找張外國雜誌的清涼照片所繪製的。 但很奇怪的是，前陣子有篇新聞提及，根據老員工的回憶，金髮辣妹真有其人。《自由時報》就曾報導： 「原來是津津老闆當時在民國50年在國外拍到的金髮辣妹，回國後請漫畫家描繪成圖，最後變成包裝，換算一下金髮辣妹的年紀，她今年已經70多歲！」

呵呵，老員工的回憶。但如果搞懂台灣蘆筍汁產業的發展歷史，就知道這樣的說法基本上是豪洨的成分居多。

比基尼辣妹彎腰的姿勢非常不符合人體工學。她的手臂與身體軀幹呈90度就算了，大腿與身軀同樣也成90度，從側面看根本就是個ㄇ字形。（圖：津津股份有限公司網站）

首先，津津食品雖然是老公司，先前是以生產味精起家，其後則跨足生產蘆筍罐頭，但津津蘆筍汁這項產品卻是在1971年才上市發售。如果說這位金絲貓是老闆於1961年在國外拍到的，但遲至1971年才拿來繪成標章圖案，這聽起來會不會覺得很奇怪？

其次，前陣子復興航空倒閉，曾有網友提及津津於2011年時被法拍，但29名彰化廠老員工仍是咬牙硬撐，重找廠房，繼續自產自銷，藉此鼓勵復興航空空姐們要有「津津精神」。多數鄉民或許不知道，成立於1950年的津津食品公司，於1960、70年代全盛時期曾有1,300名員工。但1980年起開始涉足房地產炒作，大玩金錢遊戲，而於1982年時爆發財務危機，當時的老闆還因違反《票據法》而被起訴，彰化廠因此停產，公司總員工數從1,100人裁減至只剩下50人。其後公司重整，賣掉味精廠，過了一年多以後才漸漸復工，招聘新人。

而彰化廠的復工方式也很神妙，居然是由彰化廠的部分在職員工協力籌資組成「協津食品公司」，再委託津津公司代工生產，然後津津公司再讓彰化廠復工。大家看懂了嗎？就是員工籌資，幫公司解決財務危機啦。

但不管是員工籌資、還是員工自力救濟，可以確定的是，所謂的「老員工」早就在30多年前那波公司爆發財務危機、重整的過程中，就已洗去了一大堆。媒體訪談所說的29名老員工中，又有多少人曾經歷過1983年的停廠風暴，親臨過1971年的津津蘆筍汁上市的光榮時刻，或甚至在1961年時親眼看到老闆從國外帶回台的金髮女郎照片？用脂肪瘤想也知道，這樣的機率可說是微乎其微。

津津食品雖然是老公司，先前是以生產味精起家，其後則跨足生產蘆筍罐頭。（圖：《食品科學文摘》第五卷第三期封面）

綜合以前各種奇怪零散的證據資料，我們幾乎可以認定金髮辣妹原為津津老闆於民國50年在國外所拍攝的照片，這種說法的可性度極低，理應是現今內部員工自己腦補出來的神話故事。

討論完比基尼金絲貓的問題後，我們得進入正題了。

要生產蘆筍汁，就得先要有蘆筍。但蘆筍原產於歐洲、北非和西亞，在歐洲被當為非常高級的蔬菜。但台灣根本沒有蘆筍，請問台灣的蘆筍又是從哪冒出來的？

台灣第一位試種植蘆筍的人是花蓮的郭大樹先生。郭兄早年曾在花蓮縣農會任職，負責肥料配給業務。1953年中國農村聯合復興委員會的肥料組組長Gleason前往花蓮視察，對郭大樹認真工作的態度，大為讚賞。除了當場肯定嘉勉外，Gleason還跟他玩了個許願池的遊戲，詢問郭大樹有啥願望？而郭大樹見機不可失，當場講了個讓人跌破眼鏡的心願 －他想種蘆筍。

大樹兄為何想種蘆筍呢？

因為他早聽人說過，蘆筍是單價非常高的經濟作物，在國外種蘆筍可以賺大錢。而Gleason也算是說話算話的好漢子，之後便從美國華盛頓調了20幾株蘆筍幼苗，空運來台送給郭大樹。 據說在大樹兄的細心栽培下，還真的成功種出蘆筍了。但蘆筍長出來後，麻煩也接著來了。雖然蘆筍是是非常高貴的經濟作物，大家只知道阿兜仔很愛吃，吃西餐時盤子上會擺個一兩條，但台灣人一方面吃不起，另一方面也不知該怎麼吃。所以就算郭大樹種出來後，也不知道要賣給誰，在田裡就跟廢物沒兩樣。

蘆筍原產於歐洲、北非和西亞，在歐洲被當為非常高級的蔬菜。（Muffet - Asparagus,wikimedia.org）

之後1960年時，彰化縣伸港的王煥然先生，北上金山探訪好友借錢時，正巧碰到農復會鄉村衛生組組長許世鉅博士。王煥然趁機向許博士表示，他種了兩公頃的蘆筍，但蘆筍不怎麼好賣，連送人都還沒人要，想說乾脆廢耕改種地瓜算了，希望農復會能補助他購買抽水機，好讓他種地瓜。

話說許世鉅博士是國際知名的公共衛生專家，在農復會主要的工作是負責鄉村醫療衛生、推廣家庭計劃，貢獻良多，還曾獲得「馬格賽賽獎」。順便一提，許博士的老婆是位洋妞，然後這位洋妞最早還是他的英文老師。本來洋妞老師幫許世鉅上英文課，上到後來就出現主客體互換的狀態。哇勒，怎麼聽起來就像是SOD的情節。

回到正題、回到正題，許世鉅雖是公共衛生專家，但他對農業算是個外行，對農產加工更是一竅不通。不過，許世鉅知道蘆筍罐頭在歐洲是高單價的食品。台灣若能推廣種植，發展蘆筍罐頭產業，日後出口賺外匯也不無可能。因此，他並沒有答應王煥然的請求，反而要他先顧好那片蘆筍，絕對不能剷掉，他會回農復會找其他專家去彰化實地探勘一下。（未完待續）