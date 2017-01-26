自由開講》反正都是「盤商剝削」啦！

一級嘴砲技術士

不難發現，每次蔬菜水果、五穀雜糧市場價格大跌的時候，網路和媒體上一定會出現「盤商剝削」等字眼。當中就沒有人去想過，盤商有這麼好當嗎？農民有這麼容易剝削嗎？

本人自產自銷邁入第六年，除了自己種的，也賣過其他農友的產品，在這過年之前，我要來騙一下版面來談談「盤商」這兩字。

以高麗菜為例，農民必須負責從菜苗顧到足夠大小，接著由工班前來採收、裝箱、運送，送到果菜市場後由盤商販售給其他通路，或是直接送至生鮮處理場，配送到各個超市上架販售。（記者吳俊鋒攝）

盤商，就是買進與賣出，但不同於其他工業製造的產品，農產品的保存期限非常短，而且非常容易出現損傷、腐敗，從產地到餐桌之間一層又一層的耗損，這都是盤商自己要去承擔的買賣風險。東西不錯，客戶不會多掏錢；東西爛了，要自己吞下去，有功無賞但打破要賠，我相信很多行業的朋友都有類似的體驗。

例如，時下最夯的高麗菜，農民負責從菜苗顧到足夠大小，接著會有一台大型貨車，一組十多人的工班前來採收。採收、裝箱、運送，送到果菜市場後由盤商販售給其他通路，像是傳統市場、餐飲業、學校團膳等；或是直接送至生鮮處理場，配送到各個超市上架販售。不管是前者還是後者，都有人力、管銷、運輸、冷藏和運輸等相關成本，經過了這些，才有你手上那顆看起來還可以的菜。

另外，盤商的集貨和銷貨能力也是考驗。當農產品盛產時，除了固定的客戶之外，多餘的農產品你要以多少價格？賣到那裡去？

例如今天高麗菜盛產，我這個盤商的客戶中有一間賣便當的，我請便當店多用一點高麗菜，就連湯裡也用高麗菜，假設你是便當店老闆，就算菜價便宜，你是買還是不買？菜色中高麗菜多了會被客人投訴，但若不賣個人情給盤商，哪天缺菜時也沒臉去請對方幫忙調貨，買與不買，不但看交情，也是一門學問。

裝箱、儲放、運輸，這些成本都是死豬價，只要有點資本，誰都能玩得起。在今天這種競爭激烈的市場裡，盤商先別說要賺大錢，就連要養家糊口都要卯起來拚。為了可以掌握農產品的情況，你要勤跑產地，對產品要夠熟悉；為了價格穩定，你必須要有靈敏的嗅覺，盛產時找買家，缺貨時找其他同業或是農民調度；為了抓住客人，你要打好關係，以求必要時的相互支援。

這年頭的盤商不是那麼好幹，很多人都是以自己的專業在換取服務費用，因此，別老把「剝削」兩字往盤商頭上扣，盤商、盤商，都是盤商的錯。一群不明究理的老百姓，隨著一群興風作浪的腦殘媒體起舞，大家都說的一嘴好菜，如果真的這麼行，那你為什麼不自己下來賣菜？

（作者為農業從業人員）

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